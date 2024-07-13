ÎÐÆâ¾ã¼ê½Ñ¤Ï»ëÎÏÄã²¼¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨30¡ó¤Î¿Í¤¬½ÑÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â´ã²Ê°å¤¬¼ê½Ñ¤ò´«¤á¤ë¥±¡¼¥¹
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ê¿¾¾Îà¡Ø´ã°µ¤ò²¼¤²¤ë¤Ë¤Ï¡©¡¡¼ºÌÀ¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡©¡¡ÎÐÆâ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¿¾¾ÎàÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÎÐÆâ¾ã¤Ï¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤«
¢ª¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
´ðËÜ¤Î¼£ÎÅ¤ÏÌÜÌô¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤Ï¡¢ÌÜÌô¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢ÎÐÆâ¾ã¤Î´ðËÜ¼£ÎÅ¤ÏÌÜÌô¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ê½Ñ¤Ï¡¢ÌÜÌô¤Î¸ú²Ì¤¬Ë³¤·¤¤¤È¤¤ä´ðËÜÅª¤Ê¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤â¼ºÌÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ËºÇ½ª¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°Äó¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢ÎÐÆâ¾ã¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤â¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¼ê½Ñ¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤â¸½¾õ°Ý»ý¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¾É¾õ¤Î²þÁ±¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£ÎÐÆâ¾ã¤ÎÌÜÌô¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ´ã°µ¤ò²¼¤²¤ëÌÜÅª¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÜÌô¤Ç3³äÄøÅÙ´ã°µ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢70¡Á80¡ó¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢»ëÌî·çÂ»¤Î¿Ê¹Ô¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜÌô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÜÉ¸´ã°µ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢»ëÌî·çÂ»¤Î¿Ê¹Ô¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬20¡Á30¡óÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¢£¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤È¤â¤Ê¤¦
¤½¤Î¸å¡¢¿·¤·¤¤ÌÜÌô¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢ÄÉ²Ã¤Ç½èÊý¤·¤Æ¤â»ëÌî·çÂ»¤Î¿Ê¹Ô¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÌô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÜÌô¤Ë¤âÉûºîÍÑ¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤È¤â¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤¬¥´¥í¥´¥í¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÄ´¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¡¢¼ê½Ñ¸å¤Ë»ëÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»ëÌî¤ÎÃæ¿´Éô¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ¿´»ëÌî¤¬¾¯¤··ç¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤¯»ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¾õ¤Î»ëÌî¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éº£¸åÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤Ë´õË¾¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¡¦¼ê½Ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤â¤Ê¤¦
ÌÜ¤¬¥´¥í¥´¥í¤¹¤ë¡¢»ëÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë
¥Á¥§¥Ã¥¯¡§Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¸½¾õ¤Î»ëÌî¤ò°Ý»ý¤¹¤ë
ÎÐÆâ¾ã¼£ÎÅ¤Î¸¦µæ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËºÆÀ¸°åÎÅ¤ä°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÎÐÆâ¾ã¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¸¦µæ·ë²Ì¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤¢¤ë»ëÌî¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤Ç´ã°µ¤ò²¼¤²¤ë
¢ª¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
