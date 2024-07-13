À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥ÈŽ¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ100%Ž£¤Ç¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤
À±¤Î¤ä²Æì¡Ê¼Ì¿¿¡§À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
1¥É¥ë160±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤»¤á¤Æ¹ñÆâ¤ÇìÔÂô¤ò¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤ò½ÉÇñÀè¤Î¸õÊä¤Ëµó¤²¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡¢¡ÖÀ±¤Î¤ä¡×¤ä¡Ö³¦¡×¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤ò¹ñÆâ³°¤Ë70°Ê¾åÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜÍ¿ô¤Î¥ê¥¾¡¼¥È±¿±Ä²ñ¼Ò¤À¡£
¤É¤Î»ÜÀß¤â½ÉÇñ¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤¬Áí¤¸¤Æ¹â¤¤¤¿¤á¿Íµ¤¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÄ¹´üµÙ²Ë¤äµÙÁ°Æü¤Ï¡¢Áá¤¯¤«¤éÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤·¤ÆÅöÁ³¤Ê¤¬¤é½ÉÇñÎÁ¶â¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¹â³Û¤À¡£
½ÉÇñÎÁ¶â¤ò¡Ö°Â¤¯ÍÞ¤¨¤ë¡×Àµ¹¶Ë¡
¤½¤ó¤ÊÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯Çñ¤Þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤ºÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤ÎÍ¥ÂÔ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö90ÆüÁ°Í¥ÂÔ¡×¤Ç¤Ï25¡ó³ä°ú¡¢¡ÖÏ¢ÇñÍ¥ÂÔ¡×¤Ç¤Ï20%³ä°ú¤Ê¤É¡¢´ðËÜÎÁ¶â¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê³ä°Â¤ËÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥»¥¾¥ó¡¦UC¥«¡¼¥É²ñ°÷¤Ï¡¢30¡ó³ä°ú¤Ê¤É¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤¤ë²ñ°÷¸ÂÄê²Á³Ê¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢Ãí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ë¡£¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬Í½Ìó»þ¤«¤é100¡óÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍ½Ìó»þ¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¤¬É¬¿Ü¤Ç¡¢Í½Ìó¸å¤ËÊÑ¹¹¤ä²òÌó¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÊÖ¶â¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö90ÆüÁ°Í¥ÂÔ¡×¤Ê¤É¤Ç¤ªÆÀ¤Ë½É¤òÍ½Ìó¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹¤±¤ì¤Ð3¥«·î°Ê¾å¤â¤Î´Ö¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤äµÞ¤Ê½ÐÄ¥¤Ê¤ÉÎ¹¹Ô¤òÃæ»ß¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬È¯À¸¤¹¤ëÉÔ°Â¤òÊú¤¨Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¹â³Û¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡¢Î¹¤ÎÍ½Ìó¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¥¥ã¥ó¥»¥ëÊÝ¸±¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ç¤¢¤ë¡£
Î¹¹Ô¥¥ã¥ó¥»¥ëÊÝ¸±¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤ÎÆþ±¡¤äÄÌ±¡¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÃÙ±ä¤Ê¤É¤Î¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Î¹¹Ô¤ò½ÐÈ¯Á°¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÉéÃ´¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤òÊä½þ¤¹¤ëÊÝ¸±¤Ç¤¢¤ë¡£
²ÃÆþ¤¹¤ëÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ä¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤·¤¿¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬Á´³Û¤â¤·¤¯¤ÏÉôÊ¬Åª¤ËÊÝ¸±¤ÇÊä½þ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Î¹¹Ô¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Î·ÐºÑÅª¥À¥á¡¼¥¸¤ò´ËÏÂ¤Ç¤¤ë¡£
ÊÝ¸±ÎÁ¡Ê³Ý¤±¶â¡Ë¤Ï¡¢Î¹¹ÔÂå¶â¤Î1¡Á6¡óÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¹Ô¤¹¤ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤âÊä½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤º¤ËÆ±¹Ô¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡Ö·ÀÌó¤Ç¤¤ë´ü´Ö¡×¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
Î¹¹Ô¥¥ã¥ó¥»¥ëÊÝ¸±¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Î¤ß¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Î¤ß¡¢¹ñÆâ¡¦³¤³°Î¹¹Ô¤ÎÎ¾Êý¤È¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ò¶õ·ô¤È½ÉÇñ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Î¹¹Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÊÝ¸±¡¢½ÉÇñÎÁ¶â¤À¤±¡¢¹Ò¶õ·ô¤À¤±¡¢½ÉÇñ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤Æüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤Ç¤â¿½¤·¹þ¤á¤ëÊÝ¸±¤â¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¾ì¹ç¡¢¹ñÆâ¤Î½ÉÇñÈñÍÑ¤À¤±¤Ç¿½¤·¹þ¤á¤ëÊÝ¸±¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²ÃÆþ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£Î¹¹Ô¥¥ã¥ó¥»¥ëÊÝ¸±¤Ë¤Ï·ÀÌó²ÄÇ½´ü´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤¬2¤Ä¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÆü¿ô¤ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢
¡¦Î¹¹Ô¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤«¤é¿ôÆü°ÊÆâ¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤³¤È
¡¦Î¹¹Ô¤Î½ÐÈ¯¤Þ¤Ç°ìÄê¤ÎÆü¿ô°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½ÐÈ¯Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢Î¹¹Ô¤ÎÍ½Ìó¤À¤±ºÑ¤Þ¤»¤ÆÊÝ¸±¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿½¹þ´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Î¹¹Ô¤ÎÍ½Ìó¤«¤éÆü¤òÃÖ¤«¤º¤ËÊÝ¸±¤â¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
