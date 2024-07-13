¡ÚÏÆ²°¥·¥§¥Õ»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¡Û½¤¹Ô»þÂå¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¡Ö²Ø»Ò¤È¤Í¤®¤ÎÀäÉÊÀ¸ÕªßÖ¤á¡×¤ËÄ©Àï¡ªÀ¸Õª¤ÎÀ¶ÎÃ´¶♡
º£¤äÆüËÜ¤ÎÃæ¹ñÎÁÍý³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡¢ÏÆ²°Í§»ì¥·¥§¥Õ¡£¤½¤ó¤Ê½ÅÄÃ¤Ë¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØWakiya Yuji¤ÎYUJI CHANNEL¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¡Ö²Ø»Ò¤È¤Í¤®¤ÎÀäÉÊÀ¸ÕªßÖ¤á¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ºàÎÁ¤Ï¡¢¤Ê¤¹¤ÈÄ¹¤Í¤®¤È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤ß¡£Ä´Ì£ÎÁ¤âº½Åü¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¿Ý¤È»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¤´ÈÓÅ¥ËÀ¤Ê¤ó¤À¤È¤«¢ö
¡Ú¥·¥§¥ÕÏÆ²°¤ÎÎ¢¥ï¥¶¡Û¤È¤í¤È¤í²Ø»Ò¤È´Å¿É¤ÎÈÔ¤Æùñ²¤¬¥Õ¥·¥®¤Ê¤Û¤ÉÍí¤à¡¢Íí¤à～¡ª¡ÖÆùËö²Ø»Ò¡×¤ËÄ©Àï¢ö
7.5Ëü¿Í¤¬ÅÐÏ¿¡ªÏÆ²°Í§»ì¥·¥§¥Õ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¢ö
Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñÎÁÍýÅ¹¡ÖWakiya°ì¾ÐÈþÃãÜì¡×¤Î¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÏÆ²°Í§»ì¥·¥§¥Õ¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØWakiya Yuji¤ÎYUJI CHANNEL¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÌ£¤ò²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤ËºÆ¸½½ÐÍè¤ë¥ì¥·¥Ô¤ä¡¢²ÈÄíÎÁÍý¤ò¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Êª¹ø¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÏÆ²°¥·¥§¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£
ËÜÆüÄ©Àï¤¹¤ë¡Ö²Ø»Ò¤È¤Í¤®¤ÎÀäÉÊÀ¸ÕªßÖ¤á¡×¤Ï¡¢ÏÆ²°¥·¥§¥Õ¤¬ÆéÀö¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¡¢»×¤¤½Ð¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¥ì¥·¥Ô¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²Ø»Ò¤È¤Í¤®¤ÎÀäÉÊÀ¸ÕªßÖ¤á¡×¤ÎºàÎÁ¤Èºî¤êÊý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û2～3¿ÍÊ¬
¤Ê¤¹¡Ä3ËÜ
Ä¹¤Í¤®¡Ä1ËÜ
¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡ÄÂç¤µ¤¸2
º½Åü¡ÄÂç¤µ¤¸2
¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸5
¿Ý¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
¡Ö¥Þ¥ë¥Û¥óÂÀÇò¸ÕËãÌý¡×¡ÄÂç¤µ¤¸1¶¯¡¡¢¨¥µ¥é¥ÀÌý¤Ç¤âOK
±ö¡Ä¾¯¡¹
¥´¥ÞÌý¡ÄÅ¬ÎÌ
ÏÆ²°¥·¥§¥Õ¤¬¤è¤¯»È¤¦¡Ö¥Þ¥ë¥Û¥óÂÀÇò¸ÕËãÌý¡×¤Ï¡¢¹á¤ê¤Î¤Ê¤¤¥´¥ÞÌý¡£Ë¤«¤Ê¥´¥Þ¤Î¥³¥¯¤È¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸åÌ£¤¬ÆÃÄ§¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÏÆ²°¥·¥§¥Õ¤ÏÄ´Ì£ÎÁ¤ò·×ÎÌ¥¹¥×ー¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥ìーÍÑ¥¹¥×ー¥ó¡ÊÂç¤µ¤¸¡Ë¡¢¥Æ¥£ー¥¹¥×ー¥ó¡Ê¾®¤µ¤¸¡Ë¤ÇÎÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤ç¤¦¤¬¤Ï¡¢À¸¤Î¤â¤Î¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Æ»ÈÍÑ¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. Ä¹¤Í¤®¤Ï5cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢½Ä3～4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¹¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤ê¡¢5mm¤¯¤é¤¤¤Î¸ü¤µ¤Ç½Ä¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¹¤Ï¥¢¥¯È´¤¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2. ´ï¤Ëº½Åü¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¿Ý¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤Þ¤¹¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÂÀÇò¸ÕËãÌý¤òÆþ¤ì¤ÆÇ®¤·¡¢¤Ê¤¹¤òÊÂ¤Ù¤ÆÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¡¢Ãæ²Ð¤Ç¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¾Æ¤»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢³ÆÌÌ2Ê¬～2Ê¬È¾¡£
¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Ã¡£²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤¹¤®¤Æ¾Ç¤²¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¡£
¤Ê¤¹¤Î¸ü¤µ¤¬5mm¤è¤êÇö¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¾Ç¤²¤¿¤ß¤¿¤¤¡ÊÎÞ¡Ë¡£¶Ñ°ì¤ËÀÚ¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºÆ¤Ó¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¾Æ¤¡¢Î¾ÌÌ¾Æ¤±¤¿¤é°ìÃ¶¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
4. Æ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÄ¹¤Í¤®¤òÆþ¤ì¡¢ÂÀÇò¸ÕËãÌý¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò¾¯¤·Â¤·¤Æ±ö¤ò¿¶¤ê¡¢ßÖ¤á¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¿§¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤¹¤òÌá¤·¡¢2¤Î¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ¸å¤Ë¥´¥ÞÌý¤ò²Ã¤¨¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥´¥ÞÌý¤ÎÎÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢³µÍ×Íó¤ÎºàÎÁ¤Ç¤Ï¡ÖÅ¬µ¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÆ²°¥·¥§¥Õ¤Ïºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÂç¤µ¤¸1ÇÕ¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´Íý»þ´Ö¤Ï10Ê¬¡£Æñ¤·¤¤¹©Äø¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¤Ê¤¹¤âÄ¹¤Í¤®¤â¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¤âßÖ¤á¤¹¤®¤¿¤ß¤¿¤¤¡£ÏÆ²°¥·¥§¥Õ¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤¤¤ä¡¢¤«¤Ê¤ê»ÄÇ°¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÏÆ²°¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤¬¤ª»®¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÊý¤ÏßÖ¤á¤¹¤®¤Æ¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Ä¹¤Í¤®¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤â¤Ê¤¯¡¢¥¯¥¿¥¯¥¿¡Ä¥È¥Û¥Û¡£
¤Ç¤â¡¢¹á¤ê¤ÏºÇ¹â¡ª¤·¤ç¤¦¤¬¤È¥´¥ÞÌý¤Î¹á¤ê¤¬¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¤ª¤Ã¡¢¤¤¤¤Ì£¡£¤Ê¤¹¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ´ÅÌ£¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ì£ÉÕ¤±¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£Ä´Ì£ÎÁ¤¬¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ê¬¡¢Ì£¤ÏÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÀÌ£¡¢´ÅÌ£¡¢»ÝÌ£¡¢±öÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¡£¤µ¤¹¤¬¥×¥í¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£
Çö¤¯ÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¤¿¤á¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¡É¾Ç¤²¤¹¤®¤¿¤Ê¤¹¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÌäÂê¤Ê¤·¡£
