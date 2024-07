インテル、S・インザーギ監督と新契約を締結！　契約期間は2026年夏まで

インテルは12日、同クラブのトップチームを率いるシモーネ・インザーギ監督との契約を2026年6月30日まで延長したことを発表した。当初、S・インザーギ監督とインテルの契約は2025年6月30日までとなっており、今夏の間に新契約が結ばれると報じられていた。イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、この契約には1年間の延長オプションが付随している模様だ。また、契約の詳細は明かされていないものの、『スカイ・イタリア』によると、新契約におけるS・インザーギ監督の年俸は650万ユーロ(約11億円)程度の見込みで、別途ボーナスも発生するという。この金額は現在のセリエAの指揮官に対する年俸としては最高額となっているようだ。

