Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤ÏJ2¤ËÇÔÀï¤â¡ÄCÂçºå¡¦¾®µÆ´ÆÆÄ¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë°ÕÍß´¶¤¸¤ë¡×14ÆüÀîºêFÀï
¡¡CÂçºå¤Ï¤¢¤¹14Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÀîºêF¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£±äÄ¹Àï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ3²óÀïJ2¹ÃÉÜÀï¤«¤éÃæ3Æü¡£¾®µÆ¾¼Íº´ÆÆÄ¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤¹¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¸å¤ÏÁª¼ê¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀîºêF¤Ø¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍê¤â¤·¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë°ÕÍß¤ò¡¢Áª¼êÁ´°÷¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂÐÀîºêF¤Ï5»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¡Ê4¾¡1Ê¬¤±¡Ë¤Ç2Ï¢¾¡Ãæ¡£¶áÇ¯¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ÏÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÀîºêF¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÀîºêF¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ËÍ¥¤ì¡¢¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤â¹â¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤È·Ù²ü¿´¤ÏÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°ú¤±¤Ð¤ä¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯»ÑÀª¤ÇÀï¤¨¤ë¤«¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¥ê¡¼¥°8»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤À¤¬¡¢Á°Àá¡¦ÅìµþVÀï¤Î¤è¤¦¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤âÂ¿¤¤¡£¼ó°Ì¡¦Ä®ÅÄ¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö10¡×¡£Å·¹ÄÇÕ¤ÎÇÔÀï¤ò¾¯¤·¤Ç¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ3Ã¥¼è¤¬¥Þ¥¹¥È¤À¡£