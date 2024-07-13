来週の主な予定 ブラックアウト期間前パウエルFRB議長とウォラーFRB理事の講演 英消費者物価指数に中国GDP
来週の主な予定 ブラックアウト期間前パウエルFRB議長とウォラーFRB理事の講演 英消費者物価指数に中国GDP
・中国で15日から18日まで5年に1度の重要会議「3中総会」開催、大規模な景気支援策は期待できないか
・15日に中国GDPのほか、6月新築住宅価格・中古住宅価格、不動産投資、小売売上高、鉱工業生産が発表される
・米共和党全国大会 バイデン大統領が「ハリス副大統領」を「トランプ副大統領」と言い間違るなど高齢不安高まる
・週末のブラックアウト期間入りを前にパウエルFRB議長とウォラーFRB理事、ボウマンFRB理事らが講演
・6月英消費者物価指数 前年比2.0%大台を割り込むか注目、物価統計弱ければ8月利下げは確実か
・18日にECB 追加利下げは9月以降との見方が多い、ラガルドECB総裁は今後の利下げについて慎重姿勢示す
15日（月）
海の日祝日で東京市場は休場
中国GDP（第2四半期）
中国小売売上高・鉱工業生産（6月）
中国新築住宅価格・中古住宅価格・不動産投資（6月）
中国中期貸出制度（MLF）1年物金利
米NY連銀製造業景気指数（7月）
パウエルFRB議長、ワシントンD.C.エコノミッククラブでインタビュー応じる
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済や金融政策、AIについて講演（質疑応答あり）
バイデン米大統領、NBCインタビュー応じる
中国共産党第20期中央委員会第3回総会（3中総会、18日まで）
米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、18日まで）
16日（火）
日銀議事録（2014年1月-6月開催分）
ECB四半期銀行貸出調査
カナダ消費者物価指数（6月）
米小売売上高（6月）
クーグラーFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）経済会議出席（質疑応答あり）
17日（水）
NZ消費者物価指数（第2四半期）
英消費者物価指数・生産者物価指数・小売物価指数（6月）
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
ウォラーFRB理事、カンザスシティ連銀主催イベントで経済見通しについて講演（質疑応答あり）
バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済について講演（質疑応答あり）
18日（木）
豪雇用統計（6月）
英週平均賃金（5月）
ECB政策金利、ラガルドECB総裁 記者会見
米フィラデルフィア連銀景気指数（7月）
ローガン・ダラス連銀総裁、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議開会挨拶
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議出席（質疑応答あり）
19日（金）
日本消費者物価指数（6月）
ECB専門家予測調査
ボウマンFRB理事、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議出席
ウィリアムズNY連銀総裁、米州開発銀行・ブレトンウッズ体制改革委員会共催「金融政策の新時代」講演（質疑応答あり）
ボスティック・アトランタ連銀総裁、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議閉会挨拶
20日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（8月1日まで）
21日（日）
ASEAN外相関連会議（27日まで）
※予定は変更することがあります
・中国で15日から18日まで5年に1度の重要会議「3中総会」開催、大規模な景気支援策は期待できないか
・15日に中国GDPのほか、6月新築住宅価格・中古住宅価格、不動産投資、小売売上高、鉱工業生産が発表される
・米共和党全国大会 バイデン大統領が「ハリス副大統領」を「トランプ副大統領」と言い間違るなど高齢不安高まる
・週末のブラックアウト期間入りを前にパウエルFRB議長とウォラーFRB理事、ボウマンFRB理事らが講演
・6月英消費者物価指数 前年比2.0%大台を割り込むか注目、物価統計弱ければ8月利下げは確実か
・18日にECB 追加利下げは9月以降との見方が多い、ラガルドECB総裁は今後の利下げについて慎重姿勢示す
15日（月）
海の日祝日で東京市場は休場
中国GDP（第2四半期）
中国小売売上高・鉱工業生産（6月）
中国新築住宅価格・中古住宅価格・不動産投資（6月）
中国中期貸出制度（MLF）1年物金利
米NY連銀製造業景気指数（7月）
パウエルFRB議長、ワシントンD.C.エコノミッククラブでインタビュー応じる
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済や金融政策、AIについて講演（質疑応答あり）
バイデン米大統領、NBCインタビュー応じる
中国共産党第20期中央委員会第3回総会（3中総会、18日まで）
米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、18日まで）
16日（火）
日銀議事録（2014年1月-6月開催分）
ECB四半期銀行貸出調査
カナダ消費者物価指数（6月）
米小売売上高（6月）
クーグラーFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）経済会議出席（質疑応答あり）
17日（水）
NZ消費者物価指数（第2四半期）
英消費者物価指数・生産者物価指数・小売物価指数（6月）
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
ウォラーFRB理事、カンザスシティ連銀主催イベントで経済見通しについて講演（質疑応答あり）
バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済について講演（質疑応答あり）
18日（木）
豪雇用統計（6月）
英週平均賃金（5月）
ECB政策金利、ラガルドECB総裁 記者会見
米フィラデルフィア連銀景気指数（7月）
ローガン・ダラス連銀総裁、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議開会挨拶
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議出席（質疑応答あり）
19日（金）
日本消費者物価指数（6月）
ECB専門家予測調査
ボウマンFRB理事、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議出席
ウィリアムズNY連銀総裁、米州開発銀行・ブレトンウッズ体制改革委員会共催「金融政策の新時代」講演（質疑応答あり）
ボスティック・アトランタ連銀総裁、ダラス連銀・アトランタ連銀共催会議閉会挨拶
20日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（8月1日まで）
21日（日）
ASEAN外相関連会議（27日まで）
※予定は変更することがあります