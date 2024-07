超難曲に挑戦！銀座十字屋「#ハープの日関連企画 高佐一慈 ハープ特別演奏会」

銀座十字屋は、ハープの日(※1)の翌日2024年8月3日(土)14:00から2024年5月にグランドオープンした新店舗で「#ハープの日関連企画 高佐一慈 ハープ特別演奏会」を開催します。

銀座十字屋「#ハープの日関連企画 高佐一慈 ハープ特別演奏会」

開催日時:2024年8月3日(土)14:00〜14:30予定

会場 :ハープセレクション銀座十字屋

https://www.ginzajujiya.com/access/

入場 :無料(定員あり/観覧は7月14日から指定のWEBフォームで受付開始)

※後日、コンサートの様子を銀座十字屋YouTubeチャンネルで公開予定

出演 :下記の通り

高佐一慈(お笑い芸人/ザ・ギース)

1980年9月2日、北海道生まれ。

2004年3月、お笑いコンビ「ザ・ギース」を結成。

コントを基盤に多岐にわたって活動。

「キングオブコント」2008,2015,2018,2020ファイナリスト。

特技ハープほか。

邊見美帆子(ハープ奏者)

11歳よりハープを始める。

東京藝術大学音楽学部器楽科を卒業。

大阪国際音楽コンクール第3位。

演奏活動の傍ら、銀座十字屋で指導にもあたる。

出演は「キングオブコント」ファイナリストの実力派芸人 ザ・ギースの高佐一慈氏(たかさ くにやす)をメインに、高佐氏のハープの師匠でもある邊見美帆子氏(ハープ奏者)と齋藤碧氏(フルート奏者)も加わります。

高佐氏と邊見氏は2021年から3度タッグを組み、同社主催のコンサートに出演(※2)。

高佐氏の見事な腕前に「ハープ男子」が増える程でした。

2年ぶりの高佐氏出演となる今回は3曲演奏。

いずれも初披露で、ポップスからクラシックまで多彩なジャンルに挑みます。

ドキドキと爆笑と感動のスペシャル演奏会を楽しめます。

※この様子は後日、銀座十字屋のYouTubeチャンネルでも公開予定。

●会場観覧について ※定員ありの事前予約制

申込は指定フォームから。

詳細は銀座十字屋公式サイト内で発表。

https://www.ginzajujiya.com/

(※1) ハープの日とは

ハープの魅力を知ってもらいたいとの思いで日本ハープ協会が8月2日を「ハープの日」に請願、2019年に日本記念日協会に正式登録されました。

「8(ハー)2(プ)」の語呂合わせです。

齋藤碧(フルート奏者)

桐朋学園大学卒業。

「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」「CLUB CLASSICS」「HARMONIA光と音のハーモニー」など様々なコンサートに出演。

銀座十字屋フルート講師。

