ÊÆÂçÅýÎÎÁª¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥ó¼Âà¡×¤Î°ìÉôÊóÆ»¤ÇÍ½ÁÛ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹º¤Æñ¤Ë¡ÄÂçÅýÎÎ¸õÊä¤¬¡Ö¼Ç¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÀÂµî¡×¤¹¤ë¤ÈÁªµó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ú¥Þ¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û
6·î27Æü¡¢ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎÁª¤ÎÂè1²ó¸õÊä¼ÔÆ¤ÏÀ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¼Âà¤Î²ÄÇ½À¡×¤Ç¤¹¡£¤â¤·¼Â¸½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Ï¤½¤Î¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Õ¥£¥Ç¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤Ç¥Þ¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Î½Å¸«µÈÆÁ»á¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤¬¤È¤ë¤Ù¤±¿ÍÑÊýË¡¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥ó½ÐÇÏ¼Âà¡×¤Î²ÄÇ½À
6·î27Æü¤Ë¡¢º£½©¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁªµó¤Î¼çÍ×¤Ê¸õÊä¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤È¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Î2¿Í¤Ë¤è¤ëÂè1²ó¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊÁ´2²ó¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢¼¡²ó¤Ï9·î10Æü¤ËÍ½Äê¡£ÅêÉ¼Æü¤Ï11·î5Æü¡Ë¡£
¤¹¤Ç¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢ÀìÌç²È¤äÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ¤ÏÀ²ñ¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬À¹¤êÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ¤ÏÀ²ñ¤ÎÄ¾¸å¡¢¼çÍ×¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Î½ÐÇÏ¼Âà¤Î²ÄÇ½À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ê°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¡¦ÏÀÀâ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ë¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯Æ¤ÏÀ²ñ¤ÎÄ¾¸å¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î´´Éô¤ä¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Î°Õ»Ö¤Ï¸Ç¤¤¡×¡¢¡Öº£¤«¤é¸õÊä¼Ô¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¡¢¡ÊÁ´¹ñÅªÇ§ÃÎÅÙ¤ÎÄã¤¤¡ËÂåÂØ¸õÊä¤Ø¤Î»Ù»ý¤Ï¹¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬Í¥Àª¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÏÆ¤ÏÀ²ñ¤Î¸å¤Ë±éÀâ¤ò¤·¡Öº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢ÁªµóÀï¤Î·ÑÂ³¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó²È¤È¡¢ÁªµóÀï¤Î·ÑÂ³¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤¹Ì±¼çÅÞ½ÅÄÃ¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Î³Î¼¹¤òÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×Í¥Àª¡×¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¤¤¬¡ÄÅê»ñ²È¤¬»ý¤Ä¤Ù¤»ÑÀª¤Ï
º£²ó¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ç·è¤Þ¤ê¡×¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³Æ¼ï¤ÎÊóÆ»¤Ë½¾¤¦¤È¡¢1984Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¬¥óÂçÅýÎÎ¡¢2004Ç¯¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦W¡¦¥Ö¥Ã¥·¥åÂçÅýÎÎ¡¢2012Ç¯¤Î¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¤Ï¡¢ºÆÁª¡Ê2´üÌÜ¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Ï¡Ö´é¤¬Ë°¤¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ëý¤²¤ÊÂÖÅÙ¤¬É¡¤Ë¤Ä¤¯¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤½¤Î¸å¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤ÏÀ¹¤êÊÖ¤·¡¢ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Ìµ»ö¤Ë¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÂçÅýÎÎ¸õÊä¤È¤·¤Æ11·î5Æü¤ÎÅêÉ¼Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢Íø¸¢¤ò°Ý»ý¤¹¤Ù¤¯Èà¤ÎºÆÁª¤òÁË¤â¤¦¤È¤¹¤ëÀªÎÏ¤¬¤É¤¦½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åê»ñ²È¤ÏÍ½ÃÇ¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤Á¤é¤«¤¬¡Ö¼Âà¡×¤¹¤ë¤ÈÁªµó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
