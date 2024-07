食物繊維たっぷり！三明インターナショナル「新美ピンクレモンシロップ」

三明インターナショナルは、食後の血糖値の上昇を穏やかにする機能性関与成分L-アラビノースに、ビタミンCやカルシウムを含むカリフォルニア産「ピンクレモン」を配合した特徴的なピンク色の希釈用シロップ「新美ピンクレモンシロップ」(アラビピンクレモンシロップ)を、2024年7月17日に発売します。

三明インターナショナル「新美ピンクレモンシロップ」

食品の区分:加工食品(シロップ形状)

販売開始日:2024年7月17日

販売価格 :3,218円(税込定価)

原材料名 :砂糖(国産)・ピンクレモン濃縮液/L-アラビノース

容量 :350ml

販売店 :自社ネットショップ、セレクトショップ、スーパーマーケット(予定)

【新商品の特長】

1. 本邦で初めて、アメリカカリフォルニア産ピンクレモンを商品化しました。

2. 皮ごと粉砕し食物繊維がたくさん含まれていて、砂糖と砂糖の消化を抑制する機能性関与成分の天然甘味料L-アラビノースを混合し、適度な糖度と酸味を持つ希釈用シロップです。

3. ピンクレモンは20世紀初めにカリフォルニアでユーレカレモンの木に突然変異として発見された縞模様の皮をしたレモンの一種であり、現在は南カリフォルニアを中心に季節限定で栽培されています。

別名をゼブラレモンとも言います。

豊富なビタミンCに加え、カルシウムも多く含まれています。

4. 化学添加物を使用しないことに拘りました。

食物繊維がたくさん含まれているので、使用する前にしっかり振ってからお使い下さい。

5. 環境省が選定する「名水百選」に認定されている秦野の名水を使用しています。

※本邦初:同社調べ

【新商品の使用例】

炭酸水で割るとピンクレモンスカッシュに、お水で割るとレモネードに

夏ではかき氷やヨーグルト、アイスクリームにかけるとスイーツに

焼酎で割るとピンクレモンハイに

【新美シロップ リニューアル】

皆様におなじみの「新美シロップ」がラベルも一新され、7月17日にリニューアル販売します。

国産砂糖・秦野の名水・L-アラビノースのシンプルな原材料と安心の国内工場で製造され、甘さはしっかりと保ちつつ、料理・デザート・コーヒー等の飲料に砂糖やガムシロップの代用品として使えます。

【リニューアル商品の概要】

名称 :新美シロップ

食品の区分:加工食品(シロップ形状)

販売開始日:2024年7月17日

販売価格 :2,678円(税込定価)

原材料名 :砂糖(国産)/L-アラビノース

容量 :350ml

販売店 :自社ネットショップ、セレクトショップ、スーパーマーケット(予定)

展示会情報:「ウェルネスフードジャパン2024」

(7月16日〜18日 東京ビッグサイト)

ブース:E5-16-1

