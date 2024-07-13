Ï·²½¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¡ÖËýÀ±ê¾É¡×¤È¤Ï
ÃÎ·Ã¤òÆÀ¤¿¿ÍÎà¤ÏÌîÀ¸Æ°Êª¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÏ·¤¤¤òÀ¸¤¤ë»þÂå¡×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¦Ï·²½¤Ï¡¢¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£¿ÍÎà¤Ï¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î²òÌÀ¤Ë¤âÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¿·´©¡ØÏ·²½¤È¼÷Ì¿¤ÎÆæ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯Ä¹¼÷¤òÀÚ¤ê³«¤¯Æ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢Ï·²½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡öËÜµ»ö¤ÏÈÓÅçÍµ°ì¡ØÏ·²½¤È¼÷Ì¿¤ÎÆæ¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á´¿È¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡ÖËýÀ±ê¾É¡×
ÀÖ¤¯¼ð¤ì¤ÆÇ®¤ò»ý¤ÁÄË¤à¨¡¨¡¡£±ê¾É¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿´µÉô¤äÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿»þ¤Ë¹¢¤ËÀ¸¤¸¤ë¡ÖµÞÀ±ê¾É¡×¤Î¾É¾õ¤À¡£ÂÎ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿°ÛÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì²áÀ¤ÎËÉ±ÒÈ¿±þ¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢Ìñ²ð¤Ê¤Î¤ÏÂÎÆâ¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤ë¡ÖËýÀ±ê¾É¡×¤Ç¡¢Ï·²½¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ï·²½¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ËýÀ±ê¾É¤Ï¡ÖÄÀÌÛ¤Î»¦¤·²°¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¡´ï¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¤ë¡£
ÌÈ±Ö¤äSASP¤¬´ØÍ¿
ÌÈ±Ö³Ø¤¬ÀìÌç¤ÎµÜºä¾»Ç·¡¦ÂçºåÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡Ö²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÈ±Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢±ê¾ÉÀ¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤¬·ì±ÕÃæ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿Ï·Îð¼Ô¤ÎºÙË¦¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤ÎºÙË¦¤ËÈæ¤Ù¤Æ±ê¾ÉÀ¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤òÂ¿¤¯ºî¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
Ï·²½¤ËÈ¼¤¦ËýÀ±ê¾É¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÌÈ±Ö¤ÎÏ·²½¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÂ»½ý¤ËÈ¼¤¦¼«Á³ÌÈ±Ö·Ï¤Î³èÀ²½¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¬Îö¤òÄä»ß¤·¤¿Ï·²½ºÙË¦¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ëSASP¡Ê¥µ¥¹¥×¡áºÙË¦Ï·²½¿ïÈ¼Ê¬Èç¸½¾Ý¡Ë°ø»Ò¤â±ê¾É¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¡£Ï·²½¤ËÈ¼¤¦¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿³èÀ»ÀÁÇ¡Ê»ÀÁÇÆÇ¡Ë¤Î±Æ¶Á¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
²ÃÎð¤Ë¤è¤ë±ê¾É´ØÏ¢°äÅÁ»Ò¤ÎÈ¯¸½¾å¾º¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤¬¤ó¸¦µæ²ñ¤Ê¤É¤Ï¡¢Ï·²½¤·¤¿ºÙË¦¤Ç¤Ï¡¢Àµ¾ï¤ÊºÙË¦¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤RNA¤¬Â¿¤¯È¯¸½¤·¡¢±ê¾É¤Ë´Ø¤ï¤ë°äÅÁ»Ò¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°Ì®¹Å²½¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢´Î¹ÅÊÑetc......ËýÀ±ê¾É¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¼À´µ¤¿¤Á
±ê¾É¤¬¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£µÜºäÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö±ê¾É¤Î°±Æ¶Á¤¬¡¢ºÙË¦Æ±»Î¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤ò²ð¤·¤ÆÁ´¿È¤Ë¹¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÁÈ¿¥¤¬Àþ°Ý²½¤·¤Æ¹Å¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
È¯¾É¤ä¿ÊÅ¸¤ËËýÀ±ê¾É¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼À´µ¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤¬¤ó¡¢Æ°Ì®¹Å²½¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢´Î¹ÅÊÑ¡¢¤¼¤ó¤½¤¯¡¢¥¯¥í¡¼¥óÉÂ¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¡¢Â¿È¯À¹Å²½¾É¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡Ê¿Þ2¡Ë¡£