Êä½þ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÍýÍ³¤Ë¤â¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤´¤È¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤·¤è¤¦¡£¡Ö¹ñÆâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀßÍ½Ìó¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ËÈ÷¤¨¤ëÊÝ¸±¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤Î100¡ó¤òÊä½þ¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç2¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÊÝ¸±¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Mysurance¡ÖTravel¥¥ã¥ó¥»¥ëÊÝ¸±¡×
Mysurance¡Ê¥Þ¥¤¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤À¡£Æ±¼Ò¤Î¡ÖTravel¥¥ã¥ó¥»¥ëÊÝ¸±¡×¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÄ¾ÀÜ²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤äÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ê¤ÉÂåÍýÅ¹·ÐÍ³¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖTravel¥¥ã¥ó¥»¥ëÊÝ¸±¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹Ò¶õ·ô¡Ü½ÉÇñ¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¡¢¹ñÆâ½ÉÇñ¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¹Ô¡¢¹ñÆâ¹Ò¶õ·ôÅù¤ÈÉý¹¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÎ¹¹Ô¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óÎã¤Ëµó¤²¤¿À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î½ÉÇñ¤Î¤ß¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éÍ½Ìó¤·¤Æ¤â¡¢¤¸¤ã¤é¤ó¤ä³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¤Ê¤É¤ÎÎ¹¹Ô¥µ¥¤¥È¤«¤éÍ½Ìó¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤âÊä½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
ÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÎ¹¹ÔÂå¶â¤Î2.5¡óÄøÅÙ¡£Î¹¹Ô¤ÎÍ½Ìó¤«¤é14Æü°ÊÆâ¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¡¢·ÀÌó»þÅÀ¤Ç½ÐÈ¯¤Þ¤Ç9Æü°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÐÈ¯Æü¤Î16ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÊÝ¸±¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤È¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤¬Á´³ÛÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¡£
Êä½þÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
Î¹¹Ô¼Ô¤äÆ±¹Ô¼Ô¼«¿È¤ÎÄÌ±¡¤äÆþ±¡¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÊä½þ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤äÆ±¹Ô¼Ô¤Î¿ÆÂ²¤¬Æþ±¡¤äÄÌ±¡¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ð¸î¤ä´Ç¸î¤Ç¤ä¤à¤Ê¤¯Î¹¹Ô¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢ÉéÃ´¤·¤¿¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬Á´³ÛÊä½þ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤Î¤¦¤Á1¿Í¤À¤±¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢ÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÍýÍ³¤Ë³ºÅö¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÊä½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¤äÇ¤Î»àË´¤ä¡¢Î¹¹ÔÃæ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÇÊä½þ¤µ¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤¬Î¹¤ÎÌÜÅª¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¿´¶¯¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖµÞ¤Ê½ÐÄ¥¡×¤¬ÍýÍ³¤Î¾ì¹ç¤ÏÊä½þ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤ÏÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤Û¤«¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÀÌóÁ°¤Ë½ÅÍ×»ö¹àÅùÀâÌÀ½ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢AWP¥Á¥±¥Ã¥È¥¬¡¼¥É¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¡Ö½ÉÇñ¥¥ã¥ó¥»¥ëÊÝ¸±¡×
AWP¥Á¥±¥Ã¥È¥¬¡¼¥É¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¤Î¡Ö½ÉÇñ¥¥ã¥ó¥»¥ëÊÝ¸±¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ¡¦³¤³°»ÜÀß¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ò¼ç¤ËÊä½þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¹ñÆâÎ¹¹Ô¡¦³¤³°Î¹¹Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥»¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¸±¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤ËÇñ¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¹¹Ô¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¾¦ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ÉÇñ¤À¤±¡¦¹Ò¶õ·ô¤À¤±¤È¤¤¤Ã¤¿Í½Ìó¤Ç¤Ï¿½¤·¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï½ÉÇñÎÁ¶â¤À¤±¤Ç¿½¤·¹þ¤á¤ë¡Ö½ÉÇñ¥¥ã¥ó¥»¥ëÊÝ¸±¡×¤òÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½ÉÇñ¥¥ã¥ó¥»¥ëÊÝ¸±¡×¤Ç¤Ï¡¢½ÉÇñÂå¶â¤ò¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç»öÁ°·èºÑ¤·¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤Î½ÉÇñÂå¶â¤ÎÎÎ¼ý¾Ú¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Ìó¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ÇÅöÆü»ÙÊ§¤¦½ÉÇñ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÎ¹¹ÔÂå¶â¤Î6¡óÄøÅÙ¡£½ÉÇñÂå¶â·èºÑ´°Î»¸å¤«¤é5Æü°ÊÆâ¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Þ¤Ç7Æü°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÍýÍ³¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢µÞ¤Ê³¤³°½ÐÄ¥¤ä½ÉÇñ¤òÈ¼¤¦¹ñÆâ½ÐÄ¥¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬Êä½þ¤µ¤ì¤ëÅÀ¤À¡£»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤ÆÎ¹¹Ô¤ÎÍ½Äê¤¬Î©¤Æ¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1¿Í¤À¤±¥¥ã¥ó¥»¥ë¡×¤ÏÊä½þ¤ÎÂÐ¾Ý³°
