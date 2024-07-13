きょう14時より8時間生放送『音楽の日2024』タイムテーブル紹介
きょう14時から8時間にわたり生放送される音楽特番『音楽の日2024』（TBS系）のタイムテーブルが発表された。
【写真】坂道、AKB、ミセスも！ 『音楽の日2024』第3弾アーティスト発表
14時〜16時台タイムテーブル
※生放送につき放送内容など変更の可能性あり。歌唱時間の目安です。
※並びは50音順。
■14時台
・中継
INI「Rocketeer」
新しい学校のリーダーズ「Tokyo Calling」
郷ひろみ「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」「できるだけ、」
JO1「Love seeker」
超特急「ジュブナイラー」
MINMI「シャナナ☆」
アリス（特別出演）「チャンピオン」
＆TEAM「Dropkick」
s**t kingz「FFP feat.C＆K」
Travis Japan「LEVEL UP」
BE:FIRST「Mainstream」
・“希望のうた”中継企画
Little Glee Monster「いつかこの涙が」＠神戸
■15時台
ENHYPEN「BLOSSOM」
櫻坂46「何歳の頃に戻りたいのか？」
DA PUMP「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」
乃木坂46「好きというのはロックだぜ！」
平井大「題名のない今日」
BOYNEXTDOOR「Earth, Wind ＆ Fire（Japanese Ver.）」
ME:I「Click」
LE SSERAFIM「Perfect Night」
・“希望のうた”中継企画
爆風スランプ「大きな玉ねぎの下で」＠日本武道館
FUNKY MONKEY BΛBY’S「希望の唄」「あとひとつ」＠石川・能登
WANIMA「旅立ちの前に」＠熊本
■16時台
アイナ・ジ・エンド「宝者」
倉木麻衣「Secret of my heart」
島津亜矢「I Was Born To Love You」
SPYAIR「オレンジ」
Da-iCE「I wonder」
DISH//「沈丁花」
TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu [Japanese Ver.]」
Rockon Social Club「Summer of Love」
・中継
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）「恋するフォーチュンクッキー」
THE RAMPAGE「100degrees」
nobodyknows+「ココロオドル」
日向坂46「ドレミソラシド」
FANTASTICS「ブレイクライン」
17時〜19時台タイムテーブル
■17時台
奥田民生「愛のために」
超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの！」
長渕剛「乾杯」
新妻聖子「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜」
NewJeans「Supernatural」
ゆず「図鑑」
・“希望のうた”中継企画
HIPPY「君に捧げる応援歌」＠岩手
■18時台
★スペシャル企画★hope songライブ
AliA「かくれんぼ」
Omoinotake「幾億光年」
Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」
King ＆ Prince「なにもの」
三代目 J SOUL BROTHERS「Awakening Light」
THE ALFEE「星空のディスタンス」
スガシカオ「Progress」“希望のうた”中継企画＠東京タワー
SixTONES「アンセム」「PARTY PEOPLE」
なにわ男子「サチアレ」
FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」
マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」
優里「ビリミリオン」
ゆず「虹」
WANIMA「ともに」“希望のうた”中継企画＠熊本
■19時台
★スペシャル企画★hope songライブ
SEKAI NO OWARI「最高到達点」
Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」
SEKAI NO OWARI「Romantic」
Number_i「GOAT」
・“希望のうた”中継企画
三浦大知「ALOS」＠種子島
Little Glee Monster「TOMORROW」＠神戸
・大合唱企画
SUPER BEAVER「小さな革命」
20時台、21時台タイムテーブル
■20時台
Snow Man「ブラザービート」「君は僕のもの」「ナミダの海を越えて行け」
・“垣根は越えた！今度はバトルだ！”
総勢18組のダンスボーカルグループが集結する音楽の日でしか見られない！スペシャルダンスステージ
INI
新しい学校のリーダーズ
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
＆TEAM
坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
GENERATIONS
Snow Man
Da-iCE
DA PUMP
超特急
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
BE:FIRST
FANTASTICS
ME:I
・ダンス界のホープ ダンスショータイム
THE JET BOY BANGERZ
BMSG TRAINEE
・ダンス企画プロデュース
s**t kingz
■21時台
MY FIRST STORY x HYDE「夢幻」
・hope バンド
一夜限りのスペシャルバンド！ 各楽曲のメインボーカルを務める豪華アーティストたちによる感動のコラボステージ。バンドマスターを務めるのは寺岡呼人。
アイナ・ジ・エンド「生まれ来る子供たちのために」（オフコース）
ISSA（DA PUMP）「キセキ」（GReeeeN ※現在 GRe4N BOYZとして活動）
大野雄大・花村想太（Da-iCE）「栄光の架橋」（ゆず）
北村匠海（DISH//）「デイ・ドリーム・ビリーバー」（忌野清志郎［THE TIMERS］）
ジェシー（SixTONES）「ultra soul」（B’z）
