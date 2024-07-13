　13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円高の4万1190円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

43482.24円　　ボリンジャーバンド3σ
42262.29円　　ボリンジャーバンド2σ
41658.00円　　5日移動平均
41190.00円　　13日夜間取引終値
41170.00円　　一目均衡表・転換線
41042.35円　　ボリンジャーバンド1σ
40205.00円　　一目均衡表・基準線
39822.40円　　25日移動平均
39093.87円　　75日移動平均
38740.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38602.45円　　ボリンジャーバンド-1σ
38457.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37382.51円　　ボリンジャーバンド2σ
36372.85円　　200日移動平均
36162.56円　　ボリンジャーバンド3σ
259.01円　　12日日経平均株価現物終値


株探ニュース