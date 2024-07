STAYC「ミュージックバンク」で1位を獲得…NewJeansは日本デビュー曲を披露

STAYCが「ミュージックバンク」で1位を獲得した。韓国で12日に放送されたKBS 2TV「ミュージックバンク」では、STAYCとNCT WISHが1位候補に選ばれ、集計の結果、STAYCが1位となった。STAYCは「1位にしてくれたファンの皆さんに感謝している。ファンの皆さんがいなければできないことだと思う。本当にありがとう、愛している」と伝えた。この日の放送では様々な歌手たちのカムバックステージが公開された。まず、2年9ヶ月ぶりにフルアルバムを発売したENHYPENは、収録曲「Hundred Broken Hearts」とタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」のステージを音楽番組で初公開した。メンバーたちはロマンチックな少年に変身し、新たな魅力を見せた。

タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」は、特別な君が許してくれるなら何でもしてあげたいという少年の気持ちをロマンスファンタジーで描いたポップジャンルの楽曲だ。サマークイーンの座を狙う(G)I-DLEは、新曲「Klaxon」のステージを通じてスタイリッシュなY2Kムードを披露。タイトル曲「Klaxon」は、清々しいストリングス、ブラスサウンドとグルーヴ感溢れるベース、リズミカルなギターサウンドで楽しい夏が来たことを知らせてくれるサマーダンス曲だ。またNewJeansは、日本デビューシングルのタイトル曲「Supernatural」と収録曲「Right Now」のステージを披露。特にこの日のステージは、足の負傷によりしばらくの間活動に参加できなかったヘインが復帰するステージであり、期待を集めた。メンバーはニュージャックスウィングのジャンル的な特性を生かしたパフォーマンスで目を引いた。この日の「ミュージックバンク」にはALL(H)OURS、B.D.U、CRAXY、ENHYPEN、H1-KEY、KISS OF LIFE、NCT WISH、STAYC、TWS、VVUP、Weeekly、(G)I-DLE、NewJeans、BLITZERS、DREAMCATCHER、GOT7のヨンジェ、IZ*ONE出身のイ・チェヨンなどが出演し、多彩なステージを披露した。