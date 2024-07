スマイルは、アウトドア用品のECサイト「Propworks Outdoor」をリニューアルし、「STEEL CAMP」としてグランドオープンしました。

STEEL CAMP

・オープン日: 2024年7月11日(木)

スマイルは、アウトドア用品のECサイト「Propworks Outdoor」をリニューアルし、「STEEL CAMP」としてグランドオープン!

オリジナルブランド「PROPWORKS(プロップワークス)」を中心にさまざまな商品展開を予定しており、その先駆けとして、新たに薪ストーブ「Propworks Wood-burning stove」のブラック煙突タイプと、薪ラック「Propworks Field rack」を新発売します。

■STEEL CAMP(スチール キャンプ)について

アウトドア用品を取り扱うECセレクトショップです。

主力商品であるスチール製商品を、大人のための新しいキャンプスタイルとして提案していきたいという「STEEL + CAMP」という想いを込めたショップです。

■STEEL CAMPの特長

(1) 「Propworks」&「SNOWTREKKER(R)」の商品をこだわりとともに紹介

「テント」・「ストーブ」・「焚火台」・「テーブル」・「ラック」の5つの商品を展開しており、それぞれの特徴、使い方をはじめ、ストーリーやこだわりなども紹介しています。

(2) 商品紹介だけじゃなく、「キャンプを快適に楽しむためのコラム」を掲載

使用いただきたい商品紹介だけでなく、キャンプを快適に楽しむためのコツや用品選びの方法、キャンプでおすすめのレシピなどをコラムとして随時更新します。

■新商品紹介

●Propworks Wood-burning stove ブラック煙突タイプ

脚を広げて煙突を取り付けるだけで使用できるキャンプ用の薪ストーブです。

前面と側面に大きな扉を設け、前からも横からも薪の出し入れが可能です。

また、強さにこだわり、熱で歪まないよう、本体部分は厚さ1.5mmの鉄板を使用し耐熱塗装を施しています。

寸法 :幅420mm×奥行615mm×高さ400mm

素材 :スチール製

重量 :16.1kg

耐荷重:10kg(天板)、5kg(棚)

価格 :47,900円(税込)

(※(ソロ用)もあります)

●Propworks Field rack

1台3役のフィールドラックです。

薪ラック以外にもテーブル、クーラースタンドとしても使用できます。

クーラースタンドは耐荷重30kgですので、重いクーラーボックスや大量の薪も安心して置くことができます。

・Propworks Field rack クーラースタンド

寸法 :幅622mm×奥行568mm×高さ200mm

素材 :スチール製

重量 :5kg

耐荷重:30kg

価格 :6,900円(税込)

・Propworks Field rack 薪ラック

寸法 :幅622mm×奥行568mm×高さ432mm

素材 :スチール製

重量 :9.9kg

耐荷重:30kg(クーラースタンド)、5kg(天板)

価格 :14,800円(税込)

■サイト名変更の背景

商品およびブランドの更なる認知向上のため、リニューアルしました。

これまでと同じく、オリジナルブランドの「PROPWORKS(プロップワークス)」と、日本での独占販売権を有している米国のテントブランドSNOWTREKKER(R)の「スノートレッカーテント」を中心に展開していきます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大人のための新しいキャンプスタイル!STEEL CAMP appeared first on Dtimes.