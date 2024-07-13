13日、福島競馬場で行われた安達太良ステークス(3歳上・オープン・ダ1150m)は、好位追走から直線で抜け出して後続を突き放した松山弘平騎手騎乗の1番人気マニバドラ(牡4、栗東・森秀行厩舎)が、3番人気メタマックス(牡4、栗東・森秀行厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分06秒5(良)。

さらに1.1/4馬身差の3着に2番人気パウオレ(牝5、美浦・嘉藤貴行厩舎)が入った。

勝ったマニバドラは、父Speightstown、母Trini Brewnette、その父Milwaukee Brewという血統の米国産馬。断然人気に応える完勝でオープン初勝利を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆マニバドラ(牡4)

騎手:松山弘平

厩舎:栗東・森秀行

父:Speightstown

母:Trini Brewnette

母の父:Milwaukee Brew

馬主:冨士井直哉

生産者:Corser Thoroughbreds LLC

【全着順】

1着 マニバドラ 1人気

2着 メタマックス 3人気

3着 パウオレ 2人気

4着 シゲルホサヤク 11人気

5着 イスラアネーロ 5人気

6着 タイセイブレイズ 4人気

7着 メイショウミツヤス 9人気

8着 アッティーヴォ 12人気

9着 ハコダテブショウ 7人気

10着 サイクロトロン 8人気

11着 メイショウミライ 13人気

12着 エクロジャイト 10人気

13着 ナックドロップス 6人気