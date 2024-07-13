¥â¥é¥Ï¥éÈà»áÌò¤ËÄ©Àï¡¦À¾³À¾¢¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡È¥Ñ¥¥Ñ¥¥Ë¥¡É
¤¤ç¤¦13Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ë¡Ù(Ëè½µÅÚÍË23:30¡Á)¤Î°Ï¤ß¼èºà²ñ¤¬Ë¿Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤ÎÆ±¶ÉËÜ¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í(FANTASTICS)¡¢À¾³À¾¢¡¢¹âÌîÞ«¡¢¥á¥¤¥¯´Æ½¤¤Î°æ¼ê¾åÇù¤¬ÅÐÃÅ¡£¹â¶¶¤¬¡¢À¾³À¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ûÀ¾³À¾¢¡¢½é¥á¥¤¥¯¤ä¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î»×¤¤½Ð¸ì¤ë
º£ºî¤ÇÀ¾³À¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÈþ¹È(¹â¶¶)¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¡¼¥ÈÊÛ¸î»Î¡¦·ë¾ëÍªµ×¡áÄÌ¾Î¡¦¥Ï¥ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÈþ¹È¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ë¤Ï¡¢Æ¬¤âÎÉ¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ç¡¢¾ï¤ËÈþ¹È¤òµ¤¸¯¤¦Í¥¤·¤¤Èà»á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Èþ¹È¤¬¥á¥¤¥¯ÃË»Ò¤Î¹âÁÒ¥¤¥ô(ÌÚÂ¼)¤Ë¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥â¥é¥Ï¥éÃË¤Ø¤ÈÉ¿ÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÖÈþ¹È¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦µ¶Á±¤ËËþ¤Á¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎäÅ°¤Ë¡¢Èþ¹È¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
Í½¹ðÆ°²è¤Ç¤â¡¢¥Ï¥ë¤¬Èþ¹È¤ËÆ¬¤«¤é¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ö¤Ã¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢¹â¶¶¤¤¤ï¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¥â¥é¥Ï¥é¥·¡¼¥ó¤¬¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎºÝ¤ÎÀ¾³À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÜ¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¾³À¤µ¤ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¥¥Þ¤ê¡ÉÊý¡£¸½¾ì¤Ç´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¥®¥ó¥®¥ó¥Ë¥¡Ä¡Ä°ã¤¦¡¢¥Ñ¥¥Ñ¥¥Ë¥¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÌÜÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÜ¤Î¼Çµï¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ÈÀä»¿¡£À¾³À¤Ï¡Ö¿´¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Í¤Ã¤Æ¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î»×¤¤½Ð¥È¡¼¥¯¤¬¡£¸½ºß25ºÐ¤Ç¡¢·ÝÎò4Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¾³À¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤Î¤¬21ºÐ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë°ìÆ±¤Ï¡Ö¤¨!¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£À¾³À¤Ï¡ÖÀëºà¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢È±¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡£³§¤¬¥á¥¤¥¯¤Ç¼«¿®¤¬Í¯¤¯¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£»Ê²ñ¼Ô¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¨¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¡ÈµÕÅ¾¡É¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿À¾³À¤¬¡¢¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â1¤Î¤È¤¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ·è¾¡¤Ç¡¢4ÅÀ¤¯¤é¤¤Éé¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤éµÕÅ¾Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢°ìÆ±¤Ï¡Ö¤¹¤´!¡×¤È¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£»Ê²ñ¼Ô¤ËÀÐÀî¸©¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À®ÀÓ¤òÊäÂ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²áµî¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¸¬Â½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö·è¾¡Àï¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¾³À¤À¤¬¡¢ÌÔ½ë¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥Æ¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£°áÁõ¤¬¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥·¥ã¥Ä¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¯¤é¤¤´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡û¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¼ç±é¡Ø´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ë¡Ù