º£ÈÌ¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÏÁªµóÀï¤Î·ÑÂ³¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î·º»öºÛÈ½¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ò´Þ¤á¡¢ÂçÅýÎÎ¸õÊä¤¬¼Âà¤â¤·¤¯¤Ï»àË´¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤òÎã¤Ëµó¤²¤Þ¤¹¡£¶¦ÏÂÅÞ¤Î¾ì¹ç¤â¤ª¤ª¤à¤ÍÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£³Æ¼ï¤ÎÊóÆ»¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ä¤ê°ú¤¤¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥±¡¼¥¹1¡¥¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬¡¢¡ÖÌ±¼çÅÞÁ´¹ñÂç²ñ¡ÊDNC¡Ë¡×¤Þ¤Ç¤Ë¼Âà¤â¤·¤¯¤Ï»àË´¤¹¤ë¤È¡Ä
Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¾ì¹ç3,900¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂåµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¾å¤Ï¡Ö¼«Í³ÅêÉ¼¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Èà¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¸õÊä¼Ô¤ËÅêÉ¼¤ò¤·¡¢Ì±¼çÅÞ¤ÎÂçÅýÎÎ¸õÊä¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¼«Í³ÅêÉ¼¡×¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¡ÖÃ¯¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂåµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ËÃéÀ¿¤òÀÀ¤¤¡¢Æ±»á¤ÎÁªÂÐËÜÉô¤«¤é¤â¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ±»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬¸å·Ñ¸õÊä¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÌ±¼çÅÞ¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð
¡¦¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ
¡¦¥Ë¥å¡¼¥µ¥à¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÎ»ö
¡¦¥×¥ê¥Ä¥«¡¼¡¦¥¤¥ê¥Î¥¤½£ÃÎ»ö
¡¦¥Ö¥Æ¥£¥¸¥§¥Ã¥¸±¿Í¢Ä¹´±
¡¦¥Û¥¤¥Ã¥È¥Þ¡¼¡¦¥ß¥·¥¬¥ó½£ÃÎ»ö
¡¦¥·¥ã¥Ô¥í¡¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£ÃÎ»ö
¡¦¥Ý¥ê¥¹¡¦¥³¥í¥é¥É½£ÃÎ»ö
¡¦¥¦¥©¡¼¥Î¥Ã¥¯¾å±¡µÄ°÷¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£Áª½Ð¡Ë
¡¦¥¯¥í¥Ö¥·¥ã¡¼¾å±¡µÄ°÷¡Ê¥ß¥Í¥½¥¿½£Áª½Ð¡Ë
¡¦¥Ù¥·¥¢¡¦¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼½£ÃÎ»ö
¡¦¥Ö¥Ã¥«¡¼¾å±¡µÄ°÷¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£Áª½Ð¡Ë
¡¦¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥ª¥Ð¥Þ»á¡Ê¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎÉ×¿Í¡Ë
¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¹2¡¥¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬¡ÖÌ±¼çÅÞÁ´¹ñÂç²ñ¡ÊDNC¡Ë¡×¸å¤Ë¼Âà¤â¤·¤¯¤Ï»àË´¤¹¤ë¤È¡Ä
Ì±¼çÅÞ¤ÎÁ´¹ñ°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢Ì±¼çÅÞ½Ð¿È¤Î½£ÃÎ»ö¤ÈÏ¢Ë®µÄ²ñ¤ÎÌ±¼çÅÞ´´Éô¤¿¤Á¤È¶¨µÄ¤·¡¢¸õÊä¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡Ê¢ª¶¦ÏÂÅÞ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÁ´¹ñÂç²ñ¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤«¡¢Åö°Ñ°÷²ñ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤«¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡£
¥±¡¼¥¹3¡¥ÅêÉ¼¤ÇÂ¿¿ôÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤¬¡¢½¢Ç¤¤Þ¤Ç¤Ë¼Âà¤â¤·¤¯¤Ï»àË´¤¹¤ë¤È¡Ä
Î¾Æü¤Ë²Ã¤¨¤Æ½ÅÍ×¤ÊÆüÉÕ¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡12·î17Æü¡§ÂçÅýÎÎÁªµó¿Í¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¢ÍâÇ¯1·î6Æü¡§ÊÆÏ¢Ë®¾å²¼Î¾±¡¹çÆ±²ñµÄ¤Ç¤Î¡ÖÂçÅýÎÎÁªµó¿Í¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Î³«É¼¡×¤Ç¤¹¡£
¹ç½°¹ñ·ûË¡½¤ÀµÂè20¾ò¤Ï¡¢¼¡´üÂçÅýÎÎ¡ÊPresident¡Ýelect¡Ë¤¬1·î20Æü¤Î½¢Ç¤ÆüÁ°¤Ë»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼¡´üÉûÂçÅýÎÎ¡ÊVice President¡Ýelect¡Ë¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢11·î5Æü¤ÎÂ¿¿ôÉ¼³ÍÆÀ¼Ô¤¬¤¤¤Ä¡¢½¤Àµ20¾ò¤Ë¤¢¤ë¡ÖPresident¡Ýelect¡×¤ä¡ÖVice President¡Ýelect¡×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
