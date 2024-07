クリニーク、ハローキティと初のコラボキャンペーンを実施

クリニークは7月31日、サンリオのキャラクター「ハローキティ」とのコラボによる“HELLO! CLINIQUE”がコンセプトのキャンペーンを開始します。

■グリーンベースの限定デザインによるグッズが登場

同キャンペーンでは、ハローキティのスペシャルコラボグッズが新登場。クリニーク製品の購入金額に応じたグッズをプレゼントします※。

グッズには、コラボ限定のデザインとしてクリニークのコンサルタントたちが着用しているラボ コート(白衣)姿のハローキティを採用。さらに、クリニークのブランドカラーであるグリーンを取り入れています。

第一弾では、「オリジナルハンカチ」と「巾着ポーチ(2種)」を用意。8月下旬から展開予定の第二弾では、さらにパワーアップしたアイテムが登場予定です。

全国百貨店のクリニーク コーナーでは、スペシャルコラボ装飾や、一部店舗限定でハローキティとのグリーティングおよびポップアップイベントの開催を予定。

また、LINEの友だち登録およびアカウント連携すると、オリジナル待受け画面がもらえます。

7月22日〜30日には、事前予約受付も実施。予約した方の中から先着3,000人限定でオリジナル缶バッジをプレゼントします。

※グッズ単体での販売・予約は行っておりません。

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間:7月31日〜9月30日(第一弾)

展開予定店舗:全国百貨店 クリニークコーナー、クリニーク公式オンラインショップ、クリニーク公式ショップ 楽天市場店など

条件:

●実店舗

「オリジナル ハンカチ」:6,600円以上の購入

「巾着ポーチ(ドット/フェイス)」:8,800円以上の購入

●オンラインショップ

「オリジナルハンカチ」:6,600円以上の購入

「巾着ポーチ(ドット/フェイス)」を含んだセット製品を発売予定

特設サイト:https://www.clinique.jp/2407_Hello-Clinique

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651479

(フォルサ)