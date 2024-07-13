·ÝÇ½³¦°úÂà¤ÎÄï¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½ËÊ¡¡Ö³§¤¬¤¤¤ÆÆ¬¤ÎÃæ¤¬º®Íð(Çú)¡×40ºÐ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬²Ú¤ä¤«ÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥(²Æì¸©½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£5Æü¤Ë·Þ¤¨¤¿40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÃç´Ö¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢40¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Î²¼¤ÇÃç´Ö¤¬½¸¹ç¤·¤¿1Ëç¡£Î¾¼ê¤Ë²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï½À¤é¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö³§¤¬¤¤¤ÆÆ¬¤ÎÃæ¤¬º®Íð(Çú)¡¡¤¤¤ä¡¼¡¢¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄï¡¦»³ÅÄ¿ÆÂÀÏ¯¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢´î¤Ó¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤ÊÆü¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£