¡ÚÃæÆü¡Û¹â¶¶¹¨ÅÍàÌµÁÐáÅêµå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡»Ïµå¼°Ì³¤á¤¿·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤Î¥Ï¡¼¥È¤¬¤Ã¤Á¤êÄÏ¤à¥ï¥±
¡¡ÃæÆü¤Ï£±£²Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£³¡½£°¤Ç²÷¾¡¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò£³¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ï£¸²ó£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç£¶¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿ÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÅê¼ê¤è¤êÄ¹¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¼ã¤Îµ¤Î£´Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡£Á°²óÅÐÈÄ¡Ê£µÆü¤Î¹ÅçÀï¡Ë¤Ç¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡Ê£±£°£°µåÌ¤Ëþ¤Ç¤Î´°Éõ¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿²÷Åê¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤â´°àú¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÎµÅê¤ÎÂç¹õÃì¤ËµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶¹¨¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬àÇú¾å¤¬¤êÃæá¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤â¹â¶¶¹¨¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡£·Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ë¤ÏÃË½÷£´¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Ä¹²°À²»Ò¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¹¨¤ÏÄ¹²°¤ÎÅêµå¤ÎºÝ¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸ÃæµþÂçÃæµþ¹â½Ð¿È¤ÎÀèÇÚ¤È¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£¼Â¤Ï¤½¤Î»Ïµå¼°Ä¾Á°¤Ë¤â¡¢½é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹²°¤Ë¡¢¸åÇÚ¤Î¹â¶¶¹¨¤¬µ¤ÇÛ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËÜÈÖ¤Î£³£°Ê¬Á°¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£à¼ê¤òÊü¤¹½Ö´Ö¤¬¾¯¤·Áá¤¤¤Î¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅê¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤èá¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¹²°¤Ï¸åÇÚ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¶Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡ÊËÍÀÄ¡Ë¡×¤Î¿ù±º±ÑÎø¡Ê£±£¶¡Ë¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤Î»þ¤â¹â¶¶¹¨¤Ï¶ÛÄ¥¤Ç¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¿ù±º¤ÈËÜÈÖÁ°¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¤¡Ö·ë¹½Åê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÅê¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¿´¤òÎäÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿ù±º¤Ï¹â¶¶¹¨¤Î¿´ÇÛ¤ê¤Ë´¶¼Õ´¶·ã¡£ËÍÀÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤Åê¼ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¿ÍÊÁ¤Ë´¶Éþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡£µÆü¤ÎÆ±¥«¡¼¥ÉÁ°¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²ÈÆþ¥ì¥ª¡Ê£²£¹¡Ë¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Ç»Ïµå¼°¤ÎÎý½¬¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¹â¶¶¹¨¤Ï¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¤òÃ£À®¤·¡ÖÅê¼ê¿Ø¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¾¡Íø¤Ï¡Ë²ÈÆþ¥ì¥ª¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿è¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤âÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡£±£²Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Çº£µ¨£¶¤ÄÌÜ¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¹â¶¶¹¨¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤â¾¯¤·¤è¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÙ¤á¤ëÅê¼ê¤â¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ó¤ÊÍê¤â¤·¤¤±¦ÏÓ¤òÎ©Ï²´ÆÆÄ¤â¡ÖºòÆü¤ÎÉé¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¹â¶¶¡Ê£¸²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹â¶¶¹¨¤ÈÀèÀ©ÂÇ¤Î¹â¶¶¼þ¡Ë¤¬µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Âç¤¤Ê£±¾¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ³°¤ÇÎµ¤Î¿·¥¨¡¼¥¹¤Ø¤Î¿®Íê¤ÏÆüÁý¤·¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£