¥í¥Ã¥Æ¡¦¼ï»ÔÆÆÚö¡Ö2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¸å¤Ï¡Ä¡×Á°²óÅÐÈÄ¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç4²ó°Ê¹ß¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¢¡ ¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤È¡×
¡¡¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¸å¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤È¡Êº´Æ£¡ËÅÔ»ÖÌé¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡7·î6Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¼ï»ÔÆÆÚö¤Ï¡¢4²ó°Ê¹ß¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¸å¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢1¡Ý2¤Î5²ó°ì»à°ìÎÝ¤Ç·ª»³¹ª¤ò1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é½Ä¤ËÍî¤Á¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£¡Ö½Ä¥¹¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È±ü¹Ô¤¤¬½Ð¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°ÂÔ¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼ï»ÔËÜ¿Í¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢µåÂ®¤Ï133¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î22Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¡¢5²ó¤Ë×¢À¥Î´ÂÀ¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿½Ä¤ËÍî¤Á¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤êµåÂ®¤¬Â®¤¯¡¢6·î28Æü¤Î¼èºà¤Ç¼ï»Ô¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ÏÂ®¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¡£40¡¢41½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿Ãæ¤Ç¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤¬¼ý³Ï¡£º£°æÁª¼ê¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼Â®¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÅê¤²¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢·ª»³¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿½Ä¤ËÍî¤Á¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤¯¤ê¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢Á°²ó¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡Ý2¤Î4²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¸»ÅÄÁÔÎ¼¤Ø¤Î½éµå¸«Æ¨¤·133¥¥í¡¢1¡Ý2¤Î5²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç´ß½á°ìÏº¤Ë1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é2µåÌÜ¸«Æ¨¤·132¥¥í¤Ï¡ÈÍµÈ¤µ¤ó¥¹¥é¥¤¥À¡¼·Ï¢¨¡É¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°¤«¤Ã¤¿¤ê¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Î¤ÇÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ÍËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡£¿ÀµÜ¤Î»þ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡º¸ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢0¡Ý2¤Î3²óÆó»à°ìÎÝ¤Ç»³Â¼¿ò²Å¤ËÅê¤¸¤¿½éµå¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥Èµå¤È¤·¤Æ¤Ï»È¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤ÏËÄ¤é¤ó¤¸¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥Éµ¤Ì£¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¶¦¤Ë5²ó°Ê¹ß¤Ï¥«¡¼¥Ö¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¡¢ÆÃ¤Ë6²ó¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ë»î¹ç¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë°ÕÌ£¤ÇÅê¤²¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢1¡Ý2¤Î6²ó¤Ë¤Ï¸Å²ìÍªÅÍ¤ò129¥¥í¤Î½Äµ¤Ì£¤ËÍî¤Á¤ë¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢»³ÌîÊÕæÆ¤ò130¥¥í¤Î½Äµ¤Ì£¤ËÍî¤Á¤ë¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö130¥¥í½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤°¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¢¡ ¥Õ¥©¡¼¥¯
¡¡ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢0¡Ý0¤Î2²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¸Å²ì¤Ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î¸«Æ¨¤·¥¤¥ó¥³¡¼¥¹141¥¥í¥·¥ó¥«¡¼·Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤â¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î1µå¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤¢¤ì¤òÅê¤²¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢µ»½ÑÉÔÂ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤ë¥·¥ó¥«¡¼·Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÀºÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥À¡¼·Ï¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤µ¤»¤è¤¦¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢»þ¤È¾ì¹ç¤Ë±þ¤¸¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥Èµå¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¤¤Ä¤â¤ÎÅÐÈÄ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ö¡Ê¥«¥¦¥ó¥Èµå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¡ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤ÇÍî¤ÁÉý¤è¤êµ°Æ»¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¡£µ°Æ»¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼Æ±ÍÍËÄ¤é¤ó¤¸¤ã¤¦¤Î¤Ç¡×¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡È¥Ô¥Ã¥Á¥È¥ó¥Í¥ë¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÑ²½ÎÌ¤è¤ê¤â¤½¤Ã¤Á¥á¥¤¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÊÑ²½ÎÌ¤ò¤â¤Ã¤È½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤ÈÊÑ²½ÎÌ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡£Â®¤¤¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢µ°Æ»¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¢¡ ¥¹¥È¥ì¡¼¥È