2¡Á3Ç¯¡¢´ã°µ¤¬²¼¤¬¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï70¡óÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤Î»ëÌî¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÎÐÆâ¾ã¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´ã°µ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢´ãµåÆâ¤ÎË¼¿å¤ÎÎ®¤ì¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤Î¸¶°ø¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÄÌ¤êÆ»¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë¼¿å¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤ò½üµî¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÄÌ¤êÆ»¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó´ã°µ¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â100¡óÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢µÍ¤Þ¤ëÉôÊ¬¤ò½üµî¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÄÌ¤êÆ»¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬ºÆ¤ÓºÉ¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¼¿å¤ÎÎ®¤ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢2¡Á3Ç¯°Ý»ý¤µ¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï70¡óÄøÅÙ¡£»Ä¤ê¤ÎÌó30¡ó¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢½èÃÖ¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬ºÆ¤ÓºÉ¤¬¤ê¡¢´ã°µ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£30¡ó¤Î¿Í¤Ï½ÑÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬
¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÉÔÄ´¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¡¢»ëÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤â¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¾É¾õ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢30¡ó¤Î¿Í¤Ï½ÑÁ°¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨À®¸ù¤·¤Æ¤â¡¢¸½¾õ¤Î»ëÌî¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸½¾õ¤Î»ëÌî¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶á¤¤¾Íè¤Ë¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡¤È½Ð²ñ¤¦Æü¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÎÐÆâ¾ã¼ê½Ñ¤ÏÀöÌÌÂæ¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ë¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë
¡ ÌÖ¤ò¸ò´¹¤·¤ÆÎ®¤ì¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¡áÀþ°ÝÃìÂÓ¤òÀÚ³«¤¹¤ë¥È¥é¥Ù¥¯¥í¥È¥ß¡¼
¢ ÇÓ¿å´É¤ò¸ò´¹¤·¤ÆÎ®¤ì¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¡áÀþ°ÝÃìÂÓ¤òÀÚ½ü¤¹¤ë¥È¥é¥Ù¥¯¥ì¥¯¥È¥ß¡¼
£ÇÓ¿å´É¤ò¿·¤¿¤Ë²¼¿å´É¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¡á´ãµå¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ö¤È¥¿¥ó¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¥Á¥å¡¼¥Ö¥·¥ã¥ó¥È¼ê½Ñ
¡ý¥Ý¥¤¥ó¥È¡§3¼ïÎà¤ÎÎÐÆâ¾ã¼ê½Ñ
¾åµ¤Î¡¤ÏË¼¿å¤ÎÇÓ¿å¸ý¤Ç¤¢¤ëÀþ°ÝÃìÂÓ¤òÀÚ³«¤·¤ÆµÍ¤Þ¤ê¤ò¼£¤¹¡¢¢¤ÏÀþ°ÝÃìÂÓ¤òÀÚ½ü¤·¤Æ¿·¤·¤¤ÇÓ¿å´É¤Ë¤¹¤ë¡¢£¤Ï´ãµåÆâ¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ö¤È¥¿¥ó¥¯¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÇÓ¿å¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£
¢£°å»Õ¤ÎÍýÁÛ¤ÏÌÜÌô¼£ÎÅ¤À¤¬¡Ä
¢ª¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÌÜÌô¤Ç¤Ï»ëÌî·çÂ»¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¾É¾õ¤Î¿Ê¹Ô¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áá¤¤¤Ê¤É¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤¹¤¹¤á¤Þ¤¹¡£
°å»Õ¤«¤é¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤È¤Þ¤É¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³°å»Õ¤¬¼ê½Ñ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¤â¤È¤Ë¤â¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤òµá¤á¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î°å»Õ¤Ï¡ÖÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î2¤Ä¤Î¥ï¡¼¥É¤Ç¤·¤«´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿ÇÃÇ»þ¤Ë¤ª¤±¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
°ì¸ý¤Ë¡ÖÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡£¤¤¤Þ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¼ê½Ñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤â¡©¡×¤Ê¤É¤È°å»Õ¤¬Àè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢°å»Õ¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿´µ¼Ô¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼¡²ó¤ÎÄÌ±¡¤ÇµÞ¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÆÍÁ³¡¢¼ê½Ñ¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¢£ÎÐÆâ¾ã¤Î´ðËÜ¼£ÎÅ¤ÏÌÜÌô¤À¤¬¡Ä
