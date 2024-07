世界にひとつだけのボトルデザイン！SORA scentique「ポップアップイベント」

SORA scentique(ソラセンティーク)は、2024年7月25日(木)〜7月31日(水)の期間で有楽町マルイ2階コンセプトショップスにてポップアップイベントを開催します。

SORA scentique

有楽町マルイ ポップアップイベント

開催期間: 2024年7月25日(木)〜7月31日(水)

施設名 : 有楽町マルイ2階コンセプトショップス

営業時間: 11:00〜20:00

所在地 : 東京都千代田区有楽町2-7-1

アクセス: JR有楽町駅 中央口から徒歩2分

URL :

https://www.0101.co.jp/086/

本イベントでは、ご来店いただいたお客様向けに数量限定の特典も用意されています。

この機会に「SORA scentique(ソラセンティーク)」の商品を直接手に取ってお試しください。

普段はECサイトでの販売が中心ですが、実際に香りを試してみたいというお客様の声を多くいただき、商品を体験できる本イベントの開催に至りました。

同社商品のこだわりは、香りと、世界にひとつだけのボトルデザイン。

強い香りが苦手な方や、はじめて香水を使用される方にも手に取っていただきやすいよう、香りを嗅いだ時に深呼吸したくなるような、優しい香りにミリ単位でこだわり調香しています。

また、そのボトルは、商品が100あれば100通りのデザインが存在し、お好きな香りとボトルデザインの組み合わせをお選びいただけるのも特徴です。

本イベントでは、嗅覚と視覚で「SORA scentique(ソラセンティーク)」の世界観を体感していただき、「自分だけの好き」を見つけるキッカケづくりができればと思っています。

2. 取扱商品(※画像のボトルデザインは一部です)

商品名 :scent 1

コンセプト:ブランドコンセプトを体現した優しく爽やかなフローラルムスクの香り

香調 :<トップノート>オレンジ、ガルバナム、ミュゲ、ジャスミン

<ミドルノート>ゼラニウム、ブルガリアンローズ、イリス

<ラストノート>セダーウッド、ホワイトムスク

容量 :30ml

価格 :7,480円(税込)

商品名 :scent 2

コンセプト:仕事終わりの空や空気、解放感をイメージしたバニラの香り

香調 :<トップノート>ピーチ、カシス、レモン、オゾン

<ミドルノート>リーフィーグリーン、ミュゲ、サンダルウッド

<ラストノート>オリバナム、アンバー、ホワイトムスク

容量 :30ml

価格 :7,480円(税込)

3. SORA scentiqueについて

SORA scentiqueは、SORA(空)とscent(香り)+unique(唯一無二)の造語。

昨日、今日、明日、みんな同じ空を見ていても、人によって、その時々で感じ方は違う。

その感情や感覚を大切にし、自分の中にある「好き」を見つけてほしい。

そんな想いから生まれたフレグランスブランドです。

