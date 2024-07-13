Dragon AshとThe BONEZがタッグを組んだ2マンツアー＜The BONEZ × Dragon Ash “Straight Up” Tour＞の開催が決定。トレーラー映像が公開された。

Dragon AshとThe BONEZは、ロックシーンをそれぞれのフィールドで開拓してきた両雄。今回、両バンドのベーシストであるT$UYO$HIが旗頭を務め、満を持して両バンドのスプリットツアーの開催となる。

ツアータイトルの＜Straight Up＞とは、互いに腹を割るという意味がある。ツアーは、10月13日(日)KT Zepp Yokohamaを皮切りに、全国9か所9公演行われ、ファイナルは11月10日(日)のZepp Haneda。チケット最速先行予約もスタートしている。



ライブ・イベント情報

＜The BONEZ × Dragon Ash“Straight Up” Tour＞
10/13（日）KT Zepp Yokohama　 Open 17:00 / Start 18:00
10/17（木）広島 CLUB QUATTRO　 Open 18:00 / Start 19:00
10/18（金）Zepp Nagoya　 Open 18:00 / Start 19:00
10/25（金）Zepp Osaka Bayside　 Open 18:00 / Start 19:00
10/27（日）Zepp Fukuoka　 Open 17:00 / Start 18:00
11/01（金）SENDAI GIGS　 Open 18:00 / Start 19:00
11/03（日）Zepp Sapporo　 Open 17:00 / Start 18:00
11/08（金）新潟 LOTS　 Open 18:00 / Start 19:00
11/10（日）Zepp Haneda (Tokyo)　 Open 17:00 / Start 18:00
＜チケット代金＞
・各Zepp, SENDAI GIGS公演
1Fスタンディング \7,500(税込・D別) / 2F指定席 \8,000(税込・D別)
・広島CLUB QUATTRO,新潟LOTS公演
　オールスタンディング \7,500(税込・D別)
＜先行予約＞
D.A.CREW 最速先行
The BONEZ MEMBERSHIP SITE 最速先行
受付期間：7/13（土）12:00〜7/21（日）23:00

関連リンク

◆Dragon Ashオフィシャルサイト
◆YouTube Dragon Ash公式チャンネル