成田昭次・岡本健⼀（Rockon Social Club）「TRAIN-TRAIN」（THE BLUE HEARTS）
はっとり（マカロニえんぴつ）「GIFT」（Mr.Children）
MISIA「時代」（中島みゆき）
三浦大知「夜空ノムコウ」（SMAP）
【写真】坂道、AKB、ミセスも！ 『音楽の日2024』第3弾アーティスト発表
14時〜16時台タイムテーブル
※生放送につき放送内容など変更の可能性あり。歌唱時間の目安です。
※並びは50音順。
■14時台
・中継
INI「Rocketeer」
新しい学校のリーダーズ「Tokyo Calling」
郷ひろみ「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」「できるだけ、」
JO1「Love seeker」
超特急「ジュブナイラー」
MINMI「シャナナ☆」
＆TEAM「Dropkick」
s**t kingz「FFP feat.C＆K」
Travis Japan「LEVEL UP」
BE:FIRST「Mainstream」
・“希望のうた”中継企画
Little Glee Monster「いつかこの涙が」＠神戸
■15時台
ENHYPEN「BLOSSOM」
櫻坂46「何歳の頃に戻りたいのか？」
DA PUMP「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」
乃木坂46「好きというのはロックだぜ！」
平井大「題名のない今日」
BOYNEXTDOOR「Earth, Wind ＆ Fire（Japanese Ver.）」
ME:I「Click」
LE SSERAFIM「Perfect Night」
・“希望のうた”中継企画
爆風スランプ「大きな玉ねぎの下で」＠日本武道館
FUNKY MONKEY BΛBY’S「希望の唄」「あとひとつ」＠石川・能登
WANIMA「旅立ちの前に」＠熊本
■16時台
アイナ・ジ・エンド「宝者」
倉木麻衣「Secret of my heart」
島津亜矢「I Was Born To Love You」
SPYAIR「オレンジ」
Da-iCE「I wonder」
DISH//「沈丁花」
TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu [Japanese Ver.]」
Rockon Social Club「Summer of Love」
・中継
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）「恋するフォーチュンクッキー」
THE RAMPAGE「100degrees」
nobodyknows+「ココロオドル」
日向坂46「ドレミソラシド」
FANTASTICS「ブレイクライン」
17時〜19時台タイムテーブル
■17時台
奥田民生「愛のために」
超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの！」
長渕剛「乾杯」
新妻聖子「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜」
NewJeans「Supernatural」
ゆず「図鑑」
・“希望のうた”中継企画
HIPPY「君に捧げる応援歌」＠岩手
■18時台
★スペシャル企画★hope songライブ
AliA「かくれんぼ」
Omoinotake「幾億光年」
Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」
King ＆ Prince「なにもの」
三代目 J SOUL BROTHERS「Awakening Light」
THE ALFEE「星空のディスタンス」
スガシカオ「Progress」“希望のうた”中継企画＠東京タワー
SixTONES「アンセム」「PARTY PEOPLE」
なにわ男子「サチアレ」
FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」
マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」
優里「ビリミリオン」
ゆず「虹」
WANIMA「ともに」“希望のうた”中継企画＠熊本
■19時台
★スペシャル企画★hope songライブ
SEKAI NO OWARI「最高到達点」
Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」
SEKAI NO OWARI「Romantic」
Number_i「GOAT」
・“希望のうた”中継企画
三浦大知「ALOS」＠種子島
Little Glee Monster「TOMORROW」＠神戸
・大合唱企画
SUPER BEAVER「小さな革命」
20時台、21時台タイムテーブル
■20時台
Snow Man「ブラザービート」「君は僕のもの」「ナミダの海を越えて行け」
・“垣根は越えた！今度はバトルだ！”
総勢18組のダンスボーカルグループが集結する音楽の日でしか見られない！スペシャルダンスステージ
INI
新しい学校のリーダーズ
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
＆TEAM
坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
GENERATIONS
Snow Man
Da-iCE
DA PUMP
超特急
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
BE:FIRST
FANTASTICS
ME:I
・ダンス界のホープ ダンスショータイム
THE JET BOY BANGERZ
BMSG TRAINEE
・ダンス企画プロデュース
s**t kingz
■21時台
MY FIRST STORY x HYDE「夢幻」
・hope バンド
一夜限りのスペシャルバンド！ 各楽曲のメインボーカルを務める豪華アーティストたちによる感動のコラボステージ。バンドマスターを務めるのは寺岡呼人。
アイナ・ジ・エンド「生まれ来る子供たちのために」（オフコース）
ISSA（DA PUMP）「キセキ」（GReeeeN ※現在 GRe4N BOYZとして活動）
大野雄大・花村想太（Da-iCE）「栄光の架橋」（ゆず）
北村匠海（DISH//）「デイ・ドリーム・ビリーバー」（忌野清志郎［THE TIMERS］）
ジェシー（SixTONES）「ultra soul」（B’z）
成田昭次・岡本健⼀（Rockon Social Club）「TRAIN-TRAIN」（THE BLUE HEARTS）
はっとり（マカロニえんぴつ）「GIFT」（Mr.Children）
MISIA「時代」（中島みゆき）
三浦大知「夜空ノムコウ」（SMAP）