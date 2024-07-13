【女子サッカー】なでしこジャパン 五輪前国内最後の強化試合で仮想ナイジェリア・ガーナと対戦！

【女子サッカー】なでしこジャパン 五輪前国内最後の強化試合で仮想ナイジェリア・ガーナと対戦！
＜7月13日（土）国際親善試合 MS&ADカップ2024 ～能登半島地震復興支援マッチ がんばろう能登～ 日本 - ガーナ ＠金沢ゴーゴーカレースタジアム＞
パリ五輪でロンドン五輪の銀メダル以来、12年ぶりのメダル獲得を目指すサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は13日に金沢ゴーゴーカレースタジアムでガーナ代表との国際親善試合に臨む。
悲願の金メダルへ、世界ランク1位のスペイン、サッカー王国ブラジルといった強豪国と予選グループで戦うなでしこジャパン。国内最後の強化試合でナイジェリア戦を想定したガーナとの一戦。
代表メンバーで唯一W杯優勝経験があり、ロンドン五輪（銀メダル）も経験した主将の熊谷紗希（ASローマ）は「身体能力の高い相手に対して、どう対応して自分たちの良さを出しながら戦っていけるか、しっかりチャレンジしていきたい」と意気込んだ。
＜パリ五輪 グループリーグ＞
■グループA
フランス
コロンビア
カナダ
ニュージーランド
■グループB
アメリカ
ザンビア
ドイツ
オーストラリア
■グループC
スペイン
日本
ナイジェリア
ブラジル
＜パリ五輪 なでしこジャパン 試合日程＞
■グループステージ
7月25日（金）00:00
日本 vs スペイン
7月29日（月）00:00
日本 vs ブラジル
8月1日（木）00:00
日本 vs ナイジェリア
■決勝トーナメント
準々決勝：8月3日（土）～4日（日）
準決勝：8月7日（水）
3位決定戦：8月9日（金）
決勝：8月11日（日）0:00
＜サッカー女子日本代表メンバー＞
■GK
山下 杏也加（INAC神戸レオネッサ）
平尾 知佳（アルビレックス新潟レディース）
■DF
熊谷 紗希（ASローマ／イタリア）
清水 梨紗（ウェストハム・ユナイテッド／イングランド）
北川 ひかる（INAC神戸レオネッサ）
南 萌華（ASローマ／イタリア）
高橋 はな（三菱重工浦和レッズレディース）
古賀 塔子（フェイエノールト／オランダ）
■MF
清家 貴子（三菱重工浦和レッズレディース）
長谷川 唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
林 穂之香（ウェストハム・ユナイテッド／イングランド）
長野 風花（リバプールFC／イングランド）
宮澤 ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
藤野 あおば（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
谷川 萌々子（FCローゼンゴード／スウェーデン）
■FW
田中 美南（INAC神戸レオネッサ）
植木 理子（ウェストハム・ユナイテッド／イングランド）
浜野 まいか（チェルシー／イングランド）
＜バックアップメンバー＞
FW 大場 朱羽（ミシシッピ大／アメリカ）
DF 守屋 都弥（INAC神戸レオネッサ）
DF 石川 璃音（三菱重工浦和レッズレディース）
FW 千葉 玲海菜（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）