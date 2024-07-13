¾¾ÈøÍ¡¡¡¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÈøÍ¡¡Ê48¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡24ºÐ¤Î»þ¤Ë¸½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤¿¾¾Èø¡£MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¼Çµï¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¹â2¤Î»þ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£³Ø¹»¹Ô»ö¤ÇÊ¸²½´Õ¾Þ¹Ô»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ØÀ¾¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¿·´î·à¤È¤«¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢À¸¤ÇÉñÂæ¤ò¸«¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¥Ð¡¼¥Ã¤ÈÇï¼ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î»þ¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬Ëþ¤ÁÂ¤ê¤¿´é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤³¤ì¤ä¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¡È¤³¤ì¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¡È¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤Î¡ÖKis¡½My¡½Ft2¡×¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¡ÖÅÓÃæ¤Ç¼¤á¤è¤¦¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¾¾Èø¤Ï¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤Ø¤ó¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬1²ó¤À¤±¡×¤È¤·¡¢¡Öµ×¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢À¨¤¤½àÈ÷¤·¤Æ¡¢´°àú¤Ë³Ð¤¨¤Æ¡¢¿Í¤Î¥»¥ê¥Õ¤âÁ´Éô³Ð¤¨¤Æ¡¢150¡ó¤°¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢20¡ó¤°¤é¤¤¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¢¡Á¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¾Á°¤ò¸À¤¦¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Ï¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³êÀå¤¬°¤¤¤«¤é¡È¤Þ¤Ä¤ª¡É¤Î¡È¤Ä¡É¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë»þ¤Ë¡È¥¨¥Õ¡¦¥¨¥à¡¦¥¸¡¼¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¾¾ÈøÍ¡¤Ç¤¹¡É¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¤¤Ä¤â¡×¤È¾¾Èø¡£¡Ö¥À¥á¤À¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¼¡¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¤¬°ìÈÖºÇ¸å¤Ç¡¢¤Þ¤º¼Çµï¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¸À¤Ã¤¿¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤´ñÎï¤ËÌ¾Á°¤¬¸À¤¨¤Æ¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤Ë´ñÎï¤ËÌ¾Á°¸À¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤¬¡ØSP¡Ù¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡×¤È¡¢¾¾Èø¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡¢2007Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖSP¡¡·Ù»ëÄ£·ÙÈ÷Éô·Ù¸î²ÝÂè4·¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î²ñÄ¹¤«¤é¤âÆ±ºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£ºÊ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£