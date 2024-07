嗅覚を使って恋愛タイプを導き出す「においタイプ診断」も！におい展2

「におい展2」実行委員会は、『「におい」はあなたの「本質」を語る』をテーマにした参加型体験イベント「におい展2」を東京・町田モディで2024年7月5日(金)から8月31日(土)まで開催中です。

におい展2

会期 : 2024年7月5日(金)〜8月31日(土)

時間 : 10:30〜20:00

※入場は閉場の30分前まで

※最終日のみ18:00まで

会場 : 町田モディ 8階特設会場

(東京都町田市原町田6丁目2-6)

入場料(税込): 当日券 一般 1,300円/小中学生 900円

※未就学児以下無料

主催 : 「におい展2」実行委員会

URL :

https://nioiten.jp/nioiten2/

「におい展2」では、“におい”を使った診断が楽しめます。

嗅覚を使って恋愛タイプを導き出す「においタイプ診断」では相性の良い人、お互いに成長できるパートナーを見つけることができるかも!?

友達や恋人と一緒に盛り上がったり、1人でじっくり“におい”と向き合ったり、様々な楽しみ方ができるイベントとなっています。

町田モディで大好評開催中の「におい展2」で、あなた自身を知る驚きと発見の体験を楽しめます!

【展示内容(一部抜粋)】

「においタイプ診断」

においを嗅ぎながら質問に答えていくと、16タイプの中からあなたの恋愛タイプが分かります。

自分の恋愛タイプだけでなく相性の良いタイプも分かるので、気になる人や恋人との相性を試してみるのもおすすめ!

物販コーナーでは16タイプごとのエアーフレグランスも販売中です。

あなたの魅力をさらに引き立たせる特別な香りに仕上がっているので、あわせて楽しめます。

「時代を彩ったにおい」

偉人たちが恋愛のために使ったにおいを再現。

多くの人々を虜にした偉人たちのにおいを楽しめます。

「猫かぶり度チェック」

においを嗅いで選択したり様々な質問に答えると、あなたの「猫かぶり度」が分かってしまいます。

知られざるあなたを知ることで、新しい自分を発見できるかも!?

「恋に効くにおい」

恋愛の悩みを解消できるかもしれないにおいを展示。

ネガティブな時、遠距離恋愛中で不安な時など、あなたの気持ちに寄り添ってくれるにおいが見つかるかも!?

【オリジナルグッズ】

会場では、ECサイトで完売した『スーパームスク』が数量限定で登場!

その他にも、「においタイプ診断」の16タイプ別おすすめエアーフレグランスなどオリジナルグッズを販売中です。

「におい展」で展示したにおいが手に入るガチャガチャは大好評で完売間近!?数量限定です。

