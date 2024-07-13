日経225先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円高の4万1190円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
43482.24円 ボリンジャーバンド3σ
42262.29円 ボリンジャーバンド2σ
41658.00円 5日移動平均
41190.00円 13日夜間取引終値
41170.00円 一目均衡表・転換線
41042.35円 ボリンジャーバンド1σ
40205.00円 一目均衡表・基準線
39822.40円 25日移動平均
39093.87円 75日移動平均
38740.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38602.45円 ボリンジャーバンド-1σ
38457.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37382.51円 ボリンジャーバンド2σ
36372.85円 200日移動平均
36162.56円 ボリンジャーバンド3σ
259.01円 12日日経平均株価現物終値
株探ニュース
43482.24円 ボリンジャーバンド3σ
42262.29円 ボリンジャーバンド2σ
41658.00円 5日移動平均
41190.00円 13日夜間取引終値
41170.00円 一目均衡表・転換線
41042.35円 ボリンジャーバンド1σ
40205.00円 一目均衡表・基準線
39822.40円 25日移動平均
39093.87円 75日移動平均
38740.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38602.45円 ボリンジャーバンド-1σ
38457.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37382.51円 ボリンジャーバンド2σ
36372.85円 200日移動平均
36162.56円 ボリンジャーバンド3σ
259.01円 12日日経平均株価現物終値
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