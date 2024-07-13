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¡¡Áá¸«¤Ï¡ÖTaking a break during a taping for a popular Japanese TV show with Alisa(¤¢¤ê¤µ¤ÈÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿Ãæ¤ËµÙ·Æ)¡×¤È¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ÌÌ±Æ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄ¹½÷¡¦¤¢¤ê¤µ¤µ¤ó¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖSo proud of her(¼«Ëý¤ÎÌ¼¤Ç¤¹)¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Áá¸«¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ª¾î¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥ì¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÊì¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡¢±»Æó¤Ä¡×¡ÖFollowing in mama¡Çs footsteps? How exciting!(¥Þ¥Þ¤ÈÆ±¤¸Æ»¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë?¤¹¤´¤¤¤Í¡ª)¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
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