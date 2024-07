「氣志團万博2024」ロゴ

11月9,10日に、幕張メッセに会場を変更して開催される、『氣志團万博 〜シン・キシダンバンパク〜 supported by ALL FREE』の各日程13組の出演アーティストが発表された。発表と同時に、氣志團万博オフィシャルHP最速先行受付(先着)の受付をスタート。<公演概要>公演名:氣志團万博2024 〜シン・キシダンバンパク〜 supported by ALL FREE日時: 2024年11月9日(土)、10日(日) 9:00開場/10:30開演(20:30終演予定)会場:千葉県・幕張メッセ国際展示場9~11ホール出演者 (※五十音順、敬称略):11月9日(土): 石田社長&保科有里(夢グループ) <OPENING CEREMONY ACT>、氣志團、-真天地開闢集団-ジグザグ、超ときめき□宣伝部(□は白抜きハートマーク)、Chilli Beans.、HYDE、PEOPLE 1、PEDRO、暴動クラブ<WELCOME ACT>、MY FIRST STORY、ももいろクローバーZ、T.C.R.横浜銀蝿R.S.、ROTTENGRAFFTY 11月10日(日): アイナ・ジ・エンド、ano、岡崎体育、GACKT YELLOW FRIED CHICKENz、氣志團、君島大空(独奏) <OPENING CEREMONY ACT>、Kroi、ゴールデンボンバー、coldrain、サバシスター、湘南乃風、DJダイノジ<WELCOME ACT>、HEY-SMITH一般発売日: 10/5(土)10:00〜