SNS¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥è¥·¥«¥º¸¶ºî¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ë¡Ù(¥¼¥Î¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹)¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëº£ºî¤Ï¡¢±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯ÃË»Ò¡¦¹âÁÒ¥¤¥ô(ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¿FANTASTICS)¤Ë»Ü¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁ°¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Í®¸¶Èþ¹È(¹â¶¶)¤¬¡¢¥â¥é¥Ï¥éÃË¤Ø¤ÈÊÑ¤Ü¤¦¤·¤¿Èà»á¡¦·ë¾ëÍªµ×¡áÄÌ¾Î¡¦¥Ï¥ë(À¾³À¾¢)¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÎÏ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¿ÍÀ¸µÕÅ¾¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¹âÌî¤Ï¡¢ÆæÂ¿¤¥¨¥ê¡¼¥ÈÊÛ¸î»Î¡¦µ´ÉðÉ¢¿¿¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡ûÀ¾³À¾¢¡¢½é¥á¥¤¥¯¤ä¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î»×¤¤½Ð¸ì¤ë
º£ºî¤ÇÀ¾³À¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÈþ¹È(¹â¶¶)¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¡¼¥ÈÊÛ¸î»Î¡¦·ë¾ëÍªµ×¡áÄÌ¾Î¡¦¥Ï¥ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÈþ¹È¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ë¤Ï¡¢Æ¬¤âÎÉ¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ç¡¢¾ï¤ËÈþ¹È¤òµ¤¸¯¤¦Í¥¤·¤¤Èà»á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Èþ¹È¤¬¥á¥¤¥¯ÃË»Ò¤Î¹âÁÒ¥¤¥ô(ÌÚÂ¼)¤Ë¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥â¥é¥Ï¥éÃË¤Ø¤ÈÉ¿ÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÖÈþ¹È¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦µ¶Á±¤ËËþ¤Á¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎäÅ°¤Ë¡¢Èþ¹È¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î»×¤¤½Ð¥È¡¼¥¯¤¬¡£¸½ºß25ºÐ¤Ç¡¢·ÝÎò4Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¾³À¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤Î¤¬21ºÐ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë°ìÆ±¤Ï¡Ö¤¨!¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£À¾³À¤Ï¡ÖÀëºà¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢È±¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡£³§¤¬¥á¥¤¥¯¤Ç¼«¿®¤¬Í¯¤¯¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£»Ê²ñ¼Ô¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¨¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¡ÈµÕÅ¾¡É¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿À¾³À¤¬¡¢¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â1¤Î¤È¤¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ·è¾¡¤Ç¡¢4ÅÀ¤¯¤é¤¤Éé¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤éµÕÅ¾Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢°ìÆ±¤Ï¡Ö¤¹¤´!¡×¤È¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£»Ê²ñ¼Ô¤ËÀÐÀî¸©¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À®ÀÓ¤òÊäÂ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²áµî¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¸¬Â½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö·è¾¡Àï¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¾³À¤À¤¬¡¢ÌÔ½ë¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥Æ¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£°áÁõ¤¬¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥·¥ã¥Ä¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¯¤é¤¤´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡û¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¼ç±é¡Ø´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ë¡Ù
SNS¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥è¥·¥«¥º¸¶ºî¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ë¡Ù(¥¼¥Î¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹)¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëº£ºî¤Ï¡¢±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯ÃË»Ò¡¦¹âÁÒ¥¤¥ô(ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¿FANTASTICS)¤Ë»Ü¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁ°¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Í®¸¶Èþ¹È(¹â¶¶)¤¬¡¢¥â¥é¥Ï¥éÃË¤Ø¤ÈÊÑ¤Ü¤¦¤·¤¿Èà»á¡¦·ë¾ëÍªµ×¡áÄÌ¾Î¡¦¥Ï¥ë(À¾³À¾¢)¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÎÏ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¿ÍÀ¸µÕÅ¾¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¹âÌî¤Ï¡¢ÆæÂ¿¤¥¨¥ê¡¼¥ÈÊÛ¸î»Î¡¦µ´ÉðÉ¢¿¿¤ò±é¤¸¤ë¡£