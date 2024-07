コーディルテクノロジーは、メールをLINEに転送するサービスを提供するLINE公式アカウント「メール転送」について、「LINE Pay」による決済を2025年4月1日までに順次終了します。

LINE公式アカウント「メール転送」

時期:2025年1月1日

対応:新規ベースクーポン購入について、LINE Payによる決済を終了

備考:ベースクーポンの継続購入と追加クーポンの購入については、

引き続きLINE Payによる決済を利用できます

時期:2025年4月1日

対応:すべてのクーポン購入について、LINE Payによる決済を終了

コーディルテクノロジーは、メールをLINEに転送するサービスを提供するLINE公式アカウント「メール転送」について、「LINE Pay」による決済を2025年4月1日までに順次終了。

なお、クレジットカードによる決済は引き続き利用できますので、LINE Payで決済されているお客様は、クレジットカード決済へ変更してください。

クレジットカード決済への変更

LINE公式アカウント「メール転送」のトーク画面を開き、[設定] - [設定を変更] - [クレジットカードの登録] から、クレジットカードを登録することで、支払い方法をクレジットカードに変更できます。

また、翌月のベースクーポンをクレジットカード決済で購入することで、翌月以降の決済方法もクレジットカードに変更されます。

【現在の支払い方法の確認】

LINE公式アカウント「メール転送」のトーク画面を開き、[設定] - [設定を表示]で確認することができます。

「メール転送」のサービス

<特長>

LINEをはじめとするSNSの普及にともない、メールを普段のコミュニケーション手段として使うことは少なくなりました。

また、広告メールや迷惑メールなどが受信メールの大多数を占めるため、届いたメールを読むことなく、未読のまま放置しているケースが多くあります。

この状況に拍車をかけるように、学校や塾、自治体などからのお知らせサービスは、メールで届くものが多く、タイムリーに対応するのが難しかったり、見落としたりしがちです。

また近年では、置き配による商品配達が主流となってきていますが、その配達連絡はメールで届くことが多く、置き配に気づかずに玄関前に長時間放置されたままになってしまったり、突然の雨で商品が濡れてしまったりすることがあります。

一方で、ビジネスで「メール転送」を利用するケースも増えてきています。

自社ウェブページや代表電話へのお問い合わせや、オンライン予約・変更など、メールで届く生の情報をLINEに転送することで、よりタイムリーに応答することができ、機会損失の防止だけでなく見込み顧客の満足度向上にも役に立つとのお声もいただいています。

「メール転送」は、届いたメールをLINEに転送することによって、これらの課題を解決するサービスで、LINE公式アカウントのチャットボットとして提供されます。

「メール転送」とLINE上でお友だちになり、LINE上でのチャットを通して会話を行うだけで、無料で簡単に利用を始めることができます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post LINE Payによる決済終了!LINE公式アカウント「メール転送」 appeared first on Dtimes.