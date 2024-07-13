【函館2歳S】冨田アナのチョイ足しキーワード『函館男が乗る馬、前走1番人気がおいしい』
【動画】函館2歳S とみチョイ｜https://youtu.be/F_iA02J4zcw
テレビ東京・冨田有紀アナから「第56回 函館2歳ステークス（GIII）」のチョイ足しキーワードをお届け！
第56回函館2歳ステークス（GIII）
2024年7月13日（土）1回函館11日 発走時刻：15時25分
1-1 エンドレスサマー（牡2 横山和生）
2-2 チギリ（牝2 北村友一）
3-3 リリーフィールド（牝2 武豊）
3-4 ヒデノブルースカイ（牡2 高杉吏麒）
4-5 ニシノラヴァンダ（牝2 永野猛蔵）
4-6 モズナナスター（牝2 菱田裕二）
5-7 サトノカルナバル（牡2 佐々木大輔）
5-8 ラインパシオン（牝2 大江原比呂）
6-9 ヴーレヴー（牝2 浜中俊）
6-10 カルプスペルシュ（牝2 鮫島克駿）
7-11 シュードタキライト（牡2 丹内祐次）
7-12 オカメノコイ（牝2 藤岡佑介）
8-13 エメラヴィ（牝2 横山武史）
8-14 ヤンキーバローズ（牡2 岩田康誠）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。