最新構造VST-S採用！オーツェイド「intime碧NEO」

オーツェイドは、同社「intime碧」シリーズ 新機種モデル「intime碧NEO」を2024年8月より発売します。

オーツェイド「intime碧NEO」

カラー :リアルブラック/スカイブルー

形式 :ハイブリッド方式カナル型

ウーハー :Φ10mm Dynamic Driver

ツイータ :VST-S

筐体材質 :ステンレス筐体+樹脂筐体

音圧レベル :105dB

再生周波数帯域:20Hz〜45kHz

インピーダンス:22Ω

コネクタ :3.5mmL型ステレオ

ケーブル :ステレオケーブル(約1.2m)

イヤピース :S、MS、M、L (iSep02)

発売時期 :2024年8月初旬

希望小売価格 :5,610円(税抜)

オーツェイドは、同社「intime碧」シリーズ 新機種モデル「intime碧NEO」を2024年8月より発売!

なお本製品は7月13日〜14日に秋葉原のベルサール秋葉原で開催される「ポタフェス2024夏 秋葉原」のintimeブースでご試聴可能です。

【製品の特徴】

1. 再生機器を選ばない3.5mm ステレオミニプラグとTYPE-Cプラグの2モデル展開

スマートフォンなどのポータブル機器における再生能力の向上は著しく、昨今はストリーミング再生等でも高音質を得られる環境が整ってまいりました。

そこで、高い音質を担保しつつ、スマートフォンに直接接続することのできる384kHz/32bit高解像度DAC内臓型TYPE-Cプラグモデルを新規に開発することを優先目標としました。

また、これまで同様3.5mmモデルも採用し、最近のトレンドにある楽曲に十分に対応出来る再生能力や更なる高音質な表現力が得られるよう、セラミックツイータに最新構造のVST-Sを取り入れ、ポータブルオーディオ愛好家の方々のニーズに幅広く対応。

2. intime碧2とintime碧Lightの長所の両立を目指した音作り

intime碧NEOでは、intime碧2で採用のステンレス筐体をフロント部に採用し、リアにはintime碧Light で採用のABS樹脂筐体を採用しています。

フロント筐体に採用のステンレスは真鍮やプラスチックといった材料と比較して高強度であり、高い制振性を有します。

これにより、サウンドユニットの偏振動を抑制し、より低歪みに音を再生し、アタック感の強い最近の楽曲においてもその速度感を損なわない音響特性を実現します。

また、リア筐体で採用のABS樹脂は、バスドラムからボーカルまで中低音域の再生に厚みを持たせるなど大きな効果を発揮します。

碧NEOは同社の長年の技術による高度なチューニングを行いintime碧2の持つ低歪みサウンドと、intime碧Lightの持つ厚みのある中低音域再生のその両方を実現しています。

■3.5mmモデル:リアルなボーカル再生能力と聴き疲れしない快適な音質

■TYPE-Cモデル:定位感、高解像度のある音でサウンドステージの広い楽曲再生を実現といったそれぞれの個性を楽しめる製品群に仕上がっています。

3. セラミックツイータ

セラミックツイータには低ヒステリシス特性を有し直線性に優れたPZT系圧電セラミック材料を開発し採用しました。

また、前述の3.5mmモデルとTYPE-Cモデルではそれぞれ必要となる高音域再生特性が異なるため、ツイータも各々に最適なデバイスを採用しています。

3.5mmモデルには新開発のツイータVST-Sを採用しました。

VST-Sでは歪みを低減するためにヒステリシス特性を最大限に抑制した低ヒステリシス材料を開発し、そのセラミック内部の構造も見直しました。

そしてダイナミックドライバが醸し出す奥深い中低音域とセラミックツイータが奏でる高解像度な中高音域、それぞれの音の流れに注目し製品の構造面から最適化を行いました。

その結果、ダイナミックドライバの持つ特性を最大限活かしつつ、セラミックツイータの豊富な倍音成分を融合した音響特性を実現しました。

ボーカリストの気迫さえ感じることの出来るリアルな表現力と粒立ちの良くかつ聴き疲れのしない高音域の伸びは、長時間のベストリスニングをサポートしてくれます。

一方、TYPE-Cモデルには従来型構造のVSTを採用しました。

3.5mmモデル同様に低ヒステリシスセラミックスを用いたVSTは高い解像度を持っています。

新開発の内蔵型高解像度DAC(384kHz/32bit)はCDの約17倍もの情報量を有しておりハイレゾ音源も再生可能です。

その特性や楽曲に対応するためには同社が技術的に蓄積してきた高解像型VSTの採用は不可欠でした。

このVSTがDACの周波数特性や解像度と相まって表現力に優れた粒建ちの良い音を実現してくれます。

4. ダイナミックドライバ

イヤホンの音の要と言えるダイナミックドライバには同社の製品「intime煌MarkII」「intime雅MarkII」などで実績のあるΦ10mmのグラフェンコートウーハーを贅沢にも採用しました。

グラフェンコートスピーカーは音の伝搬速度が速く、軽量で偏振動を抑制できる高硬度な振動板であり2004年に発見された後、2010年にノーベル物理学賞を受賞した極めて優秀な複合材料です。

その厚みがカーボン分子1個分でかつダイヤモンドよりも硬度が高い素材として現在では音響用に広く採用されています。

このグラフェンコートスピーカーとステンレス筐体内部の共鳴効果を上手く利用し、タイトにしまった低音をも奏でるイヤホンに仕上げることが出来ました。

5. イヤピースについて

iSep02(iSep: intime standard eartips)は、“イヤピースでイヤホンを支持する”というコンセプトのもと開発を行ったイヤピースです。

同社従来品のiSep01の形状と軸部シリコンの硬度はそのままに、傘部シリコンの硬度をわずかに硬くすることで耳への保持性を更に高めることができました。

これまで以上にストレスフリーなオーディオライフを楽しめます。

製品名 :intime碧NEO TYPE-C

カラー :リアルブラック/スカイブルー

形式 :ハイブリッド方式カナル型

ウーハー :Φ10mm Dynamic Driver

ツイータ :VST

筐体材質 :ステンレス筐体+樹脂筐体

音圧レベル :105dB

再生周波数帯域:20Hz〜45kHz

インピーダンス:22Ω(イヤホンヘッド部)

コネクタ :USB(TYPE-C) 384kHz/32bit

ケーブル :ステレオケーブル(約1.2m)

(マイク、コントローラ付き)

イヤピース :S、MS、M、L (iSep02)

発売時期 :2024年8月初旬

希望小売価格 :8,140円(税抜)

