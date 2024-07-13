¹Åç¡¡ÅçÆâ¤Î·ê¤ò°ì´Ý¤ÇËä¤á¤¿¡¡¹¥Åê¤Î¿¹±º¤Ë¿·°æ´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¿¥Õ¤Ê¾õ¶·¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç4¡Ý3¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2024Ç¯7·î12Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡¹Åç¡¦¿¹±º¤ÏµçÃÏ¤Ç¤âÆ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4¡½3¤Î8²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥ª¥¹¥Ê¤Ë¤Ï½éµå¤«¤é2µåÏ¢Â³¤ÎÆâ³Ñ¹â¤áÄ¾µå¾¡Éé¡£147¥¥í¤ÇÊá¼ÙÈô¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£Â³¤¯Ä¹²¬¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ½éµå¥«¡¼¥Ö¤ÇÃæÈô¡£1ÅÀº¹¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¯¥í¡Ê¹õ¸¶¡Ë¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÎÏ¤Þ¤º¤Ë¡¢¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤ë¤À¤±¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë8²ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿ÅçÆâ¤¬10Æü¤ËÅÐÏ¿³°¡£¾²ÅÄ¤¬6²ó102µå¤Ç¹ß¤ê¤¿7²ó¤«¤é¤¬¥ä¥Þ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£8ÈÖ¤«¤é¤ÎÂÇ½ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ï¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£150¥¥íÄ¶¤ÎÂ®µå¤òÏ¢È¯¤·¡¢14µå¤ÇÂÇ¼Ô3¿Í¤òÊÒÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡2ÈÖ¤«¤éº¸ÂÇ¼Ô3¿Í¤¬ÊÂ¤Ö8²ó¤Ë¤Ï¹õ¸¶¤¬ÅÐÈÄ¡£¾²ÅÄ¤¬¼ºÅÀ¤·¤¿1¡¢3²ó¤Ëµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éð²¬¤òÆó¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¸å¡¢°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ò¾·¤¡¢¿¹±º¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö3¿Í¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¸å¤í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Î°ì³Ñ¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤â¡Ö1ÅÀÍ¥Àª¤Ç¤Îµß±ç¡×¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Ç½éÂÎ¸³¡£1»à¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç22Ç¯4·î8Æü¤Îºå¿ÀÀï°ÊÍè¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄÌ»»2¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡È´¤Æ¤¤·¤¿¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤ò·Ð¸³¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤ÎÅêÆþ¤¬ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¿¹±º¤ò¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¿¥Õ¤Ê¾õ¶·¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ3¿Í¤Ç9²ó¤Î·ªÎÓ¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÔÏ¹¾¡¢Ìðºê¤âËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÁØ¤Ï¸ü¤¤¡£ÅçÆâ¤Î·ê¤ò°ì´Ý¤ÇËä¤á¡¢4Ï¢ÇÔ¤òÈ´¤±¤¿¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë
¡¡¢§¹Åç¡¦·ªÎÓ¡Ê9²ó1»à»°ÎÝ¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ23¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ë²¿¤È¤«Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅçÆâ¤¬È´¤±¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ïµ®µ¬¡ÊÀÐ¸¶¡Ë¤ò¿®¤¸¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤¿¡£