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÁ°²ó¤ÎÀ¾ÉðÀï¡¢½øÈ×¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¡¤¹Åêµå¤â¡¢4²ó°Ê¹ß¤Ë43µå¤òÅê¤²¤¿¤¬¤½¤Î¤¦¤Á¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï16µå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°²ó¤Ï±¦¤Î³°¤¬Á´¤¯·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÓ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ÏÁ´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ï¡£¸À¤Ã¤¿¤é¡Ê±¦ÂÇ¼Ô¤Î¡Ë¥¤¥ó¥Ï¥¤¤Ë¤Õ¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡±¦ÂÇ¼Ô¤Î³°³Ñ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢0¡Ý0¤Î½é²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç·ª»³¤Ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î150¥¥í¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¸«Æ¨¤·¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢0¡Ý0¤Î2²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¾¾¸¶À»Ìï¤Ë1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹148¥¥í¸«Æ¨¤·¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬ÊÉ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±¦¤Ï°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ö¤ó¡¢¤¹¤´¤¤°ú¤Ã¤«¤±¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¼ï»Ô¤Ï¸½ºß5·î6Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é9»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê6²ó°Ê¾å3¼«ÀÕÅÀ°ÊÆâ¡Ë¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö5·î¤¬°ìÈÖ¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎ¤â¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ë¤µ¤âÅÐÈÄ¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡18»þ¤«¤é¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÁ°²ó¤ÎÅÐÈÄ¤Î½¤Àµ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°¤Þ¤Ç»Ä¤ê¿ô»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ó°Ì¤È¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤¬Åê¤²¤ë»î¹ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¡È½¤ÀµÎÏ¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ï»ÔºÇÂç¤ÎÉð´ï¡£Á°²óÀ¾ÉðÀï¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¤¹¤ë¤«Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¡£
¢¨ÍµÈ¤µ¤ó¥¹¥é¥¤¥À¡¼
¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Ë3ÆüÁ°¤°¤é¤¤¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍµÈ¤µ¤ó¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Êá¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢Îý½¬¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸½ºß¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È¤òÌ³¤á¤ëÍµÈÍ¥¼ù¤µ¤ó¤«¤é2019Ç¯4·î¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤³¤È¡£19Ç¯4·î5Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç½é¤á¤Æ¡ÈÍµÈ¤µ¤ó¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡É¤òÅê¤²¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ
¡¡¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¸å¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤È¡Êº´Æ£¡ËÅÔ»ÖÌé¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡7·î6Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¼ï»ÔÆÆÚö¤Ï¡¢4²ó°Ê¹ß¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¸å¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢1¡Ý2¤Î5²ó°ì»à°ìÎÝ¤Ç·ª»³¹ª¤ò1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é½Ä¤ËÍî¤Á¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£¡Ö½Ä¥¹¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È±ü¹Ô¤¤¬½Ð¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°ÂÔ¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼ï»ÔËÜ¿Í¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢µåÂ®¤Ï133¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡Ý2¤Î4²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¸»ÅÄÁÔÎ¼¤Ø¤Î½éµå¸«Æ¨¤·133¥¥í¡¢1¡Ý2¤Î5²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç´ß½á°ìÏº¤Ë1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é2µåÌÜ¸«Æ¨¤·132¥¥í¤Ï¡ÈÍµÈ¤µ¤ó¥¹¥é¥¤¥À¡¼·Ï¢¨¡É¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°¤«¤Ã¤¿¤ê¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Î¤ÇÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ÍËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡£¿ÀµÜ¤Î»þ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡º¸ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢0¡Ý2¤Î3²óÆó»à°ìÎÝ¤Ç»³Â¼¿ò²Å¤ËÅê¤¸¤¿½éµå¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥Èµå¤È¤·¤Æ¤Ï»È¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤ÏËÄ¤é¤ó¤¸¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥Éµ¤Ì£¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¶¦¤Ë5²ó°Ê¹ß¤Ï¥«¡¼¥Ö¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¡¢ÆÃ¤Ë6²ó¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ë»î¹ç¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë°ÕÌ£¤ÇÅê¤²¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢1¡Ý2¤Î6²ó¤Ë¤Ï¸Å²ìÍªÅÍ¤ò129¥¥í¤Î½Äµ¤Ì£¤ËÍî¤Á¤ë¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢»³ÌîÊÕæÆ¤ò130¥¥í¤Î½Äµ¤Ì£¤ËÍî¤Á¤ë¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö130¥¥í½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤°¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¢¡ ¥Õ¥©¡¼¥¯
