²»³Ú¥Õ¥§¥¹ÆÃÈÖ¤Ç¡Ö¸ø³«½è·º¡×¤ÎÈá·àºÆ¤Ó¤«¡Ä¡Ø²»³Ú¤ÎÆü2024¡Ù¡É¥¢¥¤¥É¥ë¡ß¥À¥ó¥¹¡ÉÀ¸ÊüÁ÷¤Î´í¤¦¤µ
¡Ö¥³¥é¥Ü¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ð¥È¥ë¡×
13Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ¤«¤é¡Ø²»³Ú¤ÎÆü2024¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬8»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ç14²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ë¹±Îã¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹ÆÃÈÖ¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öhope¡ª²»³Ú¤Î¥Á¥«¥é¡×¡£ÈïºÒÃÏ¤ò¤Ï¤¸¤áÆüËÜÃæ¤Ë²Î¤òÄÌ¤·¤Æ´õË¾¤ä¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÌÜ¶Ì¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥À¥ó¥¹´ë²è¡£ºòÇ¯¡¢»öÌ³½ê¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ90¿Í¤¬½Ð±é¤·¤¿¥À¥ó¥¹´ë²è¤ÏX¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¤òÀÊ´¬¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¾Î»¿¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ëº£Ç¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¡£¤·¤«¤âº£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ë100¿ÍÄ¶¤¬½Ð±é¤·¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö³Àº¬¤Ï±Û¤¨¤¿¡ªº£ÅÙ¤Ï¥Ð¥È¥ë¤À¡ª¡×¡£³Æ·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥é¥¤¥É¤È°ÕÃÏ¤ò·ü¤±¤¿¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¬¥Á¥ó¥³¥Ð¥È¥ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖºÆ¤Ó¡È¸ø³«½è·º¡É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¡×¡£°ì½µÁ°¤Î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Æ±¤¸8»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥Õ¥§¥¹ÆÃÈÖ¡ØTHE MUSIC DAY¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¡Ö¸ø³«½è·º¡×¤Ê¤É¤Î¥·¥Ó¥¢¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ä¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Snow Man¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÈTOMORROW¡ßTOGETHER¡¦HUENINGKAI¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤Î²»Äø¤ä¥Ô¥Ã¥Á¡¢È¯À¼¤äÀ¼ÎÌ¤Ê¤É¤Î¥ì¥Ù¥ëº¹¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£Æü´Ú¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ÇÉ¬Á³Åª¤ËÈæ³Ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¸ø³«½è·º¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÅÏÊÕ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¡¹¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ØTHE MUSIC DAY¡Ù¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¥³¥é¥Ü¡É¤Ç¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤ÏºÂ¤Ã¤Æ²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ø²»³Ú¤ÎÆü2024¡Ù¤Ï¡È¥Ð¥È¥ë¡É¤ò·Ç¤²¤¿¿¿·õ¾¡Éé¡£¤µ¤é¤Ë¥À¥ó¥¹¤Ï»ë³Ð¤Ç¥ì¥Ù¥ëº¹¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
ÊüÁ÷Á°¤«¤é½Ð±é¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï´üÂÔ¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¤´¤Þ¤«¤·¤Î¸ú¤«¤Ê¤¤¥Ð¥È¥ë¤ÎÃæ¿È
¡Ø²»³Ú¤ÎÆü2024¡Ù¤Î¥À¥ó¥¹´ë²è¤Ï¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×ÂÐ¹³¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¡Ö1on1¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¡Ös**t kingzÁªÈ´¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡Ö¥À¥ó¥¹³¦¤Î¥Û¡¼¥× ¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¡×¤Î4¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×ÂÐ¹³¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¹½À®¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÆÈÁÏÀ¤ä¥æ¥Ë¥¾¥ó¤ÎÀºÅÙ¤Ê¤É»ëÄ°¼Ô¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤µ»½ÑÅª¤Êº¹¤¬¥·¥Ó¥¢¤ËÉ½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö100¿ÍÄ¶¤¬¥·¥ó¥¯¥í¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ë°µ´¬¤Î¥·¡¼¥ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µ»½ÑÅª¤ËÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡Ö1on1¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¤Ï¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÏÓ¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥µ¡¼8¿Í¤òÁªÈ´¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ð¥È¥ë¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¤Þ¤µ¤Ë¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤¢¤ê¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÁ´¤ÆÈ¯´ø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ÕÃÏ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÈÂåÉ½¡É¤¬ÍÙ¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤·¡Ö¸ø³«½è·º¡×¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ös**t