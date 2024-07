Spotifyが、2024上半期の音楽シーンを振り返る日本のランキングを発表した。2024年の上半期に国内で最も再生された楽曲は、Creepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」。同楽曲は、国内楽曲として史上最速で1億回再生を突破したほか、2024年1月18日から5月21日までの125日間にわたりSpotify Japanのデイリーチャートで連続1位を獲得した。

2位には、tuki.の「晩餐歌」がランクイン。2023年秋頃よりソーシャルメディアを起点に人気が拡がり、Spotifyでもロングヒットを記録。2024年1月にはSpotifyのRADAR: Early Noise 2024に選出され、1月22日には初めて日本のデイリーチャートで2位を獲得、その後も4カ月以上にわたりトップ10入りを続けた。また、9位には2024年1月より音楽活動を開始したNumber_iのファーストシングル「GOAT」がエントリー。Number_iは楽曲をリリース後、「Clips」(30秒未満のタテ型ショートビデオ)、アーティストプレイリストなどのSpotify限定コンテンツも数多く公開しており、「GOAT」リリース時に公開されたClipsでは、各メンバーが「GOAT」の注目ポイントを歌とダンスの視点からそれぞれ語っている。上半期に海外で最も再生された国内の楽曲は、国内ランキングに続いて Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」となり、2位には藤井 風「死ぬのがいいわ」、3位にはKing Gnu「SPECIALZ」が続く。「Bling-Bang-Bang-Born」は海外からの再生比率が6割を超えており、日本を除いた最も再生されている国と地域は、7月11日時点でアメリカ合衆国、メキシコ、インドネシア、ドイツ、フランスとなっている。また、2023年に海外で最も再生された国内の楽曲ランキングトップ10のうち6曲(死ぬのがいいわ、アイドル、NIGHT DANCER、KICK BACK、Tokyo Drift (Fast & Furious)、夜に駆ける)が今回もランクインし、ストリーミングの特性によるロングヒットを裏付けるような結果となっている。そして、国内で上半期にSpotify上から最もSNSにシェアされた楽曲はJO1の「Love seeker」。2位にはNumber_i「GOAT」、3位にはTravis Japan「T.G.I. Friday Night」が続き、昨年同様に強いファンダムを持つアーティストが上位を占めた。■2024年上半期のランキング算出期間:2024年1月1日〜6月27日上半期に国内で最も再生された楽曲1. Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts2. 晩餐歌 / tuki.3. 幾億光年 / Omoinotake4. ケセラセラ / Mrs. GREEN APPLE5. アイドル / YOASOBI6. タイムパラドックス / Vaundy7. ダンスホール / Mrs. GREEN APPLE8. 怪獣の花唄 / Vaundy9. GOAT / Number_i10. Magic / Mrs. GREEN APPLE上半期に海外で最も再生された楽曲1. Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts2. 死ぬのがいいわ / 藤井 風3. SPECIALZ / King Gnu4. アイドル / YOASOBI5. NIGHT DANCER / imase6. 青のすみか / キタニタツヤ7. KICK BACK / 米津玄師8. Tokyo Drift (Fast & Furious) - From "The Fast And The Furious: Tokyo Drift" Soundtrack / Teriyaki Boyz9. 夜に駆ける / YOASOBI10. 廻廻奇譚 / Eve上半期に国内でSpotify上から最もSNSにシェアされた国内の楽曲1. Love seeker / JO12. GOAT / Number_i3. T.G.I. Friday Night / Travis Japan4. Your Key / JO15. Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts6. Aqua / JO17. Blow Your Cover / Number_i8. 五月雨 (Samidare) / &TEAM9. T.G.I. Friday Night - Japanese ver. / Travis Japan10. Test Drive / JO1