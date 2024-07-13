来週の主な予定 ブラックアウト期間前パウエルFRB議長とウォラーFRB理事の講演 英消費者物価指数に中国GDP 来週の主な予定 ブラックアウト期間前パウエルFRB議長とウォラーFRB理事の講演 英消費者物価指数に中国GDP

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来週の主な予定 ブラックアウト期間前パウエルFRB議長とウォラーFRB理事の講演 英消費者物価指数に中国GDP



・中国で15日から18日まで5年に1度の重要会議「3中総会」開催、大規模な景気支援策は期待できないか

・15日に中国GDPのほか、6月新築住宅価格・中古住宅価格、不動産投資、小売売上高、鉱工業生産が発表される

・米共和党全国大会 バイデン大統領が「ハリス副大統領」を「トランプ副大統領」と言い間違るなど高齢不安高まる

・週末のブラックアウト期間入りを前にパウエルFRB議長とウォラーFRB理事、ボウマンFRB理事らが講演

・6月英消費者物価指数 前年比2.0%大台を割り込むか注目、物価統計弱ければ8月利下げは確実か

・18日にECB 追加利下げは9月以降との見方が多い、ラガルドECB総裁は今後の利下げについて慎重姿勢示す



15日（月）

海の日祝日で東京市場は休場

中国GDP（第2四半期）

中国小売売上高・鉱工業生産（6月）

中国新築住宅価格・中古住宅価格・不動産投資（6月）

中国中期貸出制度（MLF）1年物金利

米NY連銀製造業景気指数（7月）

パウエルFRB議長、ワシントンD.C.エコノミッククラブでインタビュー応じる

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済や金融政策、AIについて講演（質疑応答あり）

バイデン米大統領、NBCインタビュー応じる

中国共産党第20期中央委員会第3回総会（3中総会、18日まで）

米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、18日まで）



16日（火）

日銀議事録（2014年1月-6月開催分）

ECB四半期銀行貸出調査

カナダ消費者物価指数（6月）

米小売売上高（6月）

クーグラーFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）経済会議出席（質疑応答あり）



17日（水）

NZ消費者物価指数（第2四半期）

英消費者物価指数・生産者物価指数・小売物価指数（6月）

米地区連銀経済報告（ベージュブック）

ウォラーFRB理事、カンザスシティ連銀主催イベントで経済見通しについて講演（質疑応答あり）

バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済について講演（質疑応答あり）



18日（木）

豪雇用統計（6月）

英週平均賃金（5月）

ECB政策金利、ラガルドECB総裁 記者会見

米フィラデルフィア連銀景気指数（7月）

ローガン・ダラス連銀総裁、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議開会挨拶

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議出席（質疑応答あり）



19日（金）

日本消費者物価指数（6月）

ECB専門家予測調査

ボウマンFRB理事、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議出席

ウィリアムズNY連銀総裁、米州開発銀行・ブレトンウッズ体制改革委員会共催「金融政策の新時代」講演（質疑応答あり）

ボスティック・アトランタ連銀総裁、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議閉会挨拶



20日（土）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（8月1日まで）



21日（日）

ASEAN外相関連会議（27日まで）



※予定は変更することがあります

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