¡¡ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢0¡Ý0¤Î2²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¸Å²ì¤Ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î¸«Æ¨¤·¥¤¥ó¥³¡¼¥¹141¥¥í¥·¥ó¥«¡¼·Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤â¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î1µå¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤¢¤ì¤òÅê¤²¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢µ»½ÑÉÔÂ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤ë¥·¥ó¥«¡¼·Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÀºÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥À¡¼·Ï¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤µ¤»¤è¤¦¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢»þ¤È¾ì¹ç¤Ë±þ¤¸¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥Èµå¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¤¤Ä¤â¤ÎÅÐÈÄ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ö¡Ê¥«¥¦¥ó¥Èµå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¡ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤ÇÍî¤ÁÉý¤è¤êµ°Æ»¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¡£µ°Æ»¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼Æ±ÍÍËÄ¤é¤ó¤¸¤ã¤¦¤Î¤Ç¡×¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡È¥Ô¥Ã¥Á¥È¥ó¥Í¥ë¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÑ²½ÎÌ¤è¤ê¤â¤½¤Ã¤Á¥á¥¤¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÊÑ²½ÎÌ¤ò¤â¤Ã¤È½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤ÈÊÑ²½ÎÌ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡£Â®¤¤¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢µ°Æ»¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¢¡ ¥¹¥È¥ì¡¼¥È
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÁ°²ó¤ÎÀ¾ÉðÀï¡¢½øÈ×¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¡¤¹Åêµå¤â¡¢4²ó°Ê¹ß¤Ë43µå¤òÅê¤²¤¿¤¬¤½¤Î¤¦¤Á¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï16µå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°²ó¤Ï±¦¤Î³°¤¬Á´¤¯·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÓ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ÏÁ´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ï¡£¸À¤Ã¤¿¤é¡Ê±¦ÂÇ¼Ô¤Î¡Ë¥¤¥ó¥Ï¥¤¤Ë¤Õ¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡±¦ÂÇ¼Ô¤Î³°³Ñ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢0¡Ý0¤Î½é²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç·ª»³¤Ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î150¥¥í¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¸«Æ¨¤·¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢0¡Ý0¤Î2²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¾¾¸¶À»Ìï¤Ë1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹148¥¥í¸«Æ¨¤·¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬ÊÉ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±¦¤Ï°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ö¤ó¡¢¤¹¤´¤¤°ú¤Ã¤«¤±¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¼ï»Ô¤Ï¸½ºß5·î6Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é9»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê6²ó°Ê¾å3¼«ÀÕÅÀ°ÊÆâ¡Ë¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö5·î¤¬°ìÈÖ¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎ¤â¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ë¤µ¤âÅÐÈÄ¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡18»þ¤«¤é¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÁ°²ó¤ÎÅÐÈÄ¤Î½¤Àµ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°¤Þ¤Ç»Ä¤ê¿ô»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ó°Ì¤È¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤¬Åê¤²¤ë»î¹ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¡È½¤ÀµÎÏ¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ï»ÔºÇÂç¤ÎÉð´ï¡£Á°²óÀ¾ÉðÀï¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¤¹¤ë¤«Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¡£
¢¨ÍµÈ¤µ¤ó¥¹¥é¥¤¥À¡¼
¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Ë3ÆüÁ°¤°¤é¤¤¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍµÈ¤µ¤ó¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Êá¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢Îý½¬¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸½ºß¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È¤òÌ³¤á¤ëÍµÈÍ¥¼ù¤µ¤ó¤«¤é2019Ç¯4·î¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤³¤È¡£19Ç¯4·î5Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç½é¤á¤Æ¡ÈÍµÈ¤µ¤ó¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡É¤òÅê¤²¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