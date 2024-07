女優の早見優(57)が自身のインスタグラムを更新。長女・ありささんとの2ショットをが話題に。

早見は「Taking a break during a taping for a popular Japanese TV show with Alisa(ありさと日本のテレビ収録中に休憩)」と笑顔の2ショットを披露。面影が感じられる長女・ありささんとにこやかに笑顔を浮かべている。「So proud of her(自慢の娘です)」とつづった。

早見の親子2ショットに「お嬢さん、素敵なレディーになりましたね」「母ちゃんそっくり、瓜二つ」「Following in mama’s footsteps? How exciting!(ママと同じ道をたどっている?すごいね!)」などのコメントが寄せられた。

早見は2018年9月に放送されたテレビ朝日系のトーク番組「徹子の部屋」に17歳時のありささんと一緒に出演し、「夏色のナンシー」を共に披露した。