¤·¤ç¤¦¤¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÀ¶ÎÃ´¶¤¬¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¸å¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ëÅ¬ÅÙ¤Ê¿ÉÌ£¤â¡¢¿©Íß¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¤¹¡£
ÏÆ²°Í§»ì¥·¥§¥Õ¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¡Ö²Ø»Ò¤È¤Í¤®¤ÎÀäÉÊÀ¸ÕªßÖ¤á¡×¤Ï¡¢¤Ê¤¹¡¢Ä¹¤Í¤®¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤«¤º¤Ç¤·¤¿¡£ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥·¥§¥ÕÏÆ²°¤ÎÎ¢¥ï¥¶¡Û¤È¤í¤È¤í²Ø»Ò¤È´Å¿É¤ÎÈÔ¤Æùñ²¤¬¥Õ¥·¥®¤Ê¤Û¤ÉÍí¤à¡¢Íí¤à～¡ª¡ÖÆùËö²Ø»Ò¡×¤ËÄ©Àï¢ö
7.5Ëü¿Í¤¬ÅÐÏ¿¡ªÏÆ²°Í§»ì¥·¥§¥Õ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¢ö
Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñÎÁÍýÅ¹¡ÖWakiya°ì¾ÐÈþÃãÜì¡×¤Î¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÏÆ²°Í§»ì¥·¥§¥Õ¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØWakiya Yuji¤ÎYUJI CHANNEL¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÌ£¤ò²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤ËºÆ¸½½ÐÍè¤ë¥ì¥·¥Ô¤ä¡¢²ÈÄíÎÁÍý¤ò¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Êª¹ø¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÏÆ²°¥·¥§¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£
ËÜÆüÄ©Àï¤¹¤ë¡Ö²Ø»Ò¤È¤Í¤®¤ÎÀäÉÊÀ¸ÕªßÖ¤á¡×¤Ï¡¢ÏÆ²°¥·¥§¥Õ¤¬ÆéÀö¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¡¢»×¤¤½Ð¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¥ì¥·¥Ô¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²Ø»Ò¤È¤Í¤®¤ÎÀäÉÊÀ¸ÕªßÖ¤á¡×¤ÎºàÎÁ¤Èºî¤êÊý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û2～3¿ÍÊ¬
¤Ê¤¹¡Ä3ËÜ
Ä¹¤Í¤®¡Ä1ËÜ
¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡ÄÂç¤µ¤¸2
º½Åü¡ÄÂç¤µ¤¸2
¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸5
¿Ý¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
¡Ö¥Þ¥ë¥Û¥óÂÀÇò¸ÕËãÌý¡×¡ÄÂç¤µ¤¸1¶¯¡¡¢¨¥µ¥é¥ÀÌý¤Ç¤âOK
±ö¡Ä¾¯¡¹
¥´¥ÞÌý¡ÄÅ¬ÎÌ
ÏÆ²°¥·¥§¥Õ¤¬¤è¤¯»È¤¦¡Ö¥Þ¥ë¥Û¥óÂÀÇò¸ÕËãÌý¡×¤Ï¡¢¹á¤ê¤Î¤Ê¤¤¥´¥ÞÌý¡£Ë¤«¤Ê¥´¥Þ¤Î¥³¥¯¤È¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸åÌ£¤¬ÆÃÄ§¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÏÆ²°¥·¥§¥Õ¤ÏÄ´Ì£ÎÁ¤ò·×ÎÌ¥¹¥×ー¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥ìーÍÑ¥¹¥×ー¥ó¡ÊÂç¤µ¤¸¡Ë¡¢¥Æ¥£ー¥¹¥×ー¥ó¡Ê¾®¤µ¤¸¡Ë¤ÇÎÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤ç¤¦¤¬¤Ï¡¢À¸¤Î¤â¤Î¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Æ»ÈÍÑ¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. Ä¹¤Í¤®¤Ï5cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢½Ä3～4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¹¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤ê¡¢5mm¤¯¤é¤¤¤Î¸ü¤µ¤Ç½Ä¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¹¤Ï¥¢¥¯È´¤¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2. ´ï¤Ëº½Åü¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¿Ý¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤Þ¤¹¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÂÀÇò¸ÕËãÌý¤òÆþ¤ì¤ÆÇ®¤·¡¢¤Ê¤¹¤òÊÂ¤Ù¤ÆÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¡¢Ãæ²Ð¤Ç¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¾Æ¤»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢³ÆÌÌ2Ê¬～2Ê¬È¾¡£
¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Ã¡£²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤¹¤®¤Æ¾Ç¤²¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¡£
¤Ê¤¹¤Î¸ü¤µ¤¬5mm¤è¤êÇö¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¾Ç¤²¤¿¤ß¤¿¤¤¡ÊÎÞ¡Ë¡£¶Ñ°ì¤ËÀÚ¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºÆ¤Ó¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¾Æ¤¡¢Î¾ÌÌ¾Æ¤±¤¿¤é°ìÃ¶¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
4. Æ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÄ¹¤Í¤®¤òÆþ¤ì¡¢ÂÀÇò¸ÕËãÌý¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò¾¯¤·Â¤·¤Æ±ö¤ò¿¶¤ê¡¢ßÖ¤á¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¿§¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤¹¤òÌá¤·¡¢2¤Î¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ¸å¤Ë¥´¥ÞÌý¤ò²Ã¤¨¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥´¥ÞÌý¤ÎÎÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢³µÍ×Íó¤ÎºàÎÁ¤Ç¤Ï¡ÖÅ¬µ¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÆ²°¥·¥§¥Õ¤Ïºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÂç¤µ¤¸1ÇÕ¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´Íý»þ´Ö¤Ï10Ê¬¡£Æñ¤·¤¤¹©Äø¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¤Ê¤¹¤âÄ¹¤Í¤®¤â¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¤âßÖ¤á¤¹¤®¤¿¤ß¤¿¤¤¡£ÏÆ²°¥·¥§¥Õ¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤¤¤ä¡¢¤«¤Ê¤ê»ÄÇ°¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÏÆ²°¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤¬¤ª»®¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÊý¤ÏßÖ¤á¤¹¤®¤Æ¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Ä¹¤Í¤®¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤â¤Ê¤¯¡¢¥¯¥¿¥¯¥¿¡Ä¥È¥Û¥Û¡£
¤Ç¤â¡¢¹á¤ê¤ÏºÇ¹â¡ª¤·¤ç¤¦¤¬¤È¥´¥ÞÌý¤Î¹á¤ê¤¬¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¤ª¤Ã¡¢¤¤¤¤Ì£¡£¤Ê¤¹¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ´ÅÌ£¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ì£ÉÕ¤±¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£Ä´Ì£ÎÁ¤¬¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ê¬¡¢Ì£¤ÏÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÀÌ£¡¢´ÅÌ£¡¢»ÝÌ£¡¢±öÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¡£¤µ¤¹¤¬¥×¥í¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£
Çö¤¯ÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¤¿¤á¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¡É¾Ç¤²¤¹¤®¤¿¤Ê¤¹¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÌäÂê¤Ê¤·¡£
¤·¤ç¤¦¤¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÀ¶ÎÃ´¶¤¬¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¸å¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ëÅ¬ÅÙ¤Ê¿ÉÌ£¤â¡¢¿©Íß¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¤¹¡£
ÏÆ²°Í§»ì¥·¥§¥Õ¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¡Ö²Ø»Ò¤È¤Í¤®¤ÎÀäÉÊÀ¸ÕªßÖ¤á¡×¤Ï¡¢¤Ê¤¹¡¢Ä¹¤Í¤®¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤«¤º¤Ç¤·¤¿¡£ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£