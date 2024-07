優しい甘さと爽やかな酸味！三原食品「はちみつレモンクリームチーズ」

三原食品は、夏季限定の新商品「はちみつレモンクリームチーズ」を販売中です。

三原食品「はちみつレモンクリームチーズ」

内容量 :55g

塩分量 :1.3%程

賞味期限:冷蔵保存にて90日

発売日 : 2024年7月12日(金)

価格 : 600円(税込)

購入方法: 同社HP

URL :

https://miharakk.thebase.in/

この商品は、はちみつの優しい甘さとレモンの爽やかな酸味がクリームチーズと絶妙にマッチした、食欲をそそる味わいが特長です。

■「はちみつレモンクリームチーズ」とは

瀬戸内産レモンピールとはちみつを贅沢に使用した自家製ソースを、酒かす香るクリームチーズにトッピングしました。

レモンの爽やかな酸味とはちみつの優しい甘さが、香り高いクリームチーズと絶妙に調和しています。

■創作クリームチーズシリーズとは

奈良県天理市のふるさと納税返礼品の中でも、上位2〜3%に入るクリームチーズシリーズ。

※1

年間約60万個販売する人気シリーズです。

※2

※1 天理市ふるさと納税申込件数 令和元年203件中6位、令和2年213件中4位(天理市産業振興課)

※2 シリーズ計2023年実績75g計算

■季節限定商品を発売

人気の創作クリームチーズの小分けリニューアル記念第二弾として、季節限定商品「はちみつレモンクリームチーズ」を7月12日より公式ホームページで数量限定販売中。

瀬戸内産レモンピールとはちみつ、酒かすがふんわり香るクリームチーズは驚くほど相性抜群!未体験のマリアージュです。

初夏に爽やかな香りと芳醇なクリームチーズのマリアージュを楽しめます。

