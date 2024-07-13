

●今週の業種別騰落率ランキング



※7月12日終値の7月5日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 19 業種 値下がり： 14 業種

東証プライム：1643銘柄 値上がり：1079 銘柄 値下がり： 542 銘柄 変わらず他： 22 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 医薬品(0258) +3.38 大幸薬品 <4574> 、ペプドリ <4587> 、エーザイ <4523>

２. 金属製品(0264) +3.21 日東精 <5957> 、川田テク <3443> 、三和ＨＤ <5929>

３. 精密機器(0268) +3.19 朝日インテク <7747> 、マニー <7730> 、ＨＯＹＡ <7741>

４. 食料品(0254) +2.94 オエノンＨＤ <2533> 、不二製油Ｇ <2607> 、サッポロＨＤ <2501>

５. サービス業(0283) +2.93 ＱＢＮＨＤ <6571> 、ベイカレント <6532> 、ディップ <2379>

６. 繊維製品(0255) +2.39 デサント <8114> 、ユニチカ <3103> 、ゴルドウイン <8111>

７. 建設業(0253) +2.18 住友電設 <1949> 、タマホーム <1419> 、ダイダン <1980>

８. 水産・農林業(0251) +2.07 ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377> 、マルハニチロ <1333>

９. パルプ・紙(0256) +1.99 北越コーポ <3865> 、日本紙 <3863> 、特種東海 <3708>

10. 情報・通信業(0275) +1.97 ＷＮＩウェザ <4825> 、Ｓａｎｓａｎ <4443> 、メドレー <4480>

11. 不動産業(0282) +1.88 宮越ＨＤ <6620> 、いちご <2337> 、イオンモール <8905>

12. 陸運業(0271) +1.85 ＡＺ丸和ＨＤ <9090> 、サカイ引越 <9039> 、富士急 <9010>

13. 化学(0257) +1.78 積水樹 <4212> 、大阪ソーダ <4046> 、四国化ＨＤ <4099>

14. 非鉄金属(0263) +1.48 フジクラ <5803> 、邦チタ <5727> 、古河電 <5801>

15. ガラス・土石(0261) +1.22 日ヒュム <5262> 、東洋炭素 <5310> 、ＴＯＴＯ <5332>

16. その他製品(0269) +1.06 菱鉛筆 <7976> 、バンナムＨＤ <7832> 、フルヤ金属 <7826>

17. 空運業(0273) +1.05 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

18. 電気機器(0266) +0.94 ＨＩＯＫＩ <6866> 、ＵＭＣエレ <6615> 、ソニーＧ <6758>

19. 倉庫・運輸(0274) +0.77 住友倉 <9303> 、安田倉 <9324> 、日本コンセプ <9386>

20. 電気・ガス(0270) -0.01 東電ＨＤ <9501> 、東ガス <9531> 、北海電 <9509>

21. 鉄鋼(0262) -0.18 中部鋼鈑 <5461> 、東京鉄 <5445> 、神戸鋼 <5406>

22. 小売業(0277) -0.28 ベルク <9974> 、セブン＆アイ <3382> 、クリエイトＳ <3148>

23. 鉱業(0252) -0.35 日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662> 、ＩＮＰＥＸ <1605>

24. ゴム製品(0260) -0.48 浜ゴム <5101> 、オカモト <5122> 、住友理工 <5191>

25. 証券・商品(0279) -0.54 ＳＢＩ <8473> 、水戸 <8622> 、ＪＩＡ <7172>

26. その他金融業(0281) -0.90 日本取引所 <8697> 、みずほリース <8425> 、クレセゾン <8253>

27. 輸送用機器(0267) -1.02 川重 <7012> 、豊田織 <6201> 、トピー <7231>

28. 卸売業(0276) -1.53 トーメンデバ <2737> 、立花エレ <8159> 、コメダ <3543>

29. 機械(0265) -1.82 三菱重 <7011> 、ローツェ <6323> 、日金銭 <6418>

30. 保険業(0280) -2.01 ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、Ｔ＆Ｄ <8795> 、第一生命ＨＤ <8750>

31. 石油・石炭(0259) -2.47 富士石油 <5017> 、日本コークス <3315> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

32. 銀行業(0278) -2.62 愛媛銀 <8541> 、佐賀銀 <8395> 、三菱ＵＦＪ <8306>

33. 海運業(0272) -6.29 川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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