昨夏覇者の浜松開誠館が初戦で涙 静岡 藤枝明誠 知徳などが3回戦へ【夏の高校野球静岡大会2回戦結果速報】
第106回全国高校野球選手権静岡大会は7月13日、静岡県内8球場で2回戦16試合が行われました。
シード校では、2024年春の静岡県大会準優勝の静岡、2023年秋の静岡県大会優勝の藤枝明誠、静岡商、今大会屈指の右腕小船翼擁する知徳などが3回戦へ駒を進めました。
一方、2023年夏覇者で今大会Aシードの浜松開誠館は、自慢の投手陣がノーシードの常葉大菊川打線につかまり3-11で敗れ、2年連続出場の夢は消えました。さらに春のセンバツ優勝の健大高崎の副部長を務め、4月から指揮を執る赤堀佳敬監督率いる磐田東、川根のシード校が初戦で涙を飲みました。
14日は2回戦残り16試合が行われる予定です。
【あしたか球場】⚾知徳6-1浜松日体 ⚾飛龍9-0藤枝東(7回コールド)
【富士球場】⚾市立沼津12-2熱海(6回コールド) ⚾掛川工6-4星陵
【ちゅ～るスタジアム清水】⚾御殿場西6-4城南静岡 ⚾磐田南3-0富士宮北
【草薙球場】⚾静岡7-3浜松西 ⚾静岡商9-0伊豆総合(7回コールド)
【焼津球場】⚾藤枝明誠9-0島田(7回コールド) ⚾焼津水産6-5袋井商
【島田球場】⚾聖隷クリストファー8-1川根(7回コールド) ⚾浜松学院3-2三島北
【掛川球場】⚾掛川東11-0富士(6回コールド) ⚾三島南4-3榛原
【浜松球場】⚾常葉大菊川11-3浜松開誠館 ⚾静岡市立3-2磐田東