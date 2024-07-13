【安達太良S結果】マニバドラが断然人気に応えて完勝
13日、福島競馬場で行われた安達太良ステークス(3歳上・オープン・ダ1150m)は、好位追走から直線で抜け出して後続を突き放した松山弘平騎手騎乗の1番人気マニバドラ(牡4、栗東・森秀行厩舎)が、3番人気メタマックス(牡4、栗東・森秀行厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分06秒5(良)。
さらに1.1/4馬身差の3着に2番人気パウオレ(牝5、美浦・嘉藤貴行厩舎)が入った。
勝ったマニバドラは、父Speightstown、母Trini Brewnette、その父Milwaukee Brewという血統の米国産馬。断然人気に応える完勝でオープン初勝利を飾った。
【勝ち馬プロフィール】
◆マニバドラ(牡4)
騎手:松山弘平
厩舎:栗東・森秀行
父:Speightstown
母:Trini Brewnette
母の父:Milwaukee Brew
馬主:冨士井直哉
生産者:Corser Thoroughbreds LLC
【全着順】
1着 マニバドラ 1人気
2着 メタマックス 3人気
3着 パウオレ 2人気
4着 シゲルホサヤク 11人気
5着 イスラアネーロ 5人気
6着 タイセイブレイズ 4人気
7着 メイショウミツヤス 9人気
8着 アッティーヴォ 12人気
9着 ハコダテブショウ 7人気
10着 サイクロトロン 8人気
11着 メイショウミライ 13人気
12着 エクロジャイト 10人気
13着 ナックドロップス 6人気