安達太良Sを制したマニバドラ(撮影：小金井邦祥)

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　13日、福島競馬場で行われた安達太良ステークス(3歳上・オープン・ダ1150m)は、好位追走から直線で抜け出して後続を突き放した松山弘平騎手騎乗の1番人気マニバドラ(牡4、栗東・森秀行厩舎)が、3番人気メタマックス(牡4、栗東・森秀行厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分06秒5(良)。

　さらに1.1/4馬身差の3着に2番人気パウオレ(牝5、美浦・嘉藤貴行厩舎)が入った。

　勝ったマニバドラは、父Speightstown、母Trini Brewnette、その父Milwaukee Brewという血統の米国産馬。断然人気に応える完勝でオープン初勝利を飾った。

【勝ち馬プロフィール】
◆マニバドラ(牡4)
騎手:松山弘平
厩舎:栗東・森秀行
父:Speightstown
母:Trini Brewnette
母の父:Milwaukee Brew
馬主:冨士井直哉
生産者:Corser Thoroughbreds LLC

【全着順】
1着　マニバドラ　1人気
2着　メタマックス　3人気
3着　パウオレ　2人気
4着　シゲルホサヤク　11人気
5着　イスラアネーロ　5人気
6着　タイセイブレイズ　4人気
7着　メイショウミツヤス　9人気
8着　アッティーヴォ　12人気
9着　ハコダテブショウ　7人気
10着　サイクロトロン　8人気
11着　メイショウミライ　13人気
12着　エクロジャイト　10人気
13着　ナックドロップス　6人気