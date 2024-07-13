【函館2歳S】冨田アナのチョイ足しキーワード『函館男が乗る馬、前走1番人気がおいしい』



【動画】函館2歳S とみチョイ｜https://youtu.be/F_iA02J4zcw



テレビ東京・冨田有紀アナから「第56回 函館2歳ステークス（GIII）」のチョイ足しキーワードをお届け！

第56回函館2歳ステークス（GIII）

2024年7月13日（土）1回函館11日 発走時刻：15時25分

1-1 エンドレスサマー（牡2 横山和生）

2-2 チギリ（牝2 北村友一）

3-3 リリーフィールド（牝2 武豊）

3-4 ヒデノブルースカイ（牡2 高杉吏麒）

4-5 ニシノラヴァンダ（牝2 永野猛蔵）

4-6 モズナナスター（牝2 菱田裕二）

5-7 サトノカルナバル（牡2 佐々木大輔）

5-8 ラインパシオン（牝2 大江原比呂）

6-9 ヴーレヴー（牝2 浜中俊）

6-10 カルプスペルシュ（牝2 鮫島克駿）

7-11 シュードタキライト（牡2 丹内祐次）

7-12 オカメノコイ（牝2 藤岡佑介）

8-13 エメラヴィ（牝2 横山武史）

8-14 ヤンキーバローズ（牡2 岩田康誠）



※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。