kingzÁªÈ´¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¡×¤â³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ÎÌÔ¼Ô¤òÁªÈ´¡£¥À¥ó¥¹´ë²èÁ´ÂÎ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ës**t kingz¤¬Ä¶¹âÆñÅÙ¤Î¥À¥ó¥¹¤òÀ©ºî¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë´°àú¤«¤Ä¥«¥Ã¥³¤è¤¯ÍÙ¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÈ¯É½ºÑ¤ß¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢INI¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢AKB48¥°¥ë¡¼¥×¡ÊAKB48¡¢SKE48¡¢NMB48¡¢HKT48¡¢NGT48¡¢STU48¡Ë¡¢&TEAM¡¢ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÇµÌÚºä46¡¢Ý¯ºä46¡¢Æü¸þºä46¡Ë¡¢THE JET BOY BANGERZ¡¢THE RAMPAGE¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡¢JO1¡¢GENERATIONS¡¢Snow Man¡¢Da-iCE¡¢DA PUMP¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¢TOMORROW X TOGETHER¡¢Travis Japan¡¢BMSG TRAINEE¡¢BE:FIRST¡¢FANTASTICS¡¢ME:I¡£
¡Ø²»³Ú¤ÎÆü2024¡Ù½Ð±é¼Ô¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡ÖNumber_i¡¢King & Prince¡¢ENHYPEN¡¢BOYNEXTDOOR¡¢NewJeans¡¢LE SSERAFIM¤Ï¥À¥ó¥¹´ë²è¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤«¤Ê¤ê¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤ÎÊüÁ÷»þ¡¢X¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥³¥é¥Ü¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶½Ê³¸ò¤¸¤ê¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤â¤½¤ì¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
µ»½ÑÌÌ¤À¤±¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëµõ¤·¤µ
ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¡Ö¥Ð¥È¥ë¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ºÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¢LDH¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡¢STARTO¡¢HYBE¡¢BMSG¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡¢LAPONE¤Ê¤É½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥«¥é¡¼¤È¥¹¥¥ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥«¥é¡¼¤È¥¹¥¥ë¤â¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¸Ä¿Í¤Î¥À¥ó¥¹Îò¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¤¬ÈÝ±þ¤Ê¤·¤ËÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏSTARTOÀª¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤âÂ¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´é¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¡ØTHE MUSIC DAY¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¸ø³«½è·º¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤¬¤ê¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¸ø³«½è·º¡×¤Ê¤É¤Î¥·¥Ó¥¢¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Öµ»½ÑÌÌ¤À¤±¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê³èÆ°¤¬Á°Äó¤Î¤¿¤áµ»½ÑÌÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤àK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î½÷ÀÁØ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÃÖ¤¤¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¼Çµï¤Ê¤É¤Ë¤âÄ©¤àJ-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¼«ÂÎ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢À©ºî¥µ¥¤¥É¤¬µ»½ÑÌÌ¤À¤±¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¡¦±é½Ð¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¡Ö¸ø³«½è·º¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡Ö²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¢¸ÄÀ¡¢°¦¤¤ç¤¦¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦¶¦±éËÜÍè¤ÎÂé¸ïÌ£¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢¡Ö¸ø³«½è·º¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Å¤é¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Çº£Ç¯¤Î¥Ð¥È¥ë¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¹½À®¡¦±é½Ð¤Ê¤éµ»½ÑÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¢¸ÄÀ¡¢°¦¤¤ç¤¦¤Ê¤É¤â¼«Í³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤â¤¤¤¤¤±¤É¤¢¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤â¤¤¤¤¡×¡ÖÈà¤Î¥À¥ó¥¹¤âÈà½÷¤Î¥À¥ó¥¹¤â¹¥¤¡×¡Ö¿ä¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ØTHE MUSIC DAY¡Ù¤ÎKing & Prince¡¦郄¶¶³¤¿Í¤ÈBE:FIRST¡¦SOTA¤Î¡ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¥³¥é¥Ü¡É¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Î»¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íµ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ä¥³¥é¥Ü¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤¬À¤³¦¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ëÂè°ìÊâ
