Dragon Ash、The BONEZとの2マンツアーが決定
Dragon AshとThe BONEZがタッグを組んだ2マンツアー＜The BONEZ × Dragon Ash “Straight Up” Tour＞の開催が決定。トレーラー映像が公開された。
Dragon AshとThe BONEZは、ロックシーンをそれぞれのフィールドで開拓してきた両雄。今回、両バンドのベーシストであるT$UYO$HIが旗頭を務め、満を持して両バンドのスプリットツアーの開催となる。
ライブ・イベント情報
10/13（日）KT Zepp Yokohama Open 17:00 / Start 18:00
10/17（木）広島 CLUB QUATTRO Open 18:00 / Start 19:00
10/18（金）Zepp Nagoya Open 18:00 / Start 19:00
10/25（金）Zepp Osaka Bayside Open 18:00 / Start 19:00
10/27（日）Zepp Fukuoka Open 17:00 / Start 18:00
11/01（金）SENDAI GIGS Open 18:00 / Start 19:00
11/03（日）Zepp Sapporo Open 17:00 / Start 18:00
11/08（金）新潟 LOTS Open 18:00 / Start 19:00
11/10（日）Zepp Haneda (Tokyo) Open 17:00 / Start 18:00
＜チケット代金＞
・各Zepp, SENDAI GIGS公演
1Fスタンディング \7,500(税込・D別) / 2F指定席 \8,000(税込・D別)
・広島CLUB QUATTRO,新潟LOTS公演
オールスタンディング \7,500(税込・D別)
＜先行予約＞
D.A.CREW 最速先行
The BONEZ MEMBERSHIP SITE 最速先行
受付期間：7/13（土）12:00〜7/21（日）23:00
関連リンク
◆YouTube Dragon Ash公式チャンネル