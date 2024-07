TWICE、「夢の舞台」日産スタジアムへ…本日（7月13日）から日本追加公演がスタート！

ガールズグループTWICEが「夢の舞台」である日本・神奈川の日産スタジアムをはじめ、大阪、東京で超大型単独コンサートを開催し、“スタジアムアーティスト”の存在感を輝かせる。

TWICEは7月13・14日の2日間、大阪のヤンマースタジアム長居で5回目のワールドツアーの一環である日本追加公演「'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」を開催する。

7月20・21日に東京の味の素スタジアムで公演を続け、7月27・28日には神奈川の日産スタジアムでファンと会う。

特にTWICEは今回の公演で、海外女性アーティスト初の日産スタジアム入りという記録を作り、新しい歴史を描く予定だ。

日本追加公演「'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」

超大型スタジアム公演と共に、7月17日には日本5thフルアルバム『DIVE』を正式リリースする。

TWICEが新しいステージに飛び込むというコンセプトを盛り込んだ今回の新譜は、4thフルアルバム『Celebrate』以来、約2年ぶりに披露する日本フルアルバムだ。

なおTWICEは、2023年4月から5回目のワールドツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'」を通じて、米ロサンゼルスのSoFiスタジアム、ニューヨークのメットライフ・スタジアム、ラスベガスのアリージェント・スタジアムなど、全世界の大型スタジアムでコンサートを披露しながら圧倒的な人気を証明している。