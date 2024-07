“敷くエアコン”でペットカートが冷風の特等席に！ONEKOSAMA OINUSAMA「空調クールマット」

「ONEKOSAMA OINUSAMA」は、日本製大型保冷剤とパワフルダブルファンで冷風を作り出す、ペット向けの新しい「空調クールマット」を2024年7月8日より販売中です。

ONEKOSAMA OINUSAMA「空調クールマット」

発売日 : 2024年7月8日(月)

価格 : 税込13,200円〜(※タイプによって異なります。

)

販売場所 : ONEKOSAMA OINUSAMA 各ECサイト

本店URL :

https://oneko-sama.com/shop/products/ons0121

楽天市場URL:

https://item.rakuten.co.jp/sweetmommy-home/ons0121/

「ONEKOSAMA OINUSAMA」は、日本製大型保冷剤とパワフルダブルファンで冷風を作り出す、ペット向けの新しい「空調クールマット」を2024年7月8日より販売中。

■冷風を生み出す空調クールマットはまるで“敷くだけエアコン”!

「空調クールマット」は敷くだけでクールダウンができる画期的なアイテム。

従来のクールマットは、保冷剤を入れることができるのみの製品や、ファンが付いているのみの製品が殆どです。

しかしこちらは、パワフルなダブルファンで外気を取り込み、保冷剤で冷えた空気を排出する仕組みで、流れを妨げないオリジナルフラット構造でマット内の空気をしっかり循環してくれます。

マット内に常に新しい空気が流れるので、蒸れにくく快適。

大型保冷剤が4点セットされていて、マット全体に設置できるので、より冷やされた空気が送風されます。

■外出先でも家の中でもたちまち“冷たい風の特等席”に!

人間よりも体温調節が苦手なペットに、夏は屋外を歩かせたくないペットオーナーも多いでしょう。

残念なことに、夏のペットカートは熱がこもるため暑く、熱中症の原因になる事もしばしばあります。

しかし「空調クールマット」は主要メーカーのペットカートのコットサイズに対応しているので、ペットカート内の熱を排出でき、お出かけにプラスワンの暑さ対策ができます。

また、敷いて電源を入れるだけなので、車内やケージ・キャリー、更には室内でも使用ができ、場所を問いません。

簡単にペットにとって快適な“冷たい風の特等席”を作り出します。

■風量3段階!アプリ版なら自動調整も!

感覚的に操作が可能なコントローラー付で、風量が3段階から調節できます。

製品は「ベーシックタイプ」と「アプリタイプ」が販売されており、「アプリタイプ」ならば環境温度を感知して風量を自動的に調節する便利な機能を搭載。

使用には、専用アプリのインストールが必要です。

■真夏の暑さ対策は他の“クールアイテム”との併用もおすすめ!

昨今の猛暑において、少しのお出かけでもペットには“クールアイテム”が必要不可欠となっています。

「ONEKOSAMA OINUSAMA」では他にも、特許を取得した「空調ペット服 COOL DOG(R)」や、不凍ジェル付クールネックも販売。

真夏には、ペットの体調に合わせて“クールアイテム”の併用も推奨しています。