ÎÐÆâ¾ã¤Î´ðËÜ¼£ÎÅ¤Ï¡¢ÌÜÌô¤Ç¤¹¡£ÌÜÌô¤Ë¤âÉûºîÍÑ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´í¸±À¤ÏÈù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î°å»Õ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌÜÌô¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë´ã°µ¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢´ã°µ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¹â¤¤¡¢»ëÌî·çÂ»¤Î¿Ê¹Ô¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¿Ê¹Ô¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áá¤¤¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¤¡¢Ç¯Îð¤¬¼ã¤¤¤Î¤Ç¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡¢ÌÜÌô¤òÅÀ´ã¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤ä»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶ÛµÞÅª¤Ê½èÃÖ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
10¡Á20Âå¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤Ï¡¢ÎÐÆâ¾ã¤Ë¤Ê¤ë¤È½é´ü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤¬ÎÐÆâ¾ã¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ë¼¿å¤ÎÎ®¤ì¤¬ÀèÅ·Åª¤Ë°¤¤¤È¤¤¤¦¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£°ìÈÌÅª¤ÊÎÐÆâ¾ã¤Ë¤ÏSLT¤¬¸ú²ÌÅª
¢ª¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÇË¼¿å¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼£ÎÅ¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£Ë¼¿å¤Î¿·¤·¤¤ÄÌ¤êÆ»¤ò¤Ä¤¯¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ÊÎÐÆâ¾ã¤Ç¤¢¤ë³«Êü¶ù³ÑÎÐÆâ¾ã¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÀþ°ÝÃìÂÓ¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼¤òÅö¤Æ¤ÆµÍ¤Þ¤ê¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¡¢Ë¼¿å¤ÎÎ®¤ì¤ò¤è¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¼çÎ®¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏSLT¡ÊÁªÂòÅª¥ì¡¼¥¶¡¼Àþ°ÝÃìÂÓ·ÁÀ®½Ñ¡Ë¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÌÜÌô¤è¤ê¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¡¢º£¸å¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÌÜÌô¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ´ðËÜ¼£ÎÅ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ»þ´Ö¤Ï5¡Á10Ê¬ÄøÅÙ¤ÈÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢À®¸ùÎ¨¤Ï60¡Á70¡ó¤È¤µ¤ì¡¢2¡Á3Ç¯¤Ï¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¥¢¥ë¥´¥ó¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ëALT¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ñ¥ë¥¹¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ëMLT¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«Êü¶ù³ÑÎÐÆâ¾ã¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ
³«Êü¶ù³ÑÎÐÆâ¾ã¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¡¢ÌÓÍÍÂÎ¸÷¶Å¸Ç½Ñ¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ñ¥ë¥¹·Ð¶¯ËìÌÓÍÍÂÎ¸÷¶Å¸Ç½Ñ¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ë¼¿å¤ò»ºÀ¸¤¹¤ëÌÓÍÍÂÎ¤ÎÆ¯¤¤òÍÞ¤¨¤ë¼£ÎÅË¡¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅ»þ´Ö¤Ï5¡Á20Ê¬ÄøÅÙ¤ÈÃ»¤¯¡¢´ã°µ²¼¹ß¸ú²Ì¤ÏÌó5mmHg¤È¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ê¾É¤Ë¤è¤ëÄË¤ß¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢ÌÜ¤Î¥Ô¥ó¥ÈÄ´Àáµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¼ç¤ËºÇ½ª¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÄºÉ¶ù³ÑÎÐÆâ¾ã¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´ãµå¤ÎÆúºÌ¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼¤òÅö¤Æ¤Æ·ê¤ò³«¤±¡¢Ë¼¿å¤Î¿·¤·¤¤ÄÌ¤êÆ»¤ò¤Ä¤¯¤ëLI¡Ê¥ì¡¼¥¶¡¼ÆúºÌÀÚ³«½Ñ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÐÆâ¾ã¤ÎÈ¯ºî¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½4¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤Ï¡¢1¡Á3³äÉéÃ´¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ1´ã¤¢¤¿¤ê1¡Á3Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£3¼ïÎà¤Î¼ê½ÑÊýË¡
