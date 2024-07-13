¡ÖÈà¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×Ä¹Ã«ÉôÀ¿¤¬Àä»¿¤·¤¿EURO¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¡©
¡¡Ìó£±¤«·î¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿EURO2024¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂÐ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î·è¾¡¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Äº¾å·èÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡ÖABEMA¡×¤Ç³«ºÅ¹ñ¥É¥¤¥Ä¤«¤éÆÃÊÌ²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¹Ã«ÉôÀ¿»á¤Ï¡¢¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤êÊý¤ÏÂÐ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÏÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÏÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤«¤é¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚPHOTO¡ÛEURO2024¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë³Æ¹ñ¤ÎÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÆÃ½¸¡ª
¡¡ÃíÌÜÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¥í¥É¥ê¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¹¡£Èà¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ï¥±¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÌµ±ï¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¡¢¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤«¤ÏÂç¤¤¤Ë¸«¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃíÌÜ¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö£··î14Æü¤Î28»þ¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡Äº¾å·èÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡ÖABEMA¡×¤Ç³«ºÅ¹ñ¥É¥¤¥Ä¤«¤éÆÃÊÌ²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¹Ã«ÉôÀ¿»á¤Ï¡¢¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤êÊý¤ÏÂÐ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÏÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÏÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤«¤é¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚPHOTO¡ÛEURO2024¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë³Æ¹ñ¤ÎÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÆÃ½¸¡ª
¡¡ÃíÌÜÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¥í¥É¥ê¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¹¡£Èà¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ï¥±¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÌµ±ï¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¡¢¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤«¤ÏÂç¤¤¤Ë¸«¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃíÌÜ¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö£··î14Æü¤Î28»þ¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô