¥Ï¥²¡¢¥Ç¥Ö¡¢¥á¥¬¥Í¤Ï¡ÈÃæÇ¯»°½Å¶ì¡É¡¡¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥ë¥³¥ó¥×¤ÎÀõÅÄ¼¡Ïº¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÏ·´ã¶À¤òÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±
¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑÊø²õ¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤Ê¤É¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿1990Ç¯Âå¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ò¡¢ÀõÅÄ¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬¤¢¤¯¤Þ¤Ç½îÌ±¤ÎÌÜ¡¢¥í¡¼¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖÍ¦µ¤ÑÛÑÛ¥ë¥ê¤Î¿§¡×¤Ï¡¢30Ç¯¶á¤¤»þ¤ò·Ð¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸Å¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¤Ç¤â¤ª¤ª¤¤¤Ë¾Ð¤¤ÅÜ¤ê°¥¤·¤ßµã¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÉ¤á¤Ð¡¢¤¢¤Îº¢¤È²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«ÌÀ³Î¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤ÎÊ¿À®¤ÎÌ¾¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤ÎÂè117²ó¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤¿¤ÓÏ·²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£
ÃÙºé¤¤Îºî²È¤æ¤¨¤ÎÃÙºé¤¤Î¶á´ãÈ¯¾É
Ï·´ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤â¤¦¤¿¡£
Ç¯Îð¤Î¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤Á¤ÈÁá¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éËÜÊª¤é¤·¤¤¡£¤Ò¤½¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë»°ÅÄ²Â»Ò¤Õ¤¦´ã²Ê°å¤Ë¡¢
¡Ö¤¤Ã¤È²¾ÀÏ·´ã¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡¢¤»¤ó¤»¡£ËÍ¡¢¤Á¤«¤´¤í¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¤À¤«¤é¡£¤Í¤¨¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤È¿Ö¤±¤Ð¡¢
¡Ö²¾ÀÏ·´ã¡©¡¡--¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÏ·´ã¤Ç¤¹¤ï¡×
¤È¤¹¤²¤Ê¤¯¸À¤ï¤ì¡¢¥µ¥Ã¥µ¤ÈÏ·´ã¶À¤Î½èÊý¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¶á´ã¤Î¿Í¤ÏÏ·´ã¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤Í¤¨¡¢¤»¤ó¤»¡×
¡Ö¤½¤ì¤ÏÂ¯Àâ¤Ç¤¹¤ï¡£°å³ØÅª¤Êº¬µò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤¢¤Î¤¦¡Ä¡ÄºÙ¤«¤Ê»ú¤òÆÉ¤à¤È¤¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤«¤¨¤ë¤Î¤Ã¤Æ¥¤¥ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¥¸¥¸¤à¤µ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¥¸¥¸¤à¤µ¤¤¤Î¤É¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¸¥¸¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼«Í³°Õ»×¤Ç¤¹¤ï¡£¤Ù¤Ä¤ËÉÂµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ï¤¤¡¢³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¶á¤¯¤Î¥á¥¬¥Í²°¤µ¤ó¤Ø¡×
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤´¼«Í³¤Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤«¤¨¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¤Ê¤é¡¢±ó¶áÎ¾ÍÑ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»ÈÍÑ¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤é¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¡¢¤´¿¦¶È¤¬¤é¥Þ¥á¤Ë¤«¤±¤«¤¨¤é¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡£¤»¤ó¤»¤ÏÏ·´ã¤ÎÃË¤Ê¤ó¤Æ¡¢·ù¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¥¸¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ëÃË¤Ï¤â¤Ã¤È·ù¤¤¤Ç¤¹¤ï¡×
¤«¤¯¤Æ»ä¤ÎÏ·´ã¤Ï¡¢°å³ØÅª¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â»ä¤ÎÌÜ¤Ï¡¢¤¿¤¤¤½¤¦¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
À¸¤ì¤Ä¤»ëÎÏ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤³¤íÆÍÁ³¡Ö¼Ð»ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¯¤Ë¤¤¤¦¥í¥ó¥Ñ¥ê¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¤½¤Î¤³¤í´µ¤Ã¤¿¿À·Ð¾É¤È°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
Ä¹¤¤¤³¤ÈÀ¤³¦¤¬ÏÑ¶Ê¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥×¥ê¥º¥à¾õ¤Î¶ºÀµ¡Ê¤¤ç¤¦¤»¤¤¡Ë´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»ëÎÏ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤á¤Ë¼«±ÒÂâ»þÂå¤ÏÅ´Ë¤¤¬ÎÉ¤¯Åö¤¿¤ê¡¢±é½¬¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÁÀ·â¼ê¤òÌ¿¤¼¤é¤ì¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥×¥ì¡¼¥ó¤«¤Ä¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê·³ÂâÀ¸³è¤Î·ë²Ì¡¢¿À·Ð¾É¤â¼Ð»ë¤â½½Æó»ØÄ²ÄÙáç¤â±³¤Î¤è¤¦¤Ë¼£¤Ã¤¿¡£
º¸±¦2.0¤È¤¤¤¦¤³¤Î»ëÎÏ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅÙ¶»ÀéÎ¾ÅªÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸«¤Ä¤«¤ëÁ°¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤¬É´Ç¯ÌÜ¤ÎºÒÌñ¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯ÌÈ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢ÌÜ¤¬ÎÉ¤¤¤¦¤¨¤ËÆ¨¤²Â¤âÁá¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£40¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¿¤ó¡¢µÞ·ã¤Ë»ëÎÏ¤¬¿ê¤¨¤¿¡£Â¯¤Ë¸À¤¦ÃæÇ¯¤Î¥«¥¹¥ßÌÜ¤«¤Ê¡¢¤È¥¿¥«¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥ª¥Ã¥º¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤Þ¤Á¤¬¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÂ»¤ò¤³¤¤¤¿¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¯¤ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÜ°å¼Ô¤Ë¹Ô¤¡¢¥«¥¹¥ßÌÜ¤ò¼£¤»¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Î©ÇÉ¤Ê¶á´ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
40¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¶á´ã¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¾ÉÎã¤Î¸¶°ø¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤´¤¯¥Î¥ó¥Ó¥ê¤È¡¢ËßºÏ¤Ç¤â¤³¤µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÍÁ³¥Þ¥¸¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÃÙºé¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÉÝ¤í¤·¤¤¡£ºî²ÈÀ¸³è¤òÄ¹¤¤¤³¤ÈÌ´¤Ë¸«Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÀ¸³è¤âµ²¤¨³é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤«¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¿¤ó¤ËÍ¾Ì¿¤ò»»¡Ê¤«¤¾¡Ë¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¡£·ë²Ì¡¢¤Û¤È¤ó¤É¶¯Ç÷Åª¤Ë¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤Þ¤¯¤ë¡£
¤³¤ÎµÞ·ã¤ÊÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢ÆÍÁ³¤Î»ëÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¤½¤Î¤È¤¤â¥á¥¬¥Í¤Ï¥¤¥ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»þ¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥²¤ª¤è¤Ó¥Ç¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¥á¥¬¥Í¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÃæÇ¯»°½Å¶ì¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¶á´ã¶À¤âÁêÅö¤Ë¥¬¥Þ¥ó¤ò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥ª¥Ã¥º¤ò¸«¤Þ¤Á¤¬¤¨¤ÆÂçÂ»¤ò¤³¤¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÌÓ¥Å¥ä¤¬¤Æ¤ó¤Ç¸«¤¨¤º¡¢¤Þ¤¿¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«Ëã¿ý¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¡Ê¥È¥¤¥á¥ó¡Ë¤«¤éÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÆî¡×¤ò¡ÖÈ¯¡×¤È¸«¤Þ¤Á¤¬¤¨¤Æ¡¢À¸³¶ÄËº¨¤Î¡ÖÎÐ°ì¿§¡Ê¥ê¥å¡¼¥¤¡¼¥½¡¼¡Ë¥Á¥ç¥ó¥Ü¡×¤ò¤³¤¤¤¿¡£
¤«¤¯¤Æ¤¤¤¿¤·¤«¤¿¤Ê¤¯¶á´ã¶À¤Ï¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«4Ç¯¸å¤ËÏ·´ã¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥²¤è¤ê¤â¥Ç¥Ö¤è¤ê¤â·èÄêÅª¤ÊÏ·¤¤¤Î¼«³Ð
