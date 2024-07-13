¹â¶¶¿¿Ëã¤¬¿¹¹áÀ¡¤òÀâ¶µ¡¡±³¡©¡ÖÂ½¤¤¡×¹ðÇò¢ª¥Î¥Ö¤ËÆ÷¤ï¤»¤ëÁû¤®¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤ÌÜÀþ¡ÖÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¸À¤¦¥ä¥Ä¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¹â¶¶¿¿Ëã¤¬£±£²ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¸åÇÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬¡ÖÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä»ä¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¤¬½¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°¦¸¤¤¬Æ¨¤²¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¹ðÇò¤·¡¢¥¬¥Á³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀéÄ»¥Î¥Ö¤¬¡Ö¥¯¥µ¤¯¤Ê¤¤¡ª¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤¤¤Ä¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ëÅ¸³«¤Ë¡£
¡¡ºÇ½é¤«¤éÈ¾¿®È¾µ¿¤ÎÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¿¿Ëã¤¬¡Ö¡Ê¿¹¥¢¥Ê¤Ï¥¥ã¥é¤ò¡ËÌÏº÷Ãæ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤â¡¢¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ½é»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿¹¥¢¥Ê¤¬¡Ö±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÈÝÄê¤¹¤ë¤â¡¢¿¿Ëã¤ÏÃ¸¡¹¤È¡ÖÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¸À¤¦¥ä¥Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÂ½¤¤¡×¡Ö²È±ø¤¤¡×¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¸ýÀâ¤«¤ì¤¿¡×¡Ö»ä¡¢¿É¤¤Êª¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÎóµó¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö»ÍÉôºî¡ª¡×¤ÈÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¿¿Ëã¤Ï¿¹¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¤½¤³¤Ï¤Þ¤ÀÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÍ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥·¥½¥ó¥ÌÄ¹Ã«ÀîÇ¦¤¬¡¢ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤¬¸À¤¤¤½¤¦¤Ê¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¡ÖÍ§Ã£¾¯¤Ê¤¤¡×¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢Âç¸ç¤¬¡Öµæ¶Ë¤¤¤¯¤È¡¢Í©Îî¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤ò²Ã¤¨¡¢Ä¹Ã«Àî¤¬¡Ö¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥¹¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£