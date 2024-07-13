北川ひかる（右）

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◆国際親善試合　女子日本代表―ガーナ代表（１３日・金沢ゴーゴーカレースタジアム）

　国際親善試合・ガーナ戦に臨むパリ五輪サッカーの日本女子代表「なでしこジャパン」の先発メンバーが発表された。ＭＦ宮沢ひなた（マンチェスターＵ）、ＭＦ長谷川唯（マンチェスターＣ）、石川県出身のＭＦ北川ひかる（ＩＮＡＣ神戸）らがスタメンに入った。

◆先発メンバー

▽ＧＫ

１　山下杏也加（ＩＮＡＣ神戸）

▽ＤＦ

４　熊谷紗希（ローマ）

２　清水梨紗（マンチェスターＣ）

１３　北川ひかる（ＩＮＡＣ神戸）

３　南萌華（ローマ）

５　高橋はな（三菱重工浦和）

▽ＭＦ

１４　長谷川唯（マンチェスターＣ）

１０　長野風花（リバプール）

７　宮沢ひなた（マンチェスターＵ）

１５　藤野あおば（日テレ東京Ｖ）

▽ＦＷ

１１　田中美南　（ロイヤルズ）

◆ベンチ入りメンバー

▽ＧＫ

１８　平尾知佳（新潟）

２２　大場朱羽（ミシシッピ大）

▽ＤＦ

２０　守屋都弥（ＩＮＡＣ神戸）

２１　石川璃音（三菱重工浦和）

６　古賀塔子（フェイエノールト）

▽ＭＦ

８　清家貴子（ブライトン）

１６　林穂之香（ウェストハム）

１２　谷川萌々子（ローゼンゴード）

▽ＦＷ

１９　千葉玲海菜（フランクフルト）

９　植木理子（ウェストハム）

１７　浜野まいか（チェルシー）