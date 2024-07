アリーナ追加公演詳細

【神奈川】ぴあアリーナMM

2024/10/1(火):OPEN/18:00 START/19:00

2024/10/2(水):OPEN/18:00 START/19:00

問い合わせ先:クリエイティブマン 03-3499-6669 (月・水・金 12:00-16:00)



【大阪】大阪城ホール

2024/10/15(火):OPEN/18:00 START/19:00

2024/10/16(水):OPEN/18:00 START/19:00

問い合わせ先:キョードーインフォメーション 0570-200-888 (11:00-18:00 日祝休業)



◆チケット料金

・SS席:¥18,000(税込)

・S席【着席指定】: ¥13,000(税込)

・S席:¥13,000(税込)

・A席:¥8,900(税込)

MAZZELがアルバム『Parade』を掲げた<MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”>の追加公演開催を発表した。追加公演は、10月1日・2日に神奈川・ぴあアリーナMM、10月15日・16日に大阪城ホールでの4公演を開催予定。詳細はオフィシャルサイトにて。