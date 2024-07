【ライブレポート】TOMORROW X TOGETHER 東京ドーム公演で涙「このような場所で公演できることは奇跡」

7月10日(水)、11日(木)、BTSと同じ事務所に所属するTOMORROW X TOGETHER初のドームツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN」東京ドーム公演が開催された。「テレ東プラス」では、10日(水)の公演内容をレポートする。

TOMORROW X TOGETHERにとって初の東京ドーム公演ということで、会場には、開演前から涙目になるMOA(※ファンの呼称)も。期待と緊張に包まれる中、いよいよステージの幕が上がる。

YEONJUN がフードを脱いで王冠を手にすると、会場は暗転。ライブは、日本最新シングル「誓い(CHIKAI)」に収録されている「Deja Vu [Japanese Ver.] 」からスタートした。白い衣装をまとったメンバーは神秘的なオーラを放ち、その美しい歌声とビジュアルにMOAは釘付け。

足をケガしてしまったBEOMGYUが、イスに座りながら歌う姿がスクリーンに映し出されると、客席からは悲鳴が。リーダーのSOOBIN が、「東京ドームはデビューした時から僕たちの夢でした。夢が叶ってうれしいです!」と喜びを爆発させ、「今日の公演を、僕よりも楽しみにしていたメンバーがいます」と振ると、BEOMGYUが登場! BEOMGYUは笑顔で「MOA、久しぶり元気でしたか? 心配してくれてありがとうございます」とコメントし、MOAを安心させた。

メンバーは、イスに座るBEOMGYUを移動させ、TAEHYUN が「BEOMGYUヒョンは、MOAとの約束を守るために来たんですよね?」と投げかけると、「MOAに会えない方がつらいから。僕にとっては(MOAが)一番の薬なので」とBEOMGYU。

YEONJUNが「盛り上がる準備ができたなら叫べ!」とあおり、TAEHYUNが「MOAちゃん! I know I love you」とシャウトすると、「0X1=LOVESONG (I Know I Love You)feat. 幾田りら [Japanese Ver.]」のイントロが鳴り始める。「Sugar Rush Ride」では、韓服風の衣装を身に纏い、MOAが歓喜する場面も。立ち姿だけで絵になってしまうのもTOMORROW X TOGETHERの魅力の一つだ。

「Chasing That Feeling」では、スカジャン×Tシャツ×デニムの衣装でパワフルなダンスを披露し、YEONJUNのセクシーな“舌ペロ”がスクリーンに抜かれると会場は大揺れ!

HUENINGKAIが「まだまだこれからです!」と叫ぶと、メンバー全員で愛嬌ポーズを披露。「MOA! 僕が一番でしょ?(笑)でも、TOMORROW X TOGETHERが一番カッコいいですよね!」とニコニコするBEOMGYU。さらにBEOMGYUが、「みんな、僕の隣に来て!」と言うと、イスに座っているBEOMGYUのもとにメンバーが走り寄り、「MOAにプレゼント♡」ととびきりの愛嬌で喜ばせた。ここで、SOOBINがKARAの「GO GO サマー!」を踊ると、MOAも一緒に歌って踊って、大盛り上がり!



「きっとずっと (Kitto Zutto) 」では、SOOBIN がBEOMGYUをおんぶして、5人でかわいいトロッコに乗車。Mrs. GREEN APPLE大森元貴が楽曲提供した「Force」で会場を一周し、メンバーが大きく手を振って、たくさんのMOAに愛を届けた。

MCで、TAEHYUNが「『きっとずっと (Kitto Zutto) 』は、誰がプロデュースしたんでしょうか?」と振ると、HUENINGKAIは「僕です!」と答え、愛らしい掛け合いを披露。さらにユニットステージでは、BEOMGYU&TAEHYUN&HUENINGKAIが「Quarter Life」、YEONJUN&SOOBINが「The KILLA」をパフォーマンス。



日本最新シングルのタイトル曲「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」では、幻想的なダンスを見せる4人のそばで、BEOMGYUが美しい歌声を響かせた。

ラストは「I’ll See You There Tomorrow」を披露。5人は絆を確かめるようにギュッとかたまり、「かわいい!」と声をかけるMOA。

アンコールでは、ラフなTシャツ×デニム姿で登場! BEOMGYUは「実は昨日もそうでしたし、今日もそうだったんですけど、リハーサルをしながらすごく残念な気持ちになりました。いつ立てるかわからない東京ドームの上でダンスをできないことが…。すぐ治ると伝えたんですけど、思ったよりなかなか治らなくて、すごくもどかしい気持ちになりました」と本音を吐露。ケガで一部のパフォーマンスに参加できなかった悔しさをにじませた上で、「4人で5人以上のエネルギーを作り出してくれたメンバーのみんなに本当に感謝しています。そして、早く良くなってステキなステージをお見せしますので、少しだけ待っていてください」と、メンバーやMOAに愛を伝えた。

「僕はこの東京ドームのステージを10年以上ずっと夢見てきました」と話し、感動のあまり、あふれる涙を必死で堪えるSOOBIN。そして「Miracle」を披露し、ついに泣いてしまったBEOMGYUのもとに駆けつけるメンバー…その光景にMOAも涙が止まらない状況に。

【メンバーコメント】

YEONJUN「MOAの皆さん、今日は本当に楽しくて幸せでした。僕たちがこのような場所で公演できることを奇跡のように感じます。MOAの皆さんのおかげです。ありがとうございます」

BEOMGYU「今日は、MOAのみんなのおかげで本当に幸せでした。次に来た時は、僕が皆さんを幸せにして差し上げます。これからもずっと一緒にいてくれますよね? (日本語で)愛してる」

HUENINGKAI「東京ドームで1日目の公演が終わりを迎えました。ステージに立たせてくれたMOAの皆さんに改めて『ありがとう』を伝えたいです。(日本語で)今日は月がキレイですね。大好きです」

SOOBIN「昨日楽しみすぎて、実は遅く寝たんです。MOAのみんなのおかげで本当に楽しい1日でした。そして、息子が東京ドームで公演するということで、家族のみんなが遠くから来てくれました。(日本語で)僕たちのファンの皆さん、本当に大好きだよ」



Wアンコールでは、「紫陽花のような恋 (Hydrangea Love)」を歌唱し、再びトロッコに乗って会場を一周。TOMORROW X TOGETHER初の東京ドーム公演は、多くのMOAの愛に包まれながら幕を閉じた。

この他、大ヒット曲「9 と 4 分の 3 番線で君を待つ(Run Away)[Japanese Ver.] 」や「Good Boy Gone Bad」なども披露。今後は、7月27日(土)、28日(日)に京セラドーム大阪、8月4(日)、5日(月)にバンテリンドーム ナゴヤ、9月14日(土)、15日(日)に福岡PayPayドームで、公演が行われる。

(取材・文/近藤加奈子)