曲げ半径10mm！リンスコネクト「RJ45LANパッチケーブル Cat6, Ultraflex500」

リンスコネクト「RJ45LANパッチケーブル Cat6, Ultraflex500」

製品名 : RJ45LANパッチケーブル Cat6, Ultraflex500

特徴 : 1.曲げ半径10mm

: 2.超コンパクトコネクタ 全長27.4mm

: 3.2重シールド

製品サイトURL:

RJ45パッチケーブル Ultraflex500 R10mm

価格 : オープン

発売日 : 2024年7月17日

リンスコネクトはIoT、IIoTが加速する中、テクノロジーを屈指した曲げ半径10mmのLANパッチケーブル“Ultraflex500”(*ドイツMETZ CONNECT社製品)を発売。

このテクノロジーは省スペース化する制御盤、WEBカメラ、WLANスポット端末への接続に最適です。

同社従来品の曲げ半径50mmと比較し、小スペースへの設置が容易になります。

超コンパクトな曲げ半径にもかかわらず2重シールドを達成し、ノイズに強い構造です。

Ultraflex500は7月17日(水)開催の産業オープンネット展(大阪市)で発表します。

同展ではサンプルも配布致します。

■出展情報

イベント名: 産業オープンネット展

開催日時 : 2024年7月17日(水) 10:00〜17:00

開催場所 : 大阪国際会議場

(大阪府大阪市北区中之島5丁目3-51)

アクセス : 京阪電車 中之島線 中之島駅(大阪国際会議場) 2番出口よりすぐ

入場料 : 無料(事前登録お願いします)

ブース番号: 25

