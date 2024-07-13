今日7月13日（土）よる9時スタート 日本テレビ系新ドラマ「GO HOME〜警視庁身元不明人相談室〜」。

主演・小芝風花と相棒役を演じる大島優子との性格も趣味もまるで正反対の年の差バディが、“名もなき遺体”に残されたわずかな手掛かりから身元を特定し、家族の元に帰すべく奔走する、完全オリジナルストーリーの警察エンターテインメントが開幕！

放送に先駆けて最新シーンカットを公開！身元不明人相談室の個性あるメンバーたちが協力して調査しているシーンや、三田桜（小芝風花）と月本真（大島優子）のバディが雨に打たれながらも山の中で捜査していたり、仲の良いツーショットなどを解禁。手嶋淳之介（阿部亮平）が密かに想いを寄せる真と、2人きりで廊下で話し合っているシーンなども。

第1話のゲストには浅利陽介と仁村紗和、盛山晋太郎（見取り図）を迎える。彼らはいったいどんな「謎」と「真実」をもたらすのか？第1話のあらすじは、ドラマ公式ホームページにて公開中（https://www.ntv.co.jp/gohome/story/）。

■番組概要

2024年7月13日（土）スタート 毎週土曜よる9時から放送

脚本：八津弘幸 佐藤友治

音楽：横山克

主題歌：ヨルシカ（Polydor Records）

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：荻野哲弘 鈴木将大 本多繁勝（AX-ON）

演出：菅原伸太郎 大谷太郎 ほか

制作協力：AX-ON アバンズゲート

製作著作：日本テレビ

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