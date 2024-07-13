¡ÚÈ¡´Û2ºÐS¡Û»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÁ°ÁöËÜ½£ÁÈ¤Î¾¡Íø¤Ê¤ë¤« ¥µ¥È¥Î¥«¥ë¥Ê¥Ð¥ë¤È¥é¥¤¥ó¥Ñ¥·¥ª¥ó¤¬»²Àï
¡¡¥ìー¥¹»Ë¾å½é¤Î°Î¶È¤Ê¤ë¤«¡£ËÜ½£¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¿·ÇÏ¾¡¤Á¤·¤¿¥µ¥È¥Î¥«¥ë¥Ê¥Ð¥ë(²´2¡¢Èþ±º¡¦ËÙÀë¹Ô±¹¼Ë)¤È¥é¥¤¥ó¥Ñ¥·¥ª¥ó(ÌÆ2¡¢Èþ±º¡¦¿åÌîµ®¹±¹¼Ë)¤Î2Æ¬¤¬¡¢È¡´Û2ºÐ¥¹¥Æー¥¯¥¹(2ºÐ¡¦GIII¡¦¼Ç1200m)¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¥ìー¥¹Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢È¡´Û2ºÐS¤Ï»ö¼Â¾å¡¢È¡´Û¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿ÇÏ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò·è¤á¤ë°ìÀï¤À¡£¥°¥ìー¥ÉÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿84Ç¯°Ê¹ß¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤ÎÁ°Áö¤ò¸«¤ë¤È¡¢38Æ¬Ãæ37Æ¬¤¬È¡´Û¡£»Ä¤ê¤Î1Æ¬¤Ï»¥ËÚ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿09Ç¯¤Î¥¹¥Æ¥é¥êー¥É¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É²þÃÛ¹©»ö¤Ç¤½¤â¤½¤âÈ¡´Û³«ºÅ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»²¹Í³°¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÅìµþ¤Ç¿·ÇÏ¾¡¤Á¤Î¥µ¥È¥Î¥«¥ë¥Ê¥Ð¥ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÊ¡Åç¤Ç¿·ÇÏ¾¡¤Á¤Î¥é¥¤¥ó¥Ñ¥·¥ª¥ó¤¬À©¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï76Ç¯¤Î¥½ー¥¦¥ó¥à¥µ¥·°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë48Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ°Áö¤¬È¡´Û°Ê³°¤ÎÇÏ¤ÎÂ×´§¡£¤½¤·¤Æ»Ë¾å½é¤ÎÁ°Áö¤¬ËÜ½£¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥µ¥È¥Î¥«¥ë¥Ê¥Ð¥ë¤¬¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥Îー¥¶¥ó¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¥»ー¥ë¤Î¼è°úÇÏ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤Î¥é¥¤¥ó¥Ñ¥·¥ª¥ó¤¬À©¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Âç¹¾¸¶ÈæÏ¤µ³¼ê¤¬»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤ÎJRA½Å¾Þ½éµ³¾è½é¾¡Íø¤À¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âµÏ¿¿Ô¤¯¤á¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£ËÜ½£¤«¤é¤ÎÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢È¡´ÛÁÈ¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£2Æ¬¤ÎÁö¤ê¤ËÍ×ÃíÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£