¢ª¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Àþ°ÝÃìÂÓ¤òÀÚ³«¤·¤ÆË¼¿å¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼ê½Ñ¡¢ÀÚ½ü¤·¤Æ¿·¤·¤¤ÄÌ¤êÆ»¤ò¤Ä¤¯¤ë¼ê½Ñ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÐÆâ¾ã¤Î¼ê½Ñ¤Ï¡¢¼ç¤Ë3¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¼ê½Ñ¤Ï¡¢ºÇ¤â¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¥È¥é¥Ù¥¯¥ì¥¯¥È¥ß¡¼¡ÊÀþ°ÝÃìÂÓÀÚ½ü½Ñ¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥È¥é¥Ù¥¯¥ì¥¯¥È¥ß¡¼¤Ï¡¢Ë¼¿å¤ÎÇÓ¿å¸ý¤È¤Ê¤ëÀþ°ÝÃìÂÓ¤òÀÚ³«¤¹¤ë¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£
¼ê½Ñ»þ´Ö¤Ï20¡Á60Ê¬¤Ç¡¢3Ç¯´Ö¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤¹¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬70¡ó¶¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ñ¸å¤Ë¡¢´ÉÍýÆþ±¡¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ñ¸å¤ËÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»ëÌî¤¬·çÂ»¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¡¢Äê´üÅª¤Ê·Ð²á´Ñ»¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½Ñ¸å¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î»ÈÍÑ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£70¡ó¤Î¿Í¤ÏÌó3Ç¯´Ö¸ú²Ì¤¬»ýÂ³
ÎÐÆâ¾ã¤Î¾É¾õ¤¬·Ú¤á¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Ù¥¯¥í¥È¥ß¡¼¡ÊÀþ°ÝÃìÂÓÀÚ³«½Ñ¡Ë¤¬Â¿¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸ú²Ì¤Ï¥È¥é¥Ù¥¯¥ì¥¯¥È¥ß¡¼¤è¤ê¤â¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢70¡ó¤Î¿Í¤Ï¸ú²Ì¤¬Ìó3Ç¯´Ö»ýÂ³¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ñ¸å¤ÎÀ©Ìó¤ä¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¼ê½Ñ»þ´Ö¤Ï30Ê¬ÄøÅÙ¤ÇÆüµ¢¤ê¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢É¬¤º½Ð·ì¤ò¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ÂçÎÌ½Ð·ì¤¹¤ë¤È»ëÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥å¡¼¥Ö¥·¥ã¥ó¥È¼ê½Ñ¡Ê¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼ê½Ñ¡Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Ù¥¯¥ì¥¯¥È¥ß¡¼¤ä¥È¥é¥Ù¥¯¥í¥È¥ß¡¼¤Î¼£ÎÅ¸ú²Ì¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÌÜ¤ÎÉÂµ¤¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹ÎÐÆâ¾ã¤Î¾ì¹ç¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
----------
Ê¿¾¾ Îà¡Ê¤Ò¤é¤Þ¤Ä¡¦¤ë¤¤¡Ë
´ã²Ê°å¡¡°å³ØÇî»Î
°¦ÃÎ¸©ÅÄ¸¶»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆóËÜ¾¾´ã²ÊÉÂ±¡Éû±¡Ä¹¡£¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡¢¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥Á¥å¡¼¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡×¡¢¡ÖÎÓ½¤¤Îº£¤Ç¤·¤ç! ¹ÖºÂ¡×¡¢¡Ö¼ç¼£°å¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¿ÇÎÅ½ê¡×¡¢¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦°ìÄ¾Àþ¡×¡¢¡ÖÆÉÇä¿·Ê¹¡×¡¢¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡×¡¢¡ÖËèÆü¿·Ê¹¡×¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¡¢¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¡¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×¡¢¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡¦½Ð±é¡¦¼¹É®Åù¤ò¹Ô¤¦¡£Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î´ã²Ê°å¤È¤·¤Æ¤ÏÍ£°ì¤Î¸ø¼°¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´ã²Ê°åÊ¿¾¾Îà¡×¤Ï20Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ç¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø1Æü3Ê¬¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤°¤ó¤°¤óÌÜ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë! ¥¬¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥¤¡Ù¡ØÏ·¿Í¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡Ù¡ØÇ§ÃÎ¾É¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡ØÏ·´ã¤Î¥¦¥½¡Ù¡Ø¤½¤ÎÇòÆâ¾ã¼ê½Ñ¡¢ÂÔ¤Ã¤¿!¡Ù¡Ê»þ»öÄÌ¿®½ÐÈÇ¶É¡Ë¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¡ª¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ëÎÐÆâ¾ã¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡Ê¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê´ã²Ê°å¡¡°å³ØÇî»Î Ê¿¾¾ Îà¡Ë