¼þ°Ï¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¶á´ã¤ÏÏ·´ã¤Ë¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤Ï¤ä¤Ï¤ê±³¤Ç¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢³§¤µ¤ó¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¶á´ã¤¬Ï·´ã¤Ë¤Ê¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢»ÏËö¤Ë¤ª¤¨¤Ê¤¤¡£
¶á¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤Ä¥Õ¥¤¤ËÌÜ¤ò¾å¤²¤Æ±ó¤¯¤ò¸«¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢¾ÇÅÀ¤¬¥°¥·¥ã¥°¥·¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢¶¥ÇÏ¿·Ê¹¤òÆÉ¤ß¤Õ¤±¤ê¤Ä¤Ä¥Õ¥¤¤ËÌÜ¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥ª¥Ã¥º¤Ï¥°¥·¥ã¥°¥·¥ã¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿ÌÌÁ°À¶°ì¿§¡Ê¥á¥ó¥¼¥ó¥Á¥ó¥¤¡¼¥½¡¼¡Ë¤Î¼êÇ×¤Ë¥¸¥Ã¤ÈÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¤Ä¤Ä¥Õ¥¤¤ËÂî¾å¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼ÎÇ×¤Ï¥°¥·¥ã¥°¥·¥ã¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Þ¤¿¡¢Ç³¤æ¤ë¤¬¤´¤È¤¤¯¤Á¤Å¤±¤Î¤Î¤Á¥Õ¥¤¤ËÌë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ì¤Ð¡¢½½¸ÞÌë¤Î·î¤À¤Ã¤Æ¥°¥·¥ã¥°¥·¥ã¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤«¤è¤¦¤Ê¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ÀèÆü¤Ä¤¤¤Ë¥á¥¬¥Í²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Á°µ¤Î¤´¤È¤¶ñÂÎÎã¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢½÷°å¤Î¿ä¾©¤¹¤ë¡Ö±ó¶áÎ¾ÍÑ¥á¥¬¥Í¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤µ¤¾¤«¤·ÊØÍø¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ß¥¨¤â°ÕÃÏ¤â¤«¤Ê¤°¤ê¼Î¤Æ¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸í»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î¥á¥¬¥Í²°¤ÎÅ¹°÷¤Ï¡¢¤´¶á½ê¤Ç¤â±½¤Î¥Ø¥Ã¥×¥Ð¡¼¥óµéÈþ½÷¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤·¤¿¤ï¤è♡¡×
¤Ê¤É¤È¤¤¤¤Ê¤ê¸À¤ï¤ì¡¢»ä¤Ï¤È¤Ã¤µ¤Ë¡¢½Ð¤·¤«¤±¤¿½èÊýäµ¤ò°ú¤Ã¤³¤á¤¿¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¡©¡×
¡Ö¥Ï¡¢¥Ï¥¤¡£¤¤¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Ï·´ã¡¢¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¤¤¤¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤¢¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤É¤¦¤â¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ì¤Ê¤ó¤«¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«♡¡×
¥·¥ç¥¦¡¦¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÌÜ¤â¤¯¤é¤à¤Û¤É¤Î18¶â¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¨¤¨¤È¡Ä¡Ä¤½¤Î¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª»î¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤Ã¤È¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ï♡¡×
¡Ö¤Ï¤¢¡£¤¢¤Î¤¦¡Ä¡Ä¼Â¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤´Í½»»¤ÎÅÀ¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¤Ï¥»¡¼¥ëÃæ¤Ç¤¹¤«¤é¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤ï¡£¥Á¥ã¡¦¥ó¡¦¥¹♡¡×
¤³¤¦¤·¤Æ»ä¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½Äê³°¤Î¶á´ã¶À¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¿¾¯¥ß¥¨¥ÃÄ¥¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸µÍè¤Ï¼ÂÍÑ¼çµÁ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¥±¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹â²Á¤ÊÉÊÊª¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¼ÂÍÑÀ¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð·è¤·¤Æ¼ê¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¥Ä¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥á¥¬¥Í¤â¡¢Î®¹Ô¤È¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