ºòÇ¯¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÅö»þ¡Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Â¾»öÌ³½ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÍÙ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡ÈÌ´¤Î¶¦±é¡É¤È¤¤¤¦¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï¤ªº×¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ð¥È¥ë¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
ºòÇ¯¤â¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ëÄ°¼Ô¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¥×¥é¥¤¥É¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ»ö¼Â¾å¤Î¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤ÆÂ©¤¬À°¤Ã¤¿¤¢¤È¤³¤½¾Ð´é¤Ç¾Î¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¿¤¬¡¢½àÈ÷¤«¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»þ´Ö¤Ï¿¿·õ¾¡Éé¡£»ö¼Â¡¢½ªÎ»¤·¤Æ¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤¤½Ð±é¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥À¥ó¥¹¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¤«¤¿¤¯¤Ê¤ËÆ±·Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¶¦±é¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê²áµî¤«¤é·üÌ¿¤ËÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°Ý»ý¤ä³Ð¸ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
½ªÎ»Ä¾¸å¡¢MC¤ÎÃæµïÀµ¹¤ËÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿s**t kingz ¤Îshoji¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÀ¨¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤«¤éÂçÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈºòÇ¯¤ÎÂ³¤¡É¤À¤«¤é¤³¤½¥Ð¥È¥ë¤È¤¤¤¦·Á¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¡£
ºòÇ¯¡¢BMSG¤òÎ¨¤¤¤ëSKY-HI¤¬¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂç·¿¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØD.U.N.K.¡Ù¡ÊDANCE UNIVERSE NEVER KILLED¡Ë¤ò2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¶¦±é¤ËÂÐ¤¹¤ëÈà¤é¤Î°Õ¼±¤Ï³Î¼Â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
K-POP¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤Ç¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤âËÜµ¤¤ÇÀ¤³¦¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Ã±ÆÈ¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÄ©¤à¤è¤ê¡¢¡ÈÆüËÜ¤Î¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤¤¤¦½¸ÃÄ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁý¤¨¡¢·ë²Ì¤âÆÀ¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¹ñÆâ¤Ç»öÌ³½ê¤ò±Û¤¨¤¿¥Ð¥È¥ë¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¤ä¤Ã¤Æ¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆüËÜ¤Î¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÀ¨¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾È½¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£½ù¡¹¤ËÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£¡ØD.U.N.K.¡Ù¤ä¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤½¤ó¤ÊÊâ¤ß¤ÏÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«Ëë¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤¬¿·¶¥µ»¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ø²»³Ú¤ÎÆü2024¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤â¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÞÕ¿È¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡Û¡ØTBS¤È¥Õ¥¸¤Î¡ÖÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤µ¡×¤¬¸¶°ø¤«¡Ä¡Ø¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ù¡Ø¥ª¥É¥Ï¥é¡Ù¤ÎÁê¼¡¤°ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ç¡¢¤¤¤Þ¡È·Ý¿Í¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡É¤¬ºÆ¤Ó¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀäÌÇ¤Î´íµ¡¡×¡Ù
TBS¤È¥Õ¥¸¤Î¡ÖÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤µ¡×¤¬¸¶°ø¤«¡Ä¡Ø¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ù¡Ø¥ª¥É¥Ï¥é¡Ù¤ÎÁê¼¡¤°ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ç¡¢¤¤¤Þ¡È·Ý¿Í¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡É¤¬ºÆ¤Ó¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀäÌÇ¤Î´íµ¡¡×