À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¿Í¹©¤¬¤ó¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿»³¶Ë¾¡»°ÏºÇî»Î¡ÊÄ¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô½Ð¿È¡Ë¤¬¡¢¥É¥¤¥ÄÎ±³ØÃæ¤Ë»Õ»ö¤·¤¿¥¦¥£¥ë¥Ò¥ç¥¦Çî»Î¤Ï¡¢20À¤µª½é¤á¤Ë¡ÖÆ°Ì®¹Å²½¤Î±ê¾ÉÀâ¡×¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ÈËýÀ±ê¾É¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ËÉÂÍý³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀè¸«À¤Ï¸«»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ°Ì®¹Å²½¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÂçÆ°Ì®¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅªÂÀ¤¤Æ°Ì®¤Ë¥×¥é¡¼¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´¡¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂÊÑ¤¬¤Ç¤¡¢Æ°Ì®¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë´¡¾õÆ°Ì®¹Å²½¡Ê¥¢¥Æ¥í¡¼¥àÀÆ°Ì®¹Å²½¡Ë¤Ï¡¢¶¹¿´¾É¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£¥×¥é¡¼¥¯¤òÊ¤¤¦ÈïËì¤¬ÇË¤ì¤ë¤È·ìÀò¡Ê·ì¤Î²ô¡Ë¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡£·ìÀò¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤ë¤È¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£
´¡¾õÆ°Ì®¹Å²½¤ÎÈ¯À¸¡¢¿ÊÅ¸¡¢Í³²»ö¾ÝÈ¯¾É¤Ë¤Ï¡¢·ì´ÉÊÉ¤ÎËýÀ±ê¾É¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¡¼¥¯Æâ¤Î±ê¾É¤¬Â³¤¯¤È¡¢¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡¡¼¥¸¤«¤é¤ÎÊ¬ÈçÊª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥é¡¼¥¯¤¬ÇËÃ¾¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ËýÀ±ê¾É¤Ï¡¢ÈîËþ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤È¤âÂç¤¤Ê´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡£ÈîËþ¤Ç¤Ï¡¢»éËÃÁÈ¿¥¤Ë»ýÂ³Åª¤Ê±ê¾É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£µÜºäÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçºåÂç³Ø¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Þ¥¦¥¹¤Ë¤è¤ë¼Â¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹â¥«¥í¥ê¡¼¿©¤Ç»éËÃÁÈ¿¥¤¬»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢»éËÃÁÈ¿¥¤Ç±ê¾É¤òÍ¶È¯¤¹¤ëÊ¬»Ò¤¬ºî¤é¤ì¤Æ»ýÂ³Åª¤Ê±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤³¤ì¡ÊËýÀ±ê¾É¡Ë¤¬Á´¿È¤ÎºÙË¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î¸ú¤¤ÎÄã²¼¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÜºäÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡Ö·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢ËýÀ±ê¾É¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤ÏÏ·²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¼÷Ì¿¤¬½Ì¤ß¡¢ËýÀ±ê¾É¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤ÏÄ¹¼÷¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁCRP¤¬¸¡ºº»ØÉ¸¤Ë¤â
ËýÀ±ê¾É¤ÎÍÌµ¤Ï¶áÇ¯¡¢¸¡ºº¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ê¾É¤äÁÈ¿¥ºÙË¦¤ÎÇË²õ¤¬µ¯¤³¤ë¤È·ìÀ¶Ãæ¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁCRP¤Ï¡¢µÞÀ±ê¾É¤ÎÁá´ü¿ÇÃÇ¤Ë¥Þ¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËýÀ±ê¾É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤ä¤ä¿ôÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹â´¶ÅÙCRP¸¡ºº¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤ÆËýÀ±ê¾É¤Î»ØÉ¸¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
º£¡¢¥Þ¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆËýÀ±ê¾É¤À¤±¤ÇÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÄÉµæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËýÀ±ê¾É¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¨¡¨¡¡£³èÀ»ÀÁÇ¤äºÙË¦Ï·²½¤ÎÍ½ËÉ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈò¤±¡¢ÈîËþ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¡£Å¬ÅÙ¤Ë±¿Æ°¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢µÜºäÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ÎËÜÁð³Ø¼Ô¡¦¼ô³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿³¸¶±×¸®¤Î¡ØÍÜÀ¸·±¡Ù¤òµó¤²¡¢¡Ö²¿»ö¤âÃæÍÇ¤¬ÂçÀÚ¡£¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£