少年忍者・内村颯太、活動再開を発表 1月から休養していた「本人も活動に対して前向きに提えております」

◆少年忍者・内村颯太、活動再開を発表

【モデルプレス=2024/07/13】1月から活動を休止していた少年忍者の内村颯太が活動を再開することがわかった。7月13日、ジュニアの公式サイトで発表された。公式サイトでは、「内村は、精神的に不安定な状態が続いていたことを理由に、今年の1月から活動を休止しておりました。一定期間の療養期間をいただいたことにより、心身共に回復傾向にあり、専門医からも承諾を得ることができましたので、この度活動を再開することといたしました」と復帰を報告。「また、本人も活動に対して前向きに提えております。何卒ご理解賜れますと幸いでございます」とも伝えた。

◆全文

なお、来月に開催される、少年忍者LIVE『PASSION!!〜忍 in the Summer 2024〜』にも出演を予定していると発表。「皆様のご期待にお応えできますよう、今後も頑張ってまいりますので、今後ともご支援ご鞭達の程、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。内村は2003年3月7日生まれ。1日より東京・帝国劇場にて開幕したHiHi Jets、美 少年、7 MEN 侍、少年忍者らが出演する帝国劇場2024年新春公演「Act ONE」(読み:アクト・ワン)に出演していた。(modelpress編集部)平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。弊社所属ジュニア 内村颯太(少年忍者)につきまして、この度、活動を再開いたしますことをご報告申し上げます。内村の活動休止に伴い、ファンの皆様や関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。内村は、精神的に不安定な状態が続いていたことを理由に、今年の1月から活動を休止しておりました。一定期間の療養期間をいただいたことにより、心身共に回復傾向にあり、専門医からも承諾を得ることができましたので、この度活動を再開することといたしました。また、本人も活動に対して前向きに提えております。何卒ご理解賜れますと幸いでございます。なお、グループ活動におきましても、来月開催の少年忍者LIVE『PASSION!!〜忍 in the Summer 2024〜』に出演させていただく予定です。改めまして、ファンの皆様並びに関係者の皆様におかれましては、内村颯太を温かく見守っていただき、誠にありがとうございます。皆様のご期待にお応えできますよう、今後も頑張ってまいりますので、今後ともご支援ご鞭達の程、よろしくお願い申し上げます。情報:ジュニア公式サイトhttps://jr-official.starto.jp/s/jr/news/detail/10277?ima=0947【Not Sponsored 記事】