°ìÊý¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤Î1¿Í¤À¤±¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢1Ì¾Ê¬¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ÏÊä½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÏÂ¼¼¤Ë4¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¡¢Æ±¤¸Éô²°¤Ë3¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢Éô²°¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÊÝ¸±¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤ò2Éô²°Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÁ´°÷¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ2Éô²°¤È¤â»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬Á´³ÛÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Êä½þÆâÍÆ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÏÈ¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Êä½þÂÐ¾Ý¤ÎºÙÉô¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌÜÅª¤ÇÎ¹¹Ô¤¹¤ë¿Í¤äÊÝ¸±ÎÁ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏMysurance¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÞ¤Ê½ÐÄ¥¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏAWP¥Á¥±¥Ã¥È¥¬¡¼¥É¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¹Ô¼Ô1Ì¾¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤È¤¤ÎÊä½þ¤ÎÍÌµ¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬·ÀÌóÁ°¤Ë½ÅÍ×»ö¹àÅùÀâÌÀ½ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
·ÀÌó¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¡Ö¥¥ã¥ó¥»¥ëÍýÍ³¡×¡ÖÀÁµá½ñÎà¡×¤ÎÅÀ¤«¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¥¥ã¥ó¥»¥ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìó´¾Åù¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿ÍýÍ³°Ê³°¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤â¡¢ÊÝ¸±¶â¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î2¼Ò¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉô³è¤Î»î¹ç¤ÈÎ¹¹Ô¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ä¡ÖÊÌ¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤Ï¡¢Êä½þ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
ÊÝ¸±¶â¤ÎÀÁµá¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÎà¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é°Õ¼±¤·¤ÆÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£ÀÁµá»þ¤Ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤ä½ÉÇñÀè¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿Î¹¹ÔÂå¶â¤ä¥¥ã¥ó¥»¥ëÉéÃ´¤ò¼¨¤¹ÎÎ¼ý½ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÍýÍ³¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë½ñÎà¡ÊÉÂ±¡¤ÎÎÎ¼ý½ñ¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÃÙ±ä¾ÚÌÀ½ñ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¡Ë¤Ê¤É¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅÀ¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸±¶â¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤è¤¦¡£
¤½¤â¤½¤âÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥±¡×²ÄÇ½
º£²ó¤ÏÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤ªÆÀ¤ËÇñ¤Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éÁá´üÍ½Ìó¤ò¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁÉéÃ´¤Ë¤âÈ÷¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡£
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤Î¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬ÌÈ½ü¤Ë¤Ê¤ëÆÃÊÌµ¬Äê¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤´½ÉÇñ¼ÔÍÍ¤ÎÈ¯Ç®¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤è¤ê¡¢¤´½ÉÇñ¤ÎÆüÄø¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¡£Ã¢¤·¡¢Åö½é¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÍ½ÄêÆü¤«¤é90Æü°ÊÆâ¤Î¤´½ÉÇñÆü¡¢¤«¤ÄÆ±½É¡¦Æ±Çñ¿ô¡¦Æ±¼¼¿ô¤Ç¤ÎÊÑ¹¹¡¢1²ó¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Î¹¤ÎÆ±¹Ô¼Ô¤Ç¤¢¤ë²ÈÂ²¤ÎÃ¯¤«¤¬È¯Ç®¤äÉÂµ¤¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢90Æü°ÊÆâ¤ÎÊÌÆü¤Ë¡¢½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤·¤â¤Î¾ì¹ç¡¢ÆüÄø¤òºÆÄ´À°¤·¤ÆºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤é¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÊÝ¸±¤ÇÈ÷¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
Î¹¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áá¤á¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤ÆÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Êºö¤¬¤È¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¡¢Ê»¤»¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡Ê»á²È ¾ÍÈþ ¡§ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥Ï¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼ÂåÉ½¡Ë