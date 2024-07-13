なでしこジャパン 長谷川唯、宮沢ひなた、北川ひかるらがスタメン…親善試合ガーナ戦
◆国際親善試合 女子日本代表―ガーナ代表（１３日・金沢ゴーゴーカレースタジアム）
国際親善試合・ガーナ戦に臨むパリ五輪サッカーの日本女子代表「なでしこジャパン」の先発メンバーが発表された。ＭＦ宮沢ひなた（マンチェスターＵ）、ＭＦ長谷川唯（マンチェスターＣ）、石川県出身のＭＦ北川ひかる（ＩＮＡＣ神戸）らがスタメンに入った。
◆先発メンバー
▽ＧＫ
１ 山下杏也加（ＩＮＡＣ神戸）
▽ＤＦ
４ 熊谷紗希（ローマ）
２ 清水梨紗（マンチェスターＣ）
１３ 北川ひかる（ＩＮＡＣ神戸）
３ 南萌華（ローマ）
５ 高橋はな（三菱重工浦和）
▽ＭＦ
１４ 長谷川唯（マンチェスターＣ）
１０ 長野風花（リバプール）
７ 宮沢ひなた（マンチェスターＵ）
１５ 藤野あおば（日テレ東京Ｖ）
▽ＦＷ
１１ 田中美南 （ロイヤルズ）
◆ベンチ入りメンバー
▽ＧＫ
１８ 平尾知佳（新潟）
２２ 大場朱羽（ミシシッピ大）
▽ＤＦ
２０ 守屋都弥（ＩＮＡＣ神戸）
２１ 石川璃音（三菱重工浦和）
６ 古賀塔子（フェイエノールト）
▽ＭＦ
８ 清家貴子（ブライトン）
１６ 林穂之香（ウェストハム）
１２ 谷川萌々子（ローゼンゴード）
▽ＦＷ
１９ 千葉玲海菜（フランクフルト）
９ 植木理子（ウェストハム）
１７ 浜野まいか（チェルシー）