¯¤Æ»ëÌî¤¬¹¤¤¤«¤éÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÁ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¹â¤¯¤ÆÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡Ë¤Ê18¶â¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½»ä¤Î¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê»ä¤ÏÆâ¿´¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤Ï·´ã¶À¤òÉÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ï¥²¤è¤ê¤â¥Ç¥Ö¤è¤ê¤â¡¢ÃæÀ»éËÃ¤ä¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎÃÍ¤è¤ê¤â¡¢Ï·´ã¤Ï·èÄêÅª¤ÊÏ·¤¤¤ò¼«³Ð¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤Ò¤È¤¿¤ÓÏ·´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¤È¤¿¤óÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢°Â°ï¤Ê»ëÌî¤ÎÃæ¤Ë¿ÍÀ¸¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤éÍ½Äê³°¤Î¶á´ã¶À¤ò¿·Ä´¤·¤¿¤È¤¡¢ÌµÂÌ¤Å¤«¤¤¤ò¤·¤¿¤È²ù¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Û¥Ã¤È¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤âÏ·´ã¶À¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤¹¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
Ï·²½¤ËÂÐ¤¹¤ë»ä¤Î°ÚÉÝ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÀºË¼£¤è¤ê¤â³©ÀîÎ¶Ç·²ð¤è¤ê¤âÀ¸¤±ä¤Ó¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¤ÎµýÇ¯¡Ê¤¤ç¤¦¤Í¤ó¡Ë¤Ë¤âÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1Ç¯¤È¤¤¤¦Îð¤Ç¤¢¤ë¡£
Í¾Ì¿¤ò»»¤¨¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð¤¤¤µ¤µ¤«Âç¶Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¶õ°ÕÃÏ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¥ß¥¨¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯ºî²È¤È¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤À¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£
¤È¤³¤í¤Çº£¡¢»ä¤Ï¶á´ã¶À¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤³¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¤´¤í¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬³Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Õ¤ÈÌÜ¤ò¾å¤²¤ÆÆîÅ·¤ò¶Ä¤°¤È¡½-¤¢¤¢¡¢Ëþ·î¤¬¥°¥·¥ã¥°¥·¥ã¤À¤¢¡ª
¡Ê½é½Ð¡¿½µ´©¸½Âå1996Ç¯10·î26Æü¹æ¡Ë
ÀõÅÄ¼¡Ïº
1951Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£1995Ç¯¡ØÃÏ²¼Å´¡Ê¥á¥È¥í¡Ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ù¤ÇÂè16²óµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£°Ê¹ß¡¢¡ØÅ´Æ»°÷¡Ê¤Ý¤Ã¤Ý¤ä¡Ë¡Ù¤Ç1997Ç¯¤ËÂè117²óÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢2000Ç¯¡Ø¿ÑÀ¸µÁ»ÎÅÁ¡Ù¤ÇÂè13²ó¼ÆÅÄÏ£»°Ïº¾Þ¡¢2006Ç¯¡Ø¤ªÊ¢¡Ê¤Ï¤é¡Ë¾¤¤·¤Þ¤»¡Ù¤ÇÂè1²óÃæ±û¸øÏÀÊ¸·Ý¾Þ¡¦Âè10²ó»ÊÇÏÎËÂÀÏº¾Þ¡¢2008Ç¯¡ØÃæ¸¶¤ÎÆú¡Ù¤ÇÂè42²óµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¾Þ¡¢2010Ç¯¡Ø½ª¤ï¤é¤¶¤ë²Æ¡Ù¤ÇÂè64²óËèÆü½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¡¢2016Ç¯¡Øµ¢¶¿¡Ù¤ÇÂè43²óÂçÐÇ¼¡Ïº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤Ëµ±¤¯¡£¤Þ¤¿²¢À¹¤Ê¼¹É®³èÆ°¤È¤½¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤è¤ê¡¢2015Ç¯¤Ë»ç¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡¢2019Ç¯¤ËÂè67²óµÆÃÓ´²¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¡Ø¤¤ó¤Ô¤«¡Ù¡Ø¥×¥ê¥º¥ó¥Û¥Æ¥ë¡Ù¡ØÅ·ÀÚ¤ê¾¾¡¡°Ç¤¬¤¿¤ê¡Ù¡ØÁóãÖ¤ÎÚå¡Ù¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØÆüÎØ¤Î°ä»º¡Ù¡ØØá¿À¡Ù¡ØÀÖÇ°ÛÊ¹¡Ù¡Ø°ìÏ©¡Ù¡Ø¿ÀºÁ¤¹»³¤ÎÊª¸ì¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ª¥¢ ¥Û¥ï¥¤¥È¡Ù¡Ø¤ï¤¬¿´¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡Ù¡Ø¤ª¤â¤«¤²¡Ù¡ØÄ¹¤¯¹â¤¤ÊÉ The Great Wall¡Ù¡ØÂçÌ¾ÅÝ»º¡Ù¡ØÎ®¿ÍÆ»Ãæµ¡Ù¡ØÊ¼´Ò¡Ù¡ØÊì¤ÎÂÔ¤ÄÎ¤¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¡£