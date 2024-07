2011年にエステサロン専売スキンケアブランドとして誕生。2016年に「目もとエステのエッセンスをホームケアへ」というコンセプトで開発された“ビューティーアイズ”シリーズは、中国を含むアジアでも大ヒット。現在、中国、シンガポールなどのアジア各国をはじめ、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでも展開。

▼「AGTHEORY(エイジーセオリー)」 大人のためのエイジングケア*³シリーズ「エイジーセオリー」。シリーズ誕生時から終始一貫、着目しているのは「糖花*¹」。6月にリニューアルし、エイジングサイエンスの先進をさらに極め、大きくパワーアップ。 ▼「AXXZIA(アクシージア)」▼「AGTHEORY(エイジーセオリー)」

【セット内容】

・「エイジーセオリー パーフェクトジェルマスク」<ジェル状マスク> 50g

・「アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム プラス」 <目もと用シートマスク> 5回分

価格:9,680円(税込)

【セット内容】

・「エイジーセオリー ディープクレンジングジェル」<クレンジング> 120g

または

・「エイジーセオリー クリアウォッシュフォーム」<洗顔フォーム> 100g

・「エイジーセオリー パーフェクトジェルマスク」<ジェル状マスク> 50g



・「アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム プラス」 <目もと用シートマスク> 5回分

価格:12,100円(税込)

このPOP UPショップでは、「AXXZIA(アクシージア)」のスキンケアラインのほか、6月にリニューアルした大人の女性のためのエイジングケアシリーズ「AGTHEORY(エイジーセオリー)」の新スキンケアラインも揃います。またこの2ブランドの人気商品を組み合わせた2種類の限定セットも販売。一見潤っているように見えて、実は肌内部の水分が不足している“隠れ乾燥肌”が気になる夏にぴったりなセットです。注目したい限定セット、一つ目は「AXXZIA GINZA SIX POP▲UP SET -MOIST CARE -」。「エイジーセオリー パーフェクトジェルマスク」 は、独自成分「糖花コンプレックス*²」のパワーを体感できる濃密さと、お風呂上がりの化粧水や美容液前に “プレマスク” としても活躍する、みずみずしさが特長。「アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム プラス」は目元をぐるりと囲む独自形状の“360°シート”。これ1枚で目まわりを徹底ケアできる優れものです。もう一つは「AXXZIA GINZA SIX POP UP SET -SPECIAL CARE-」。「エイジーセオリー ディープクレンジングジェル」は、ゆずセラミド(整肌成分:ユズ果実エキス)を配合。ジェルが体温でとろけてオイルへと変化し、毛穴の奥の汚れをオフ。柔らかく明るい肌へ導いてくれます。洗顔フォーム「エイジーセオリー クリアウォッシュフォーム」にはパインセラミド(整肌成分:パイナップル果実エキス)を配合。きめ細かい弾力泡で、洗い上がりの心地よさも抜群。クレンジング、洗顔フォームのどちらか好きなアイテムを選べるのもいいですね。これから本格的な夏に向けて、冷房による肌の乾燥が気になる方にもおすすめ。POP UPショップだけのお得な限定セットですので、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

*¹ 糖花とは、「エイジーセオリー」共通成分である甘美な花を咲かせる植物成分のこと。

*² 糖花とは、「エイジーセオリー」共通成分である甘美な花を咲かせる植物成分のこと。ハリ・ツヤ:アルパインローズアクティブ(ロドデンドロンフェルギネウムエキス)、セイヨウトチノキ種子エキス、セイヨウオオバコ種子エキス、ユキノシタエキス、ドクダミエキス、サンザシエキス、ブドウ果実エキス、ローマカミツレ花エキス、マグワ根皮エキス、ザクロ果皮エキス、ウイキョウ果実油

*³ 年齢に応じたお手入れ