1·î6Æü¤Î¡ÖÂçÅýÎÎÁªµó¿Í¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Î³«É¼¡×°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¾ì¹ç¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£¼Âà¤â¤·¤¯¤Ï»àË´¤¬¡¢¡12·î17Æü¤Î¡ÖÂçÅýÎÎÁªµó¿Í¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¡×¤ÎÁ°¤ËÀ¸¤¸¤ë¤«¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÈÉûÂçÅýÎÎ¤Î¸õÊä¼Ô»áÌ¾¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¢12·î17Æü¤«¤é1·î6Æü¤Î¡ÖÂçÅýÎÎÁªµó¿Í¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Î³«É¼¡×¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀ¸¤¸¤ë¤«¡¢17Æü¤ÎÅêÉ¼»þÅÀ¤Ç¼Âà¼Ô¤â¤·¤¯¤Ï»àË´¼Ô¤¬President¡Ýelect¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤ì¤é2¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áªµó¡¦»Ô¾ì¤È¤â¤Ë¸«ÄÌ¤·¡ÖÉÔÆ©ÌÀ¡×¡Ä·ø¼Â¤Ê¡ÖÊ¬»¶Åê»ñ¡×¤ò
Ã¯¤¬¾¡¤Ä¤«¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤É¤Á¤é¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2016Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤¬¤½¤Î¹¥Îã¤Ç¤¹¡£Áªµó·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅêÉ¼Á°¤Ï¡Ö¥Ò¥é¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤¬Í¥Àª¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÎôÀª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅêÉ¼Á°¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò»ÑÀª¤«¤é¡¢³ô²Á¤Ï²¼Íî¤·¡¢ºÄ·ô¤ÏÇã¤ï¤ì¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤È³ô²Á¤ÏÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¡¢ºÄ·ô¤ÏÇä¤é¤ì¤Æ¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥é¥ê¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÎã¤¬¤ï¤ì¤ï¤ìÅê»ñ²È¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉý¹¤¤»ñ»º¤ÇÊ¬»¶¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏS¡õP500¤ÈÊÆ¹ñ10Ç¯¹ñºÄÍø²ó¤ê
¡ÖÉ®¼Ô¤ÎÍ½ÁÛ¤äÁÛÄê¤âÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾åµ¤Î¸øÌó¤ä¼çÄ¥¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ä³èÆ°¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁêÂÐÅª¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢³ô²Á¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ±»á¤ÎÁêÂÐÅª¤Ë¶¯¤¤ÊÝ¸î¼çµÁ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÄ´Ã£¥³¥¹¥È¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤ê¡¢ÈÎÇä³èÆ°¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÄ·ô»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·Êµ¤³ÈÂç¤Î·ÑÂ³´ÑÂ¬¤È¡¢´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤ò´Þ¤à¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤¬¶âÍø¾å¾º°µÎÏ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸¶Ìý¤äÅ·Á³¥¬¥¹¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤Ë¤è¤ëÁý»º¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÙÂØ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÊÝ¸î¼çµÁÅª¤ÊÌÌ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬Åö¤¿¤ì¤Ð¡¢Æ±»á¤¬¤½¤¦¤·¤¿À¯ºö¤äÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹Á°¤«¤é¥É¥ë°Â¤ËÅ¾¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢·Êµ¤³ÈÂç¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤Ç¡Ö¹â¶âÍø·ÑÂ³¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤ì¤Ð¡¢¥É¥ë¹â´ðÄ´¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬ºÆÁª¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¾å±¡¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò¼è¤êÌá¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Æ±»á¤ÎÀ¯ºö¤Ï¿Ê¤Þ¤º¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¤Ï¡¢¸ºÀÇ¤äµ¬À©´ËÏÂ¤òµá¤á¤ë¶¦ÏÂÅÞ¤Ë¾ùÊâ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¸å¤ÎÊÑÆ°À¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊÊ¬»¶Åê»ñ¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÑÆ°Î¨¡¿Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÑÆ°Î¨
½Å¸« µÈÆÁ
¥Õ¥£¥Ç¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È
¼óÀÊ¸¦µæ°÷¡¿¥Þ¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È