夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園でごちそうを食べるパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）

【新華社重慶7月13日】中国重慶市の重慶動物園は夏休みシーズンを迎え、かわいらしいジャイアントパンダを見ようと大勢の人が訪れている。同動物園には現在22頭のパンダがおり、全国で最多となっている。

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園でパンダを見る観光客。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園のパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園のパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園のパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園のパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園のパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園のパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園でタケノコを食べるパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園でパンダを見る観光客。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園のパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園でパンダを見る観光客。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園のパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園のパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園でごちそうを食べるパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園のパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園でごちそうを食べるパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園のパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園でくつろぐパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）

夏休みシーズン、中国の重慶動物園でパンダが人気者に

12日、重慶動物園で遊ぶパンダ。（重慶